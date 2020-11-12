https://ria.ru/20201112/pashinyan-1584235077.html

Соратники Пашиняна предложили оппозиции выступить против миротворцев

Соратники Пашиняна предложили оппозиции выступить против миротворцев

Фракция правящего армянского парламента "Мой шаг" предложила оппозиции ответить на три вопроса, в том числе и о российских миротворцах в Карабахе. Об этом... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T11:08

2020-11-12T11:08

2020-11-12T11:08

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

sputnik армения

нагорный карабах

наира зограбян

баку

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Фракция правящего армянского парламента "Мой шаг" предложила оппозиции ответить на три вопроса, в том числе и о российских миротворцах в Карабахе. Об этом сообщает Sputnik Армения.Депутаты фракции "Мой шаг" отметили, что прежде чем обсуждать легитимность трехстороннего заявления об окончании карабахской войны, они предлагают оппозиции "очень четко заявить, что они поддерживают отмену российского посредничества, вывод российских миротворцев с линии соприкосновения, продолжение войны".Кроме того, после это, оппозиционные силы должны предоставить предполагаемую дорожную карту по достижению победы в возобновляемой войне.Ранее депутат от оппозиционной фракции "Процветающая Армения", глава постоянной парламентской комиссии по защите прав человека и общественным вопросам Наира Зограбян расскзаала РИА Новости, что заседание совета парламента Армении не состоялось из-за отсутствия депутатов от "Моего шага". На заседании планировали обсудить внеочередную сессию законодательного органа.В Ереване в среду прошла массовая акция оппозиции, участники которой требовали отставки Николы Пашиняна, который подписал соглашение о прекращении боевых действий в Карабахе. Кроме того, демонстранты потребовали созыва внеочередной сессии парламента для обсуждения отставки премьера.Россия, Азербайджан и Армения в ночь на 10 ноября подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Так, согласно документу, армянские и азербайджанские военные останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Также в Карабахе разместятся российские миротворцы. В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Никол Пашинян, премьер Армении, заявил, что это решение было для него крайне тяжелым, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты.Группировка российских миротворцев должна составить 1960 военных со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобилей и другой техники.

нагорный карабах

баку

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Обострение конфликта в Карабахе: с первого дня до последнего перемирия За полтора месяца боевых действий в Нагорном Карабахе Армения потеряла контроль над значительной территорией. Накануне последнего перемирия Азербайджан занял второй по величине город региона Шушу, из которого удобно обстреливать Степанакерт и Лачинский коридор — дорогу, связывающую непризнанную республику и Ереван. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, как проходило наступление, сколько было перемирий и о чем в итоге договорились стороны. 2020-11-12T11:08 true PT1M55S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, sputnik армения, нагорный карабах, наира зограбян, баку, азербайджан, армения, в мире