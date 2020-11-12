https://ria.ru/20201112/zastroyschiki-1584312048.html

Власти Ленобласти разработали предложения по помощи "малым" застройщикам

Власти Ленобласти разработали предложения по помощи "малым" застройщикам

Власти Ленинградской разработали области пакет законодательных инициатив, касающихся совершенствования механизма одобрения проектного финансирования... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T16:09

2020-11-12T16:09

2020-11-12T16:09

ленинградская область

денис москвин

совет федерации рф

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя — РИА Новости. Власти Ленинградской разработали области пакет законодательных инициатив, касающихся совершенствования механизма одобрения проектного финансирования строительства, сообщил заместитель председателя регионального правительства по строительству Михаил Москвин.По его словам, предложения от имени администрации региона направлены в Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике и местному самоуправлению."Мы предлагаем, в частности, фиксировать процентную ставку по проектному финансированию без возможности увеличения. Также мы просим ЦБ РФ предпринять меры по стимулированию уполномоченных банков к более полному раскрытию информации о комиссиях и иных платежах, взимаемых с застройщиков", — пояснил Москвин.Он уточнил, что среди предложений — исключение требования банков о предоставлении сторонних залогов, не связанных с реализацией проекта. Основным обеспечением по кредитному договору должен являться земельный участок, на котором осуществляется строительство объекта. Регион считает необходимым упрощение и унификацию банковских требований к составу и порядку предоставления документов, а также сокращение сроков их рассмотрения."Наконец, мы предлагаем разработать механизм дистанционного взаимодействия участников строительства и уполномоченных банков. Чтобы была возможность открытия эскроу-счетов и оформления ипотечных кредитов через личный кабинет единого портала госуслуг. Это особенно важно в период пандемии", — сказал чиновник.Он уточнил, что региональные власти постоянно анализируют ситуацию и выделили главную проблему в процессе перехода на эскроу: проектное финансирование доступно ограниченному кругу застройщиков, как правило, крупным, реализующим высокомаржинальные проекты."Вероятно, такова была логика реформы, но мы на местах все же должны помогать средним и небольшим застройщикам", - подытожил Москвин.В пресс-службе областной администрации добавили, что в настоящее момент в Ленинградской области по старой схеме, без эскроу счетов 68 застройщиков строят 223 многоквартирных домов общей площадью 3,1 миллиона м.кв., где заключено почти 32 тысячи ДДУ. По новой схеме работает 21 застройщик, строится 61 многоквартирный дом, общей площадью 1,7 миллион м.кв., где заключено 6,6 тысяч ДДУ. Таким образом 30 % от всего объема долевого строительства жилья в регионе возводится по защищенной схеме. Постепенный переход на проектное финансирование и эскроу начался с лета прошлого года.

https://realty.ria.ru/20201111/dolschiki-1584175114.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис москвин, совет федерации рф, ленинградская область