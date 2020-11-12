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Митингующие в Ереване прибыли к зданию Службы нацбезопасности
Митингующие в Ереване прибыли к зданию Службы нацбезопасности
Колонна митингующих прибыла к зданию Службы национальной безопасности Армении в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T17:37
2020-11-12T17:53
никол пашинян
эдуард шармазанов
гагик царукян
ереван
процветающая армения
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 12 ноя - РИА Новости. Колонна митингующих прибыла к зданию Службы национальной безопасности Армении в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.В здании СНБ содержатся десять лидеров оппозиции, задержанные после прошедшей в среду акции протеста.Вдоль дороги и у входа в здание стоят сотрудники спецподразделения МВД в специальной экипировке и со щитами. Также возле здания находятся около десятка автобусов, на которых прибыли силовики. Митингующие высказывают недовольство премьером Николом Пашиняном, однако попыток ворваться в здание и вступить в противостояние с силовиками митингующие не предпринимают.В Ереване в среду прошла массовая акция оппозиции, ее участники требовали отставки Пашиняна из-за подписания им соглашения о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест. Задержаны десять оппозиционных лидеров, в том числе глава партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян, бывшие вице-спикеры парламента Ара Саакян и Эдуард Шармазанов, экс-директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
https://ria.ru/20201112/erevan-1584320600.html
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никол пашинян, эдуард шармазанов, гагик царукян, ереван, процветающая армения, армения, в мире

Митингующие в Ереване прибыли к зданию Службы нацбезопасности

17:37 12.11.2020 (обновлено: 17:53 12.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов и участники митинга в Ереване
Сотрудники правоохранительных органов и участники митинга в Ереване - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 12 ноя - РИА Новости. Колонна митингующих прибыла к зданию Службы национальной безопасности Армении в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.
В здании СНБ содержатся десять лидеров оппозиции, задержанные после прошедшей в среду акции протеста.
Сотрудники правоохранительных органов во время митинга оппозиции на площади Свободы в Ереване - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
Вчера, 16:37Ситуация в Нагорном Карабахе
В Ереване полиция перекрыла несколько проходов к площади из-за митинга
Вдоль дороги и у входа в здание стоят сотрудники спецподразделения МВД в специальной экипировке и со щитами. Также возле здания находятся около десятка автобусов, на которых прибыли силовики. Митингующие высказывают недовольство премьером Николом Пашиняном, однако попыток ворваться в здание и вступить в противостояние с силовиками митингующие не предпринимают.
В Ереване в среду прошла массовая акция оппозиции, ее участники требовали отставки Пашиняна из-за подписания им соглашения о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест. Задержаны десять оппозиционных лидеров, в том числе глава партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян, бывшие вице-спикеры парламента Ара Саакян и Эдуард Шармазанов, экс-директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян.
Реакция жителей Азербайджана и Армении на соглашение по Карабаху
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что договоренности ставят точку в урегулировании карабахского конфликта.

Люди на улицах Менгечивира радуются прекращению огня в Нагорном Карабахе
1 из 14

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что договоренности ставят точку в урегулировании карабахского конфликта.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Как только стало известно о заключении мира, в разных городах Азербайджана начались народные гулянья.

Мужчина радуется прекращению огня в Нагорном Карабахе
2 из 14

Как только стало известно о заключении мира, в разных городах Азербайджана начались народные гулянья.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Сотни людей вышли на улицы с флагами в руках.

Люди на улицах Менгечивира радуются прекращению огня в Нагорном Карабахе
3 из 14

Сотни людей вышли на улицы с флагами в руках.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Люди радовались, танцевали и поздравляли друг друга.

Люди на улицах Менгечивира радуются прекращению огня в Нагорном Карабах
4 из 14

Люди радовались, танцевали и поздравляли друг друга.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Несмотря на комендантский час, полицейские не препятствовали гуляющим.

Люди на улицах Менгечивира радуются прекращению огня в Нагорном Карабахе
5 из 14

Несмотря на комендантский час, полицейские не препятствовали гуляющим.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Жители Мингечевира радуются прекращению огня в Карабахе.

Люди на улицах Менгечивира радуются прекращению огня в Нагорном Карабахе
6 из 14

Жители Мингечевира радуются прекращению огня в Карабахе.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Совсем другие настроения царили в Армении. Премьер Никол Пашинян назвал соглашение крайне тяжелым, но отметил, что иного выхода не было.

Участники акции протеста в одном из залов в здании парламента Армении в Ереване
7 из 14

Совсем другие настроения царили в Армении. Премьер Никол Пашинян назвал соглашение крайне тяжелым, но отметил, что иного выхода не было.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

В Ереване после заключения соглашения начались беспорядки.

Участники акции протеста в одном из залов в здании парламента Армении в Ереване
8 из 14

В Ереване после заключения соглашения начались беспорядки.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Недовольные условиями договоренностей заняли здания правительства и парламента Армении.

Участники акции протеста в одном из залов в здании правительства в Ереване
9 из 14

Недовольные условиями договоренностей заняли здания правительства и парламента Армении.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Разъяренные люди ворвались в здание правительства и разгромили зал заседаний, а в парламенте избили спикера Нацсобрания.

Участники акции протеста в здании парламента Армении в Ереване
10 из 14

Разъяренные люди ворвались в здание правительства и разгромили зал заседаний, а в парламенте избили спикера Нацсобрания.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Охрана парламента пыталась преградить протестующим путь, но они заняли трибуну, с которой стали требовать продолжения военных действий в Карабахе.

Участники акции протеста в одном из залов парламента Армении в Ереване
11 из 14

Охрана парламента пыталась преградить протестующим путь, но они заняли трибуну, с которой стали требовать продолжения военных действий в Карабахе.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Митингующие потребовали отставки Пашиняна и всего правительства.

Участники акции протеста в одном из залов в здании парламента Армении в Ереван
12 из 14

Митингующие потребовали отставки Пашиняна и всего правительства.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Демонстранты считают, что нужно сформировать новое правительство, которое отменит участие республики в договоренностях по Карабаху.

Участники акции протеста в одном из залов в здании парламента Армении в Ереване
13 из 14

Демонстранты считают, что нужно сформировать новое правительство, которое отменит участие республики в договоренностях по Карабаху.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Протестующие оставались на главной площади Еревана до утра, время от времени между ними происходили потасовки.

Участники акции протеста у здания парламента Армении в Ереване
14 из 14

Протестующие оставались на главной площади Еревана до утра, время от времени между ними происходили потасовки.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
1 из 14

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что договоренности ставят точку в урегулировании карабахского конфликта.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
2 из 14

Как только стало известно о заключении мира, в разных городах Азербайджана начались народные гулянья.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
3 из 14

Сотни людей вышли на улицы с флагами в руках.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
4 из 14

Люди радовались, танцевали и поздравляли друг друга.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
5 из 14

Несмотря на комендантский час, полицейские не препятствовали гуляющим.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
6 из 14

Жители Мингечевира радуются прекращению огня в Карабахе.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
7 из 14

Совсем другие настроения царили в Армении. Премьер Никол Пашинян назвал соглашение крайне тяжелым, но отметил, что иного выхода не было.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
8 из 14

В Ереване после заключения соглашения начались беспорядки.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
9 из 14

Недовольные условиями договоренностей заняли здания правительства и парламента Армении.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 14

Разъяренные люди ворвались в здание правительства и разгромили зал заседаний, а в парламенте избили спикера Нацсобрания.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
11 из 14

Охрана парламента пыталась преградить протестующим путь, но они заняли трибуну, с которой стали требовать продолжения военных действий в Карабахе.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 14

Митингующие потребовали отставки Пашиняна и всего правительства.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
13 из 14

Демонстранты считают, что нужно сформировать новое правительство, которое отменит участие республики в договоренностях по Карабаху.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
14 из 14

Протестующие оставались на главной площади Еревана до утра, время от времени между ними происходили потасовки.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
 
Никол ПашинянЭдуард ШармазановГагик ЦарукянЕреванПроцветающая АрменияАрменияВ мире
 
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