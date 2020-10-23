https://ria.ru/20201023/diabet-1581199171.html

Каждые семь секунд от диабета умирает один человек, заявили в Минздраве

Каждые 5 секунд один человек в мире заболевает сахарным диабетом, заявил главный внештатный эндокринолог Минздрава, академик РАН Иван Дедов. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T14:44

2020-10-23T14:44

2020-10-23T14:44

россия

диабет

российская академия наук

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/49836/77/498367774_0:237:1641:1160_1400x0_80_0_0_970645fd0a2b95f4fe444e7a46b03535.jpg

<strong>МОСКВА, 23 окт – РИА Новости.</strong> Каждые 5 секунд один человек в мире заболевает сахарным диабетом, заявил главный внештатный эндокринолог Минздрава, академик <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Dedov/" target="_blank" data-auto="true">Иван Дедов</a>."Сахарный диабет действительно опаснейший вызов мировому сообществу. Представьте себе, что каждые 5 секунд один человек заболевает диабетом, каждые 7 секунд - человек умирает, каждые 30 секунд - обречен на ампутацию", - сказала Дедов на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.Он уточнил, что список можно продолжить: минуты на инсульт и инфаркт миокарда, полную блокаду почек.При этом, по словам Дедова, каждый второй человек с сахарным диабетом второго типа (инсулиннезависимый диабет) даже не знает об этом, поэтому подсчитать точное количество людей с данным заболеванием невозможно ни в одной стране мира."В России 8,3 миллиона - подсчитать точно ни в одной стране невозможно. Невозможно, потому что каждый второй болеющий сахарным диабетом второго типа (об этом – ред.) не подозревает, ссылается на синдром усталости и так далее. Но на 2019 год - 463 миллиона человек. У нас - 8,3", - рассказал главный внештатный эндокринолог Минздрава.

https://radiosputnik.ria.ru/20201023/diabet-1581181010.html

https://ria.ru/20201019/miet-1580077109.html

1

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, диабет, российская академия наук, общество