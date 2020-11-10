https://ria.ru/20201110/mirotvortsy-1583878119.html

Отправка российских миротворцев в Нагорный Карабах

Отправка российских миротворцев в Нагорный Карабах

Одним из пунктов договоренностей о прекращении огня в Нагорном Карабахе, подписанного в ночь на 10 ноября, стало размещение в республике российских миротворцев. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T13:25

2020-11-10T13:25

2020-11-10T16:23

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

ил-76

армия

фото

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Одним из пунктов договоренностей о прекращении огня в Нагорном Карабахе, подписанного в ночь на 10 ноября, стало размещение в республике российских миротворцев. Первые Ил-76 с военнослужащими и техникой уже вылетели. Кадры с аэродрома — в фотоленте Ria.ru.

нагорный карабах

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, ил-76, армия, фото, фото