https://ria.ru/20201111/karabakh-1584195437.html

Россия и Турция согласовали создание центра по Карабаху

Россия и Турция согласовали создание центра по Карабаху

Министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном... РИА Новости, 11.11.2020

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2020-11-11T22:05

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ситуация в нагорном карабахе

хулуси акар

нагорный карабах

сергей шойгу

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.Шойгу отметил, что достигнутые лидерами России, Азербайджана и Армении договоренности и введение российских миротворцев позволили остановить кровопролитие и создать условия для возвращения к мирной жизни."Присутствие российских миротворцев обеспечит стабильность в кризисном регионе, остановит потоки беженцев, будет способствовать их возвращению к местам проживания", — подчеркнул министр.Он отметил, что "решение о создании совместного мониторингового центра позволит осуществлять надежный контроль за соблюдением сторонами режима прекращения боевых действий и сформирует твердую основу для урегулирования застарелого конфликта".Совместный центр будет находиться на территории Азербайджана, вести сбор, обобщение и проверку информации о соблюдении режима прекращения огня. Центр станет органом для рассмотрения любых жалоб, вопросов или проблем, связанных с нарушениями договоренностей.Соглашение по КарабахуВ конце сентября обстановка в Карабахе накалилась: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который начался еще в конце 80-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. В результате столкновений были жертвы среди мирных жителей.За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ. Согласно нему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения также должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.В зоне нагорнокарабахского конфликта разместятся российские миротворцы. Контингент, основу которого составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.В Баку соглашение сочли капитуляцией Еревана. Ильхам Алиев отмечал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Пашинян, в свою очередь, указывал, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583980635.html

https://ria.ru/20201111/mirotvortsy-1584073867.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хулуси акар, нагорный карабах, сергей шойгу, азербайджан, армения, в мире