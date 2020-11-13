В Ереване завершился митинг оппозиции
Массовые акции проходят в Ереване четвертый день подряд.
Массовые акции проходят в Ереване четвертый день подряд.
Люди собираются на площади Свободы в центре города.
Протестуют в основном сторонники оппозиционных партий.
Протестуют в основном сторонники оппозиционных партий.
Но есть и те, кто раньше политикой не интересовался.
Но есть и те, кто раньше политикой не интересовался.
К демонстрантам присоединились люди в военной форме, которые говорят, что вернулись с передовой.
К демонстрантам присоединились люди в военной форме, которые говорят, что вернулись с передовой.
Митингующие обвиняют премьера Армении в потере значительной части Карабаха.
Митингующие обвиняют премьера Армении в потере значительной части Карабаха.
Оппозиционеры принесли на акцию плакаты с именами депутатов правящего блока.
Оппозиционеры принесли на акцию плакаты с именами депутатов правящего блока.
Полицейские задерживают участника митинга в Ереване.
Полицейские задерживают участника митинга в Ереване.
Митингующие скандируют "Никол — предатель" и призывают к дератификации соглашения по Карабаху.
Митингующие скандируют "Никол — предатель" и призывают к дератификации соглашения по Карабаху.
Полицейские призывают участников акции разойтись.
Массовые акции проходят в Ереване четвертый день подряд.
Люди собираются на площади Свободы в центре города.
Протестуют в основном сторонники оппозиционных партий.
Но есть и те, кто раньше политикой не интересовался.
К демонстрантам присоединились люди в военной форме, которые говорят, что вернулись с передовой.
Митингующие обвиняют премьера Армении в потере значительной части Карабаха.
Оппозиционеры принесли на акцию плакаты с именами депутатов правящего блока.
Полицейские задерживают участника митинга в Ереване.
Митингующие скандируют "Никол — предатель" и призывают к дератификации соглашения по Карабаху.
Полицейские призывают участников акции разойтись.