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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201112/pashinyan-1584235077.html
Соратники Пашиняна предложили оппозиции выступить против миротворцев
Соратники Пашиняна предложили оппозиции выступить против миротворцев
Фракция правящего армянского парламента "Мой шаг" предложила оппозиции ответить на три вопроса, в том числе и о российских миротворцах в Карабахе. Об этом... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T11:08
2020-11-12T11:08
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
sputnik армения
нагорный карабах
наира зограбян
баку
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Фракция правящего армянского парламента "Мой шаг" предложила оппозиции ответить на три вопроса, в том числе и о российских миротворцах в Карабахе. Об этом сообщает Sputnik Армения.Депутаты фракции "Мой шаг" отметили, что прежде чем обсуждать легитимность трехстороннего заявления об окончании карабахской войны, они предлагают оппозиции "очень четко заявить, что они поддерживают отмену российского посредничества, вывод российских миротворцев с линии соприкосновения, продолжение войны".Кроме того, после это, оппозиционные силы должны предоставить предполагаемую дорожную карту по достижению победы в возобновляемой войне.Ранее депутат от оппозиционной фракции "Процветающая Армения", глава постоянной парламентской комиссии по защите прав человека и общественным вопросам Наира Зограбян расскзаала РИА Новости, что заседание совета парламента Армении не состоялось из-за отсутствия депутатов от "Моего шага". На заседании планировали обсудить внеочередную сессию законодательного органа.В Ереване в среду прошла массовая акция оппозиции, участники которой требовали отставки Николы Пашиняна, который подписал соглашение о прекращении боевых действий в Карабахе. Кроме того, демонстранты потребовали созыва внеочередной сессии парламента для обсуждения отставки премьера.Россия, Азербайджан и Армения в ночь на 10 ноября подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Так, согласно документу, армянские и азербайджанские военные останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Также в Карабахе разместятся российские миротворцы. В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Никол Пашинян, премьер Армении, заявил, что это решение было для него крайне тяжелым, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты.Группировка российских миротворцев должна составить 1960 военных со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобилей и другой техники.
нагорный карабах
баку
азербайджан
армения
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Обострение конфликта в Карабахе: с первого дня до последнего перемирия
За полтора месяца боевых действий в Нагорном Карабахе Армения потеряла контроль над значительной территорией. Накануне последнего перемирия Азербайджан занял второй по величине город региона Шушу, из которого удобно обстреливать Степанакерт и Лачинский коридор — дорогу, связывающую непризнанную республику и Ереван. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, как проходило наступление, сколько было перемирий и о чем в итоге договорились стороны.
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никол пашинян, sputnik армения, нагорный карабах, наира зограбян, баку, азербайджан, армения, в мире

Соратники Пашиняна предложили оппозиции выступить против миротворцев

11:08 12.11.2020
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкУчастники митинга оппозиции у здания парламента Армении в Ереване
Участники митинга оппозиции у здания парламента Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Фракция правящего армянского парламента "Мой шаг" предложила оппозиции ответить на три вопроса, в том числе и о российских миротворцах в Карабахе. Об этом сообщает Sputnik Армения.
Депутаты фракции "Мой шаг" отметили, что прежде чем обсуждать легитимность трехстороннего заявления об окончании карабахской войны, они предлагают оппозиции "очень четко заявить, что они поддерживают отмену российского посредничества, вывод российских миротворцев с линии соприкосновения, продолжение войны".
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
Кроме того, после это, оппозиционные силы должны предоставить предполагаемую дорожную карту по достижению победы в возобновляемой войне.
Ранее депутат от оппозиционной фракции "Процветающая Армения", глава постоянной парламентской комиссии по защите прав человека и общественным вопросам Наира Зограбян расскзаала РИА Новости, что заседание совета парламента Армении не состоялось из-за отсутствия депутатов от "Моего шага". На заседании планировали обсудить внеочередную сессию законодательного органа.
В Ереване в среду прошла массовая акция оппозиции, участники которой требовали отставки Николы Пашиняна, который подписал соглашение о прекращении боевых действий в Карабахе. Кроме того, демонстранты потребовали созыва внеочередной сессии парламента для обсуждения отставки премьера.
Отправка российских миротворцев в Нагорный Карабах
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Самолеты, которые должны доставить в зону конфликта личный состав и технику, отправились с аэродрома Ульяновск-Восточный.

Погрузка военной техники и личного состава в тяжёлые военно-транспортные самолёты Ил-76 на аэродроме Ульяновск-Восточный
1 из 10

Самолеты, которые должны доставить в зону конфликта личный состав и технику, отправились с аэродрома Ульяновск-Восточный.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

В Нагорный Карабах отправят 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и специальных машин.

Погрузка военной техники и личного состава в тяжёлые военно-транспортные самолёты Ил-76 на аэродроме Ульяновск-Восточный
2 из 10

В Нагорный Карабах отправят 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и специальных машин.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Погрузка военной техники и личного состава в тяжёлые военно-транспортные самолёты Ил-76 на аэродроме Ульяновск-Восточный
3 из 10

Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Из Ульяновска в Карабах вылетели уже более десяти самолетов Ил-76.

Тяжёлый военно-транспортный самолёт Ил-76 с военной техникой и личным составом на борту взлетает с аэродрома Ульяновск-Восточный
4 из 10

Из Ульяновска в Карабах вылетели уже более десяти самолетов Ил-76.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместят только российских миротворцев.

Погрузка военной техники и личного состава в тяжёлые военно-транспортные самолёты Ил-76 на аэродроме Ульяновск-Восточный
5 из 10

На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместят только российских миротворцев.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Для управления операцией в районе Степанакерта будет развернуто командование миротворческих сил.

Погрузка военной техники и личного состава в тяжёлые военно-транспортные самолёты Ил-76 на аэродроме Ульяновск-Восточный
6 из 10

Для управления операцией в районе Степанакерта будет развернуто командование миротворческих сил.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Главной задачей контингента будет наблюдение за тем, соблюдают ли стороны конфликта перемирие.

Погрузка военной техники и личного состава в тяжёлые военно-транспортные самолёты Ил-76 на аэродроме Ульяновск-Восточный
7 из 10

Главной задачей контингента будет наблюдение за тем, соблюдают ли стороны конфликта перемирие.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Мониторинговый центр по Карабаху могут разместить в Азербайджане, но это предмет отдельных договоренностей.

Погрузка военной техники и личного состава в тяжёлые военно-транспортные самолёты Ил-76 на аэродроме Ульяновск-Восточный
8 из 10

Мониторинговый центр по Карабаху могут разместить в Азербайджане, но это предмет отдельных договоренностей.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Российские миротворцы останутся в Карабахе на пять лет с автоматическим продлением, если Баку и Ереван не будут против.

Погрузка военной техники и личного состава в тяжёлые военно-транспортные самолёты Ил-76 на аэродроме Ульяновск-Восточный
9 из 10

Российские миротворцы останутся в Карабахе на пять лет с автоматическим продлением, если Баку и Ереван не будут против.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Ил-76 с миротворцами на борту на аэродроме Ульяновск-Восточный.

Тяжёлый военно-транспортный самолёт Ил-76 с военной техникой и личным составом на борту на аэродроме Ульяновск-Восточный
10 из 10

Ил-76 с миротворцами на борту на аэродроме Ульяновск-Восточный.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
1 из 10

Самолеты, которые должны доставить в зону конфликта личный состав и технику, отправились с аэродрома Ульяновск-Восточный.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
2 из 10

В Нагорный Карабах отправят 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и специальных машин.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
3 из 10

Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
4 из 10

Из Ульяновска в Карабах вылетели уже более десяти самолетов Ил-76.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
5 из 10

На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместят только российских миротворцев.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
6 из 10

Для управления операцией в районе Степанакерта будет развернуто командование миротворческих сил.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
7 из 10

Главной задачей контингента будет наблюдение за тем, соблюдают ли стороны конфликта перемирие.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
8 из 10

Мониторинговый центр по Карабаху могут разместить в Азербайджане, но это предмет отдельных договоренностей.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
9 из 10

Российские миротворцы останутся в Карабахе на пять лет с автоматическим продлением, если Баку и Ереван не будут против.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
10 из 10

Ил-76 с миротворцами на борту на аэродроме Ульяновск-Восточный.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Россия, Азербайджан и Армения в ночь на 10 ноября подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Так, согласно документу, армянские и азербайджанские военные останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Также в Карабахе разместятся российские миротворцы.
В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Никол Пашинян, премьер Армении, заявил, что это решение было для него крайне тяжелым, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты.
Группировка российских миротворцев должна составить 1960 военных со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобилей и другой техники.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянSputnik АрменияНагорный КарабахНаира ЗограбянБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
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