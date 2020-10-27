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Минздрав назвал ежегодное число новых случаев диабета в России
Около 300 тысяч новых случаев диабета выявляют в России каждый год, за последние 10 лет число людей с диабетом в мире выросло примерно в 2 раза, заявил... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T14:35
2020-10-27T14:41
россия
диабет
олег салагай
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Около 300 тысяч новых случаев диабета выявляют в России каждый год, за последние 10 лет число людей с диабетом в мире выросло примерно в 2 раза, заявил заместитель министра здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Salagajj/" target="_blank" data-auto="true">Олег Салагай</a>.Он отметил, что Минздравом реализуется комплекс мероприятий, которые направлены на формирование надлежащих подходов к лечению пациентов, в том числе разработка клинических рекомендаций, утверждение стандартов оказания медпомощи.
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россия, диабет, олег салагай, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

Минздрав назвал ежегодное число новых случаев диабета в России

14:35 27.10.2020 (обновлено: 14:41 27.10.2020)
 
© Depositphotos / Click_and_PhotoМедицинские принадлежности для диабетика
Медицинские принадлежности для диабетика - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© Depositphotos / Click_and_Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Около 300 тысяч новых случаев диабета выявляют в России каждый год, за последние 10 лет число людей с диабетом в мире выросло примерно в 2 раза, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

"Если говорить по общемировым данным, то в мире за последние 10 лет численность людей, живущих с диабетом, увеличилась примерно в два раза. При этом в Российской Федерации количество новых случаев диабета ежегодно прирастает примерно на 300 тысяч человек - чуть больше, чуть меньше", - сказал Салагай на форуме "Здоровое общество " в пресс-центре МИА "Россия сегодня", отметив, что случаев заболевания у детей меньше, чем у взрослых.

Зеленый чай - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
21 октября, 01:30РИА Наука
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Он отметил, что Минздравом реализуется комплекс мероприятий, которые направлены на формирование надлежащих подходов к лечению пациентов, в том числе разработка клинических рекомендаций, утверждение стандартов оказания медпомощи.
 
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РоссияДиабетОлег СалагайЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
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