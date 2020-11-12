Полиция просит митингующих на площади у театра оперы в Ереване разойтись
Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что договоренности ставят точку в урегулировании карабахского конфликта.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что договоренности ставят точку в урегулировании карабахского конфликта.
Как только стало известно о заключении мира, в разных городах Азербайджана начались народные гулянья.
Как только стало известно о заключении мира, в разных городах Азербайджана начались народные гулянья.
Сотни людей вышли на улицы с флагами в руках.
Люди радовались, танцевали и поздравляли друг друга.
Люди радовались, танцевали и поздравляли друг друга.
Несмотря на комендантский час, полицейские не препятствовали гуляющим.
Несмотря на комендантский час, полицейские не препятствовали гуляющим.
Жители Мингечевира радуются прекращению огня в Карабахе.
Жители Мингечевира радуются прекращению огня в Карабахе.
Совсем другие настроения царили в Армении. Премьер Никол Пашинян назвал соглашение крайне тяжелым, но отметил, что иного выхода не было.
Совсем другие настроения царили в Армении. Премьер Никол Пашинян назвал соглашение крайне тяжелым, но отметил, что иного выхода не было.
В Ереване после заключения соглашения начались беспорядки.
В Ереване после заключения соглашения начались беспорядки.
Недовольные условиями договоренностей заняли здания правительства и парламента Армении.
Недовольные условиями договоренностей заняли здания правительства и парламента Армении.
Разъяренные люди ворвались в здание правительства и разгромили зал заседаний, а в парламенте избили спикера Нацсобрания.
Разъяренные люди ворвались в здание правительства и разгромили зал заседаний, а в парламенте избили спикера Нацсобрания.
Охрана парламента пыталась преградить протестующим путь, но они заняли трибуну, с которой стали требовать продолжения военных действий в Карабахе.
Охрана парламента пыталась преградить протестующим путь, но они заняли трибуну, с которой стали требовать продолжения военных действий в Карабахе.
Митингующие потребовали отставки Пашиняна и всего правительства.
Митингующие потребовали отставки Пашиняна и всего правительства.
Демонстранты считают, что нужно сформировать новое правительство, которое отменит участие республики в договоренностях по Карабаху.
Демонстранты считают, что нужно сформировать новое правительство, которое отменит участие республики в договоренностях по Карабаху.
Протестующие оставались на главной площади Еревана до утра, время от времени между ними происходили потасовки.
Протестующие оставались на главной площади Еревана до утра, время от времени между ними происходили потасовки.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что договоренности ставят точку в урегулировании карабахского конфликта.
Как только стало известно о заключении мира, в разных городах Азербайджана начались народные гулянья.
Сотни людей вышли на улицы с флагами в руках.
Люди радовались, танцевали и поздравляли друг друга.
Несмотря на комендантский час, полицейские не препятствовали гуляющим.
Жители Мингечевира радуются прекращению огня в Карабахе.
Совсем другие настроения царили в Армении. Премьер Никол Пашинян назвал соглашение крайне тяжелым, но отметил, что иного выхода не было.
В Ереване после заключения соглашения начались беспорядки.
Недовольные условиями договоренностей заняли здания правительства и парламента Армении.
Разъяренные люди ворвались в здание правительства и разгромили зал заседаний, а в парламенте избили спикера Нацсобрания.
Охрана парламента пыталась преградить протестующим путь, но они заняли трибуну, с которой стали требовать продолжения военных действий в Карабахе.
Митингующие потребовали отставки Пашиняна и всего правительства.
Демонстранты считают, что нужно сформировать новое правительство, которое отменит участие республики в договоренностях по Карабаху.
Протестующие оставались на главной площади Еревана до утра, время от времени между ними происходили потасовки.