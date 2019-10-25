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РИА Новости

В РАН рассказали, сколько россиян страдают от предиабета

15:54 25.10.2019
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© www.nichd.nih.govСахарный диабет
Сахарный диабет
© www.nichd.nih.gov
Сахарный диабет. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Больше половины россиян, по данным опроса, не знают о том, что сахарному диабету второго типа предшествует предиабет, при этом страдают от него почти 20% населения, сообщила академик РАН, директор института диабета ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Минздрава РФ Марина Шестакова.
По данным Фонда "Общественное мнение", 58% россиян знают или хотя бы слышали о сахарном диабете второго типа. А вот о том, что этому заболеванию предшествует так называемый предиабет, не знает большинство опрошенных (74%).
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"Диабет - одно из тех заболеваний, которое имеет предстадию, к счастью, обратимую. Но, к сожалению, официально диагноз "предиабет" мы в России не ставим, он не внесён ни в какие классификации. И люди не задумываются об этой предстадии, не боятся ее. Эксперимент показал, что 20% населения имеют предиабет, и большинство из них об этом не знает. Придерживаться правильного питания, регулярно заниматься спортом и, при необходимости, принимать лекарства, снижающие уровень сахара в крови, - все это позволяет замедлить и даже предупредить развитие болезни. Но у большинства нет мотива", - рассказала Шестакова на пресс-конференции, приуроченной к Первому всероссийскому дню предиабета.
Так, 21% участников опроса ФОМ признались, что им было бы сложно перейти на низкокалорийную диету. Ещё 16% опрошенных ФОМ видят препятствия для постоянных занятий спортом, 9% не хотели бы принимать необходимые лекарства, 15% одинаково сложно следовать всем представленных рекомендациям, следует из опроса.
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"От сахарного диабета у нас уже практически не умирают. Но он серьёзно отражается на качестве жизни. Только контролирование уровня глюкозы позволит не пропустить стадию начала диабета и контролировать возможность осложнений", - рассказал член-корреспондент РАН, заведующий отделом кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Минздрава РФ Виктор Калашников.
Предиабетом в медицинский среде называют состояние, когда показатели уровня глюкозы в крови превышают норму, но ещё не достигли значений, позволяющих поставить диагноз "сахарный диабет второго типа".
Мероприятия, посвящённые теме предиабета, пройдут в России в последнюю пятницу октября. 14 ноября состоится Всемирный день борьбы с сахарным диабетом.
Исследование ФОМ проводилось среди жителей 53 субъектов РФ в период 12-13 октября 2019 года методом личного интервью. Объем выборки составил 1 524 респондента. Статпогрешность не превышает 3,6%.
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Виктор КалашниковЗдоровьеРоссийская академия наукМинистерство здравоохранения РФФонд "Общественное мнение"Общество
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