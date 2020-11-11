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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201111/karabakh-1584195437.html
Россия и Турция согласовали создание центра по Карабаху
Россия и Турция согласовали создание центра по Карабаху
Министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T22:05
2020-11-12T00:12
ситуация в нагорном карабахе
хулуси акар
нагорный карабах
сергей шойгу
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.Шойгу отметил, что достигнутые лидерами России, Азербайджана и Армении договоренности и введение российских миротворцев позволили остановить кровопролитие и создать условия для возвращения к мирной жизни."Присутствие российских миротворцев обеспечит стабильность в кризисном регионе, остановит потоки беженцев, будет способствовать их возвращению к местам проживания", — подчеркнул министр.Он отметил, что "решение о создании совместного мониторингового центра позволит осуществлять надежный контроль за соблюдением сторонами режима прекращения боевых действий и сформирует твердую основу для урегулирования застарелого конфликта".Совместный центр будет находиться на территории Азербайджана, вести сбор, обобщение и проверку информации о соблюдении режима прекращения огня. Центр станет органом для рассмотрения любых жалоб, вопросов или проблем, связанных с нарушениями договоренностей.Соглашение по КарабахуВ конце сентября обстановка в Карабахе накалилась: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который начался еще в конце 80-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. В результате столкновений были жертвы среди мирных жителей.За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ. Согласно нему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения также должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.В зоне нагорнокарабахского конфликта разместятся российские миротворцы. Контингент, основу которого составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.В Баку соглашение сочли капитуляцией Еревана. Ильхам Алиев отмечал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Пашинян, в свою очередь, указывал, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583980635.html
https://ria.ru/20201111/mirotvortsy-1584073867.html
нагорный карабах
азербайджан
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хулуси акар, нагорный карабах, сергей шойгу, азербайджан, армения, в мире

Россия и Турция согласовали создание центра по Карабаху

22:05 11.11.2020 (обновлено: 00:12 12.11.2020)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкГород Степанакерт утром 10 ноября 2020 года
Город Степанакерт утром 10 ноября 2020 года - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.
Шойгу отметил, что достигнутые лидерами России, Азербайджана и Армении договоренности и введение российских миротворцев позволили остановить кровопролитие и создать условия для возвращения к мирной жизни.
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"Присутствие российских миротворцев обеспечит стабильность в кризисном регионе, остановит потоки беженцев, будет способствовать их возвращению к местам проживания", — подчеркнул министр.
Он отметил, что "решение о создании совместного мониторингового центра позволит осуществлять надежный контроль за соблюдением сторонами режима прекращения боевых действий и сформирует твердую основу для урегулирования застарелого конфликта".
Совместный центр будет находиться на территории Азербайджана, вести сбор, обобщение и проверку информации о соблюдении режима прекращения огня. Центр станет органом для рассмотрения любых жалоб, вопросов или проблем, связанных с нарушениями договоренностей.
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Соглашение по Карабаху

В конце сентября обстановка в Карабахе накалилась: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который начался еще в конце 80-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. В результате столкновений были жертвы среди мирных жителей.
За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ. Согласно нему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения также должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
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Кремль рассказал о задачах российских миротворцев в Карабахе
В зоне нагорнокарабахского конфликта разместятся российские миротворцы. Контингент, основу которого составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
В Баку соглашение сочли капитуляцией Еревана. Ильхам Алиев отмечал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Пашинян, в свою очередь, указывал, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеХулуси АкарНагорный КарабахСергей ШойгуАзербайджанАрменияВ мире
 
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