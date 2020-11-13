https://ria.ru/20201113/protest-1584506017.html

К акции протеста в Ереване присоединились люди в военной форме

К акции протеста в Ереване присоединились люди в военной форме

Группа людей в военной форме присоединились к акции протеста в Ереване, участники которой требуют отставки премьера страны Никола Пашиняна после подписания им 9 РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T16:08

2020-11-13T16:08

2020-11-13T18:19

никол пашинян

нагорный карабах

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 13 ноя – РИА Новости. Группа людей в военной форме присоединились к акции протеста в Ереване, участники которой требуют отставки премьера страны Никола Пашиняна после подписания им 9 ноября соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе.Мужчины в камуфляжах прошли строем, один из них заявил журналистам, что они вернулись с передовой. "Нас заменили наши товарищи, но мы готовы вернуться опять туда", - сказал протестующий.Число протестующих на площади Свободы в армянской столице составляет ориентировочно несколько тысяч. Представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Армен Рустамян заявил журналистам, что сразу несколько организаторов митинга приглашены в Специальную следственную службу "якобы для проведения следственных действий". По его мнению, это делается, чтобы не допустить их участия в акции.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

нагорный карабах

ереван

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, нагорный карабах, ереван, армения, в мире