https://ria.ru/20201112/rozysk-1584233871.html

В Ленинградской области разыскивают ранившего оперативника мужчину

В Ленинградской области разыскивают ранившего оперативника мужчину

Полиция задействовала вездеходы для поиска ранившего оперативника мужчины в Лодейнопольском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T10:50

2020-11-12T10:50

2020-11-12T10:50

ульяновский автомобильный завод (уаз)

лодейнопольский район

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Полиция задействовала вездеходы для поиска ранившего оперативника мужчины в Лодейнопольском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.По данным пресс-службы, утром 12 ноября полицейские застали подозреваемого в поджоге автомобиля УАЗ за попыткой поджога жилого дома."Увидев сотрудников полиции, злоумышленник из травматического пистолета дважды выстрелил в их сторону, ранив одного из оперативников. После этого подозреваемый скрылся", - сказано в сообщении.Из-за заболоченности местности полицейские используют несколько вездеходов. Для поиска злоумышленника планируется поднять вертолет.

https://ria.ru/20201111/napadenie-1584150156.html

лодейнопольский район

ленинградская область

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ульяновский автомобильный завод (уаз), лодейнопольский район, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия