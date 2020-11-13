https://ria.ru/20201113/karabakh-1584532052.html

Путин назвал число жертв конфликта в Нагорном Карабахе

Путин назвал число жертв конфликта в Нагорном Карабахе

В результате конфликта в Нагорном Карабахе погибли более четырех тысяч мирных жителей, свыше восьми тысяч человек получили ранения, заявил Владимир Путин на... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T17:49

2020-11-13T17:49

2020-11-13T19:37

ситуация в нагорном карабахе

лачинский коридор

россия

евгений зиничев

нагорный карабах

сергей лавров

владимир путин

александр бортников

сергей шойгу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578904372_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_70aaf8ee4d4136e4a4da3d567bd8aaf7.jpg

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. В результате конфликта в Нагорном Карабахе погибли более четырех тысяч мирных жителей, свыше восьми тысяч человек получили ранения, заявил Владимир Путин на совещании по решению гуманитарных вопросов в регионе. Среди участников совещания - глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава ФСБ Александр Бортников, глава МЧС Евгений Зиничев.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

лачинский коридор

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лачинский коридор, россия, евгений зиничев, нагорный карабах, сергей лавров, владимир путин, александр бортников, сергей шойгу, азербайджан, армения, в мире