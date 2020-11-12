https://ria.ru/20201112/karabakh-1584210961.html

В миротворческой операции в Карабахе задействуют боевые вертолеты

В миротворческой операции в Карабахе задействуют боевые вертолеты

В миротворческой операции в Нагорном Карабахе задействуют вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВКС России, рассказали в Минобороны. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T07:05

2020-11-12T07:05

2020-11-12T08:27

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

ми-24

ми-8

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В миротворческой операции в Нагорном Карабахе задействуют вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВКС России, рассказали в Минобороны.Восемь машин уже прибыли на аэродром в Ереване. "Вертолеты будут задействованы <...> для осуществления воздушного мониторинга районов контроля прекращения огня и военных действий", — говорится в сообщении.Кроме того, они доставят личный состав и имущество миротворческого контингента в труднодоступные районы.Ранее в Генштабе сообщали, что за сутки в Нагорный Карабах перебросили 414 российских миротворцев и несколько десятков автомобилей и других машин, а также восемь вертолетов и беспилотники. Всего группировка должна составить 1960 военных со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобилей и другой техники.В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В нем сказано, что азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными.Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что это решение было крайне тяжелым для него, но позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После его выступления в армянской столице начались протесты.

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Обострение конфликта в Карабахе: с первого дня до последнего перемирия За полтора месяца боевых действий в Нагорном Карабахе Армения потеряла контроль над значительной территорией. Накануне последнего перемирия Азербайджан занял второй по величине город региона Шушу, из которого удобно обстреливать Степанакерт и Лачинский коридор — дорогу, связывающую непризнанную республику и Ереван. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, как проходило наступление, сколько было перемирий и о чем в итоге договорились стороны. 2020-11-12T07:05 true PT1M55S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, ми-24, ми-8, азербайджан, армения, в мире