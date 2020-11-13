https://ria.ru/20201113/miting-1584544782.html

В Ереване завершился митинг оппозиции

В Ереване завершился митинг оппозиции

Митинг оппозиции на площади Свободы в Ереване, участники которого требовали отставки премьера Армении Никола Пашиняна, завершился без эксцессов, передает... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T18:51

2020-11-13T18:51

2020-11-13T18:51

беспорядки в ереване

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

процветающая армения

баку

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 13 ноя – РИА Новости. Митинг оппозиции на площади Свободы в Ереване, участники которого требовали отставки премьера Армении Никола Пашиняна, завершился без эксцессов, передает корреспондент РИА Новости.Собравшиеся на площади Свободы разошлись, полиция людей не задерживала.Депутат от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Ивета Тоноян заявила перед окончанием акции, что в субботу на площади запланирована церемония зажжения свеч в память о погибших в Нагорном Карабахе, а в воскресенье назначен очередной митинг.В Ереване несколько дней проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

баку

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспорядки в ереване, никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, процветающая армения, баку, азербайджан, армения, в мире