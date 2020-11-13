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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201113/karabakh-1584532052.html
Путин назвал число жертв конфликта в Нагорном Карабахе
Путин назвал число жертв конфликта в Нагорном Карабахе
В результате конфликта в Нагорном Карабахе погибли более четырех тысяч мирных жителей, свыше восьми тысяч человек получили ранения, заявил Владимир Путин на... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T17:49
2020-11-13T19:37
ситуация в нагорном карабахе
лачинский коридор
россия
евгений зиничев
нагорный карабах
сергей лавров
владимир путин
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. В результате конфликта в Нагорном Карабахе погибли более четырех тысяч мирных жителей, свыше восьми тысяч человек получили ранения, заявил Владимир Путин на совещании по решению гуманитарных вопросов в регионе. Среди участников совещания - глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава ФСБ Александр Бортников, глава МЧС Евгений Зиничев.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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лачинский коридор, россия, евгений зиничев, нагорный карабах, сергей лавров, владимир путин, александр бортников, сергей шойгу, азербайджан, армения, в мире

Путин назвал число жертв конфликта в Нагорном Карабахе

17:49 13.11.2020 (обновлено: 19:37 13.11.2020)
 
© РИА НовостиСтепанакерт
Степанакерт - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. В результате конфликта в Нагорном Карабахе погибли более четырех тысяч мирных жителей, свыше восьми тысяч человек получили ранения, заявил Владимир Путин на совещании по решению гуманитарных вопросов в регионе.

"Принятое 9 ноября трехстороннее заявление президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента России позволило остановить кровопролитие, стабилизировать ситуацию", – добавил президент.

Среди участников совещания - глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава ФСБ Александр Бортников, глава МЧС Евгений Зиничев.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Реакция жителей Азербайджана и Армении на соглашение по Карабаху
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что договоренности ставят точку в урегулировании карабахского конфликта.

Люди на улицах Менгечивира радуются прекращению огня в Нагорном Карабахе
1 из 14

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что договоренности ставят точку в урегулировании карабахского конфликта.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Как только стало известно о заключении мира, в разных городах Азербайджана начались народные гулянья.

Мужчина радуется прекращению огня в Нагорном Карабахе
2 из 14

Как только стало известно о заключении мира, в разных городах Азербайджана начались народные гулянья.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Сотни людей вышли на улицы с флагами в руках.

Люди на улицах Менгечивира радуются прекращению огня в Нагорном Карабахе
3 из 14

Сотни людей вышли на улицы с флагами в руках.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Люди радовались, танцевали и поздравляли друг друга.

Люди на улицах Менгечивира радуются прекращению огня в Нагорном Карабах
4 из 14

Люди радовались, танцевали и поздравляли друг друга.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Несмотря на комендантский час, полицейские не препятствовали гуляющим.

Люди на улицах Менгечивира радуются прекращению огня в Нагорном Карабахе
5 из 14

Несмотря на комендантский час, полицейские не препятствовали гуляющим.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Жители Мингечевира радуются прекращению огня в Карабахе.

Люди на улицах Менгечивира радуются прекращению огня в Нагорном Карабахе
6 из 14

Жители Мингечевира радуются прекращению огня в Карабахе.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Совсем другие настроения царили в Армении. Премьер Никол Пашинян назвал соглашение крайне тяжелым, но отметил, что иного выхода не было.

Участники акции протеста в одном из залов в здании парламента Армении в Ереване
7 из 14

Совсем другие настроения царили в Армении. Премьер Никол Пашинян назвал соглашение крайне тяжелым, но отметил, что иного выхода не было.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

В Ереване после заключения соглашения начались беспорядки.

Участники акции протеста в одном из залов в здании парламента Армении в Ереване
8 из 14

В Ереване после заключения соглашения начались беспорядки.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Недовольные условиями договоренностей заняли здания правительства и парламента Армении.

Участники акции протеста в одном из залов в здании правительства в Ереване
9 из 14

Недовольные условиями договоренностей заняли здания правительства и парламента Армении.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Разъяренные люди ворвались в здание правительства и разгромили зал заседаний, а в парламенте избили спикера Нацсобрания.

Участники акции протеста в здании парламента Армении в Ереване
10 из 14

Разъяренные люди ворвались в здание правительства и разгромили зал заседаний, а в парламенте избили спикера Нацсобрания.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Охрана парламента пыталась преградить протестующим путь, но они заняли трибуну, с которой стали требовать продолжения военных действий в Карабахе.

Участники акции протеста в одном из залов парламента Армении в Ереване
11 из 14

Охрана парламента пыталась преградить протестующим путь, но они заняли трибуну, с которой стали требовать продолжения военных действий в Карабахе.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Митингующие потребовали отставки Пашиняна и всего правительства.

Участники акции протеста в одном из залов в здании парламента Армении в Ереван
12 из 14

Митингующие потребовали отставки Пашиняна и всего правительства.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Демонстранты считают, что нужно сформировать новое правительство, которое отменит участие республики в договоренностях по Карабаху.

Участники акции протеста в одном из залов в здании парламента Армении в Ереване
13 из 14

Демонстранты считают, что нужно сформировать новое правительство, которое отменит участие республики в договоренностях по Карабаху.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Протестующие оставались на главной площади Еревана до утра, время от времени между ними происходили потасовки.

Участники акции протеста у здания парламента Армении в Ереване
14 из 14

Протестующие оставались на главной площади Еревана до утра, время от времени между ними происходили потасовки.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
1 из 14

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что договоренности ставят точку в урегулировании карабахского конфликта.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
2 из 14

Как только стало известно о заключении мира, в разных городах Азербайджана начались народные гулянья.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
3 из 14

Сотни людей вышли на улицы с флагами в руках.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
4 из 14

Люди радовались, танцевали и поздравляли друг друга.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
5 из 14

Несмотря на комендантский час, полицейские не препятствовали гуляющим.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
6 из 14

Жители Мингечевира радуются прекращению огня в Карабахе.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
7 из 14

Совсем другие настроения царили в Армении. Премьер Никол Пашинян назвал соглашение крайне тяжелым, но отметил, что иного выхода не было.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
8 из 14

В Ереване после заключения соглашения начались беспорядки.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
9 из 14

Недовольные условиями договоренностей заняли здания правительства и парламента Армении.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 14

Разъяренные люди ворвались в здание правительства и разгромили зал заседаний, а в парламенте избили спикера Нацсобрания.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
11 из 14

Охрана парламента пыталась преградить протестующим путь, но они заняли трибуну, с которой стали требовать продолжения военных действий в Карабахе.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 14

Митингующие потребовали отставки Пашиняна и всего правительства.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
13 из 14

Демонстранты считают, что нужно сформировать новое правительство, которое отменит участие республики в договоренностях по Карабаху.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
14 из 14

Протестующие оставались на главной площади Еревана до утра, время от времени между ними происходили потасовки.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
 
Ситуация в Нагорном КарабахеЛачинский коридорРоссияЕвгений ЗиничевНагорный КарабахСергей ЛавровВладимир ПутинАлександр БортниковСергей ШойгуАзербайджанАрменияВ мире
 
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