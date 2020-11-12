https://ria.ru/20201112/lavrov-1584265245.html

Лавров оценил договоренности о присутствии миротворцев в Карабахе

Лавров оценил договоренности о присутствии миротворцев в Карабахе

Договоренности по присутствию миротворцев России в Карабахе создают условия для обеспечения прав беженцев, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.11.2020

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2020-11-12T13:01

никол пашинян

москва

реджеп тайип эрдоган

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

сергей лавров

в мире

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Договоренности по присутствию миротворцев России в Карабахе создают условия для обеспечения прав беженцев, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Я считаю, что это вполне разумная формулировка (о размещении миротворцев на 5 лет с возможностью продления - ред.). Она создает горизонт, достаточный не только для того, чтобы ситуация успокоилась, но и перешла в какое-то созидательное русло. А созидать придется в Карабахе немало. Отмечу лишь необходимость рассмотрения всех статусных вопросов, прежде всего, с точки зрения обеспечения прав этно-конфессиональных групп, которые там проживали и проживают сейчас. Все беженцы, перемещенные лица имеют право вернуться в Карабах, имеют право восстановить свои культурные, цивилизационные и религиозные корни", - сказал Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии". До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, москва, реджеп тайип эрдоган, азербайджан, армения, сергей лавров, в мире