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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201112/lavrov-1584265245.html
Лавров оценил договоренности о присутствии миротворцев в Карабахе
Лавров оценил договоренности о присутствии миротворцев в Карабахе
Договоренности по присутствию миротворцев России в Карабахе создают условия для обеспечения прав беженцев, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T12:50
2020-11-12T13:01
никол пашинян
москва
реджеп тайип эрдоган
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Договоренности по присутствию миротворцев России в Карабахе создают условия для обеспечения прав беженцев, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Я считаю, что это вполне разумная формулировка (о размещении миротворцев на 5 лет с возможностью продления - ред.). Она создает горизонт, достаточный не только для того, чтобы ситуация успокоилась, но и перешла в какое-то созидательное русло. А созидать придется в Карабахе немало. Отмечу лишь необходимость рассмотрения всех статусных вопросов, прежде всего, с точки зрения обеспечения прав этно-конфессиональных групп, которые там проживали и проживают сейчас. Все беженцы, перемещенные лица имеют право вернуться в Карабах, имеют право восстановить свои культурные, цивилизационные и религиозные корни", - сказал Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии". До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.
москва
азербайджан
армения
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никол пашинян, москва, реджеп тайип эрдоган, азербайджан, армения, сергей лавров, в мире

Лавров оценил договоренности о присутствии миротворцев в Карабахе

12:50 12.11.2020 (обновлено: 13:01 12.11.2020)
 
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкОтправка вертолетов ВКС России в Нагорный Карабах для несения миротворческой службы
Отправка вертолетов ВКС России в Нагорный Карабах для несения миротворческой службы - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Договоренности по присутствию миротворцев России в Карабахе создают условия для обеспечения прав беженцев, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я считаю, что это вполне разумная формулировка (о размещении миротворцев на 5 лет с возможностью продления - ред.). Она создает горизонт, достаточный не только для того, чтобы ситуация успокоилась, но и перешла в какое-то созидательное русло. А созидать придется в Карабахе немало. Отмечу лишь необходимость рассмотрения всех статусных вопросов, прежде всего, с точки зрения обеспечения прав этно-конфессиональных групп, которые там проживали и проживают сейчас. Все беженцы, перемещенные лица имеют право вернуться в Карабах, имеют право восстановить свои культурные, цивилизационные и религиозные корни", - сказал Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии". До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.
Отправка российских миротворцев в Нагорный Карабах
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Самолеты, которые должны доставить в зону конфликта личный состав и технику, отправились с аэродрома Ульяновск-Восточный.

Погрузка военной техники и личного состава в тяжёлые военно-транспортные самолёты Ил-76 на аэродроме Ульяновск-Восточный
1 из 10

Самолеты, которые должны доставить в зону конфликта личный состав и технику, отправились с аэродрома Ульяновск-Восточный.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

В Нагорный Карабах отправят 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и специальных машин.

Погрузка военной техники и личного состава в тяжёлые военно-транспортные самолёты Ил-76 на аэродроме Ульяновск-Восточный
2 из 10

В Нагорный Карабах отправят 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и специальных машин.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Погрузка военной техники и личного состава в тяжёлые военно-транспортные самолёты Ил-76 на аэродроме Ульяновск-Восточный
3 из 10

Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Из Ульяновска в Карабах вылетели уже более десяти самолетов Ил-76.

Тяжёлый военно-транспортный самолёт Ил-76 с военной техникой и личным составом на борту взлетает с аэродрома Ульяновск-Восточный
4 из 10

Из Ульяновска в Карабах вылетели уже более десяти самолетов Ил-76.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместят только российских миротворцев.

Погрузка военной техники и личного состава в тяжёлые военно-транспортные самолёты Ил-76 на аэродроме Ульяновск-Восточный
5 из 10

На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместят только российских миротворцев.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Для управления операцией в районе Степанакерта будет развернуто командование миротворческих сил.

Погрузка военной техники и личного состава в тяжёлые военно-транспортные самолёты Ил-76 на аэродроме Ульяновск-Восточный
6 из 10

Для управления операцией в районе Степанакерта будет развернуто командование миротворческих сил.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Главной задачей контингента будет наблюдение за тем, соблюдают ли стороны конфликта перемирие.

Погрузка военной техники и личного состава в тяжёлые военно-транспортные самолёты Ил-76 на аэродроме Ульяновск-Восточный
7 из 10

Главной задачей контингента будет наблюдение за тем, соблюдают ли стороны конфликта перемирие.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Мониторинговый центр по Карабаху могут разместить в Азербайджане, но это предмет отдельных договоренностей.

Погрузка военной техники и личного состава в тяжёлые военно-транспортные самолёты Ил-76 на аэродроме Ульяновск-Восточный
8 из 10

Мониторинговый центр по Карабаху могут разместить в Азербайджане, но это предмет отдельных договоренностей.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Российские миротворцы останутся в Карабахе на пять лет с автоматическим продлением, если Баку и Ереван не будут против.

Погрузка военной техники и личного состава в тяжёлые военно-транспортные самолёты Ил-76 на аэродроме Ульяновск-Восточный
9 из 10

Российские миротворцы останутся в Карабахе на пять лет с автоматическим продлением, если Баку и Ереван не будут против.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Ил-76 с миротворцами на борту на аэродроме Ульяновск-Восточный.

Тяжёлый военно-транспортный самолёт Ил-76 с военной техникой и личным составом на борту на аэродроме Ульяновск-Восточный
10 из 10

Ил-76 с миротворцами на борту на аэродроме Ульяновск-Восточный.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
1 из 10

Самолеты, которые должны доставить в зону конфликта личный состав и технику, отправились с аэродрома Ульяновск-Восточный.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
2 из 10

В Нагорный Карабах отправят 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и специальных машин.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
3 из 10

Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
4 из 10

Из Ульяновска в Карабах вылетели уже более десяти самолетов Ил-76.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
5 из 10

На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместят только российских миротворцев.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
6 из 10

Для управления операцией в районе Степанакерта будет развернуто командование миротворческих сил.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
7 из 10

Главной задачей контингента будет наблюдение за тем, соблюдают ли стороны конфликта перемирие.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
8 из 10

Мониторинговый центр по Карабаху могут разместить в Азербайджане, но это предмет отдельных договоренностей.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
9 из 10

Российские миротворцы останутся в Карабахе на пять лет с автоматическим продлением, если Баку и Ереван не будут против.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
10 из 10

Ил-76 с миротворцами на борту на аэродроме Ульяновск-Восточный.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянМоскваРеджеп Тайип ЭрдоганАзербайджанАрменияСергей ЛавровВ мире
 
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