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Каждые семь секунд от диабета умирает один человек, заявили в Минздраве
Каждые 5 секунд один человек в мире заболевает сахарным диабетом, заявил главный внештатный эндокринолог Минздрава, академик РАН Иван Дедов. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T14:44
2020-10-23T14:44
россия
диабет
российская академия наук
общество
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<strong>МОСКВА, 23 окт – РИА Новости.</strong> Каждые 5 секунд один человек в мире заболевает сахарным диабетом, заявил главный внештатный эндокринолог Минздрава, академик <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Dedov/" target="_blank" data-auto="true">Иван Дедов</a>."Сахарный диабет действительно опаснейший вызов мировому сообществу. Представьте себе, что каждые 5 секунд один человек заболевает диабетом, каждые 7 секунд - человек умирает, каждые 30 секунд - обречен на ампутацию", - сказала Дедов на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.Он уточнил, что список можно продолжить: минуты на инсульт и инфаркт миокарда, полную блокаду почек.При этом, по словам Дедова, каждый второй человек с сахарным диабетом второго типа (инсулиннезависимый диабет) даже не знает об этом, поэтому подсчитать точное количество людей с данным заболеванием невозможно ни в одной стране мира."В России 8,3 миллиона - подсчитать точно ни в одной стране невозможно. Невозможно, потому что каждый второй болеющий сахарным диабетом второго типа (об этом – ред.) не подозревает, ссылается на синдром усталости и так далее. Но на 2019 год - 463 миллиона человек. У нас - 8,3", - рассказал главный внештатный эндокринолог Минздрава.
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россия, диабет, российская академия наук, общество

Каждые семь секунд от диабета умирает один человек, заявили в Минздраве

14:44 23.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЦентр диагностики и лечения диабета
Центр диагностики и лечения диабета - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Каждые 5 секунд один человек в мире заболевает сахарным диабетом, заявил главный внештатный эндокринолог Минздрава, академик РАН Иван Дедов.
"Сахарный диабет действительно опаснейший вызов мировому сообществу. Представьте себе, что каждые 5 секунд один человек заболевает диабетом, каждые 7 секунд - человек умирает, каждые 30 секунд - обречен на ампутацию", - сказала Дедов на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
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Он уточнил, что список можно продолжить: минуты на инсульт и инфаркт миокарда, полную блокаду почек.
При этом, по словам Дедова, каждый второй человек с сахарным диабетом второго типа (инсулиннезависимый диабет) даже не знает об этом, поэтому подсчитать точное количество людей с данным заболеванием невозможно ни в одной стране мира.
"В России 8,3 миллиона - подсчитать точно ни в одной стране невозможно. Невозможно, потому что каждый второй болеющий сахарным диабетом второго типа (об этом – ред.) не подозревает, ссылается на синдром усталости и так далее. Но на 2019 год - 463 миллиона человек. У нас - 8,3", - рассказал главный внештатный эндокринолог Минздрава.
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РоссияДиабетРоссийская академия наукОбщество
 
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