В РАН рассказали, сколько россиян страдают от предиабета

"Диабет - одно из тех заболеваний, которое имеет предстадию, к счастью, обратимую. Но, к сожалению, официально диагноз "предиабет" мы в России не ставим, он не внесён ни в какие классификации. И люди не задумываются об этой предстадии, не боятся ее. Эксперимент показал, что 20% населения имеют предиабет, и большинство из них об этом не знает. Придерживаться правильного питания, регулярно заниматься спортом и, при необходимости, принимать лекарства, снижающие уровень сахара в крови, - все это позволяет замедлить и даже предупредить развитие болезни. Но у большинства нет мотива", - рассказала Шестакова на пресс-конференции, приуроченной к Первому всероссийскому дню предиабета.