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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201110/mirotvortsy-1583878119.html
Отправка российских миротворцев в Нагорный Карабах
Отправка российских миротворцев в Нагорный Карабах
Одним из пунктов договоренностей о прекращении огня в Нагорном Карабахе, подписанного в ночь на 10 ноября, стало размещение в республике российских миротворцев. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T13:25
2020-11-10T16:23
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
ил-76
армия
фото
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Одним из пунктов договоренностей о прекращении огня в Нагорном Карабахе, подписанного в ночь на 10 ноября, стало размещение в республике российских миротворцев. Первые Ил-76 с военнослужащими и техникой уже вылетели. Кадры с аэродрома — в фотоленте Ria.ru.
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нагорный карабах, ил-76, армия, фото, фото

Отправка российских миротворцев в Нагорный Карабах

13:25 10.11.2020 (обновлено: 16:23 10.11.2020)
 
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Одним из пунктов договоренностей о прекращении огня в Нагорном Карабахе, подписанного в ночь на 10 ноября, стало размещение в республике российских миротворцев. Первые Ил-76 с военнослужащими и техникой уже вылетели. Кадры с аэродрома — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Самолеты, которые должны доставить в зону конфликта личный состав и технику, отправились с аэродрома Ульяновск-Восточный.

Погрузка военной техники и личного состава в тяжёлые военно-транспортные самолёты Ил-76 на аэродроме Ульяновск-Восточный
1 из 10

Самолеты, которые должны доставить в зону конфликта личный состав и технику, отправились с аэродрома Ульяновск-Восточный.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

В Нагорный Карабах отправят 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и специальных машин.

Погрузка военной техники и личного состава в тяжёлые военно-транспортные самолёты Ил-76 на аэродроме Ульяновск-Восточный
2 из 10

В Нагорный Карабах отправят 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и специальных машин.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Погрузка военной техники и личного состава в тяжёлые военно-транспортные самолёты Ил-76 на аэродроме Ульяновск-Восточный
3 из 10

Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Из Ульяновска в Карабах вылетели уже более десяти самолетов Ил-76.

Тяжёлый военно-транспортный самолёт Ил-76 с военной техникой и личным составом на борту взлетает с аэродрома Ульяновск-Восточный
4 из 10

Из Ульяновска в Карабах вылетели уже более десяти самолетов Ил-76.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместят только российских миротворцев.

Погрузка военной техники и личного состава в тяжёлые военно-транспортные самолёты Ил-76 на аэродроме Ульяновск-Восточный
5 из 10

На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместят только российских миротворцев.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Для управления операцией в районе Степанакерта будет развернуто командование миротворческих сил.

Погрузка военной техники и личного состава в тяжёлые военно-транспортные самолёты Ил-76 на аэродроме Ульяновск-Восточный
6 из 10

Для управления операцией в районе Степанакерта будет развернуто командование миротворческих сил.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Главной задачей контингента будет наблюдение за тем, соблюдают ли стороны конфликта перемирие.

Погрузка военной техники и личного состава в тяжёлые военно-транспортные самолёты Ил-76 на аэродроме Ульяновск-Восточный
7 из 10

Главной задачей контингента будет наблюдение за тем, соблюдают ли стороны конфликта перемирие.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Мониторинговый центр по Карабаху могут разместить в Азербайджане, но это предмет отдельных договоренностей.

Погрузка военной техники и личного состава в тяжёлые военно-транспортные самолёты Ил-76 на аэродроме Ульяновск-Восточный
8 из 10

Мониторинговый центр по Карабаху могут разместить в Азербайджане, но это предмет отдельных договоренностей.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Российские миротворцы останутся в Карабахе на пять лет с автоматическим продлением, если Баку и Ереван не будут против.

Погрузка военной техники и личного состава в тяжёлые военно-транспортные самолёты Ил-76 на аэродроме Ульяновск-Восточный
9 из 10

Российские миротворцы останутся в Карабахе на пять лет с автоматическим продлением, если Баку и Ереван не будут против.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Ил-76 с миротворцами на борту на аэродроме Ульяновск-Восточный.

Тяжёлый военно-транспортный самолёт Ил-76 с военной техникой и личным составом на борту на аэродроме Ульяновск-Восточный
10 из 10

Ил-76 с миротворцами на борту на аэродроме Ульяновск-Восточный.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Ситуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахИл-76АрмияФото
 
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