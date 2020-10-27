Минздрав назвал ежегодное число новых случаев диабета в России

"Если говорить по общемировым данным, то в мире за последние 10 лет численность людей, живущих с диабетом, увеличилась примерно в два раза. При этом в Российской Федерации количество новых случаев диабета ежегодно прирастает примерно на 300 тысяч человек - чуть больше, чуть меньше", - сказал Салагай на форуме "Здоровое общество " в пресс-центре МИА "Россия сегодня", отметив, что случаев заболевания у детей меньше, чем у взрослых.