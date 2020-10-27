Минздрав назвал ежегодное число новых случаев диабета в России
14:35 27.10.2020 (обновлено: 14:41 27.10.2020)
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Около 300 тысяч новых случаев диабета выявляют в России каждый год, за последние 10 лет число людей с диабетом в мире выросло примерно в 2 раза, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.
"Если говорить по общемировым данным, то в мире за последние 10 лет численность людей, живущих с диабетом, увеличилась примерно в два раза. При этом в Российской Федерации количество новых случаев диабета ежегодно прирастает примерно на 300 тысяч человек - чуть больше, чуть меньше", - сказал Салагай на форуме "Здоровое общество " в пресс-центре МИА "Россия сегодня", отметив, что случаев заболевания у детей меньше, чем у взрослых.
21 октября, 01:30РИА НаукаОбнаружена польза зеленого чая и кофе для людей с диабетом
Он отметил, что Минздравом реализуется комплекс мероприятий, которые направлены на формирование надлежащих подходов к лечению пациентов, в том числе разработка клинических рекомендаций, утверждение стандартов оказания медпомощи.