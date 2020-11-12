https://ria.ru/20201112/rozysk-1584233871.html
В Ленинградской области разыскивают ранившего оперативника мужчину
В Ленинградской области разыскивают ранившего оперативника мужчину
Полиция задействовала вездеходы для поиска ранившего оперативника мужчины в Лодейнопольском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T10:50
2020-11-12T10:50
2020-11-12T10:50
ульяновский автомобильный завод (уаз)
лодейнопольский район
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Полиция задействовала вездеходы для поиска ранившего оперативника мужчины в Лодейнопольском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.По данным пресс-службы, утром 12 ноября полицейские застали подозреваемого в поджоге автомобиля УАЗ за попыткой поджога жилого дома."Увидев сотрудников полиции, злоумышленник из травматического пистолета дважды выстрелил в их сторону, ранив одного из оперативников. После этого подозреваемый скрылся", - сказано в сообщении.Из-за заболоченности местности полицейские используют несколько вездеходов. Для поиска злоумышленника планируется поднять вертолет.
https://ria.ru/20201111/napadenie-1584150156.html
лодейнопольский район
ленинградская область
санкт-петербург
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ульяновский автомобильный завод (уаз), лодейнопольский район, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия