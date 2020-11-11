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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201111/karabakh-1584039738.html
Экс-посол США рассказал о работе Минской группы над договором по Карабаху
Экс-посол США рассказал о работе Минской группы над договором по Карабаху
Соглашение по Карабаху, подписанное при посредничестве России, содержит многие положения, которые разрабатывались в рамках Минской группы, и выходит далеко за... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T09:17
2020-11-11T09:17
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
евразия
нагорный карабах
ильхам алиев
владимир путин
сша
азербайджан
армения
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ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости, Алексей Богдановский. Соглашение по Карабаху, подписанное при посредничестве России, содержит многие положения, которые разрабатывались в рамках Минской группы, и выходит далеко за пределы простого прекращения огня, закладывая основы для возможного урегулирования, сказал РИА Новости бывший спецпредставитель США по урегулированию конфликтов в Евразии Кэри Кавано."Это не гуманитарное перемирие и прекращение огня, над которым ранее работали (глава МИД РФ Сергей - ред.) Лавров и (президент РФ Владимир - ред.) Путин, Путин и (лидер Франции Эммануэль - ред.) Макрон, которое обсуждал (госсекретарь США Майк - ред.) Помпео, когда министры иностранных дел (Армении и Азербайджана) приезжали в США. Это идет намного дальше. Это режим прекращения огня с основными элементами мирного урегулирования. Эти элементы на самом деле обсуждались в Минской группе в последние 20 лет", - сказал Кавано, который на протяжении ряда лет был переговорщиком США по карабахскому урегулированию.Среди этих элементов он назвал территориальные уступки, ввод миротворцев, возвращение беженцев, гарантию транспортных коридоров между Арменией и Нагорным Карабахом с одной стороны и основной территорией Азербайджана и Нахичеванской автономной республикой — с другой."Политически Россия не отошла далеко от тех позиций, которые поддерживали (другие сопредседатели Минской группы — ред.) Франция и Соединенные Штаты. Единственное, что отличается от того, в чем было в основном согласие все это время, - это российские миротворцы", - сказал Кавано. Однако он считает, что Россия сама сомневалась в необходимости посылать собственных миротворцев, но пошла на это, когда сложилась критическая для Армении ситуация."Мы видели это в первый месяц боевых действий — Россия сомневалась, следует ли ей участвовать в военном аспекте. Только когда ситуация дошла до переломного момента, она посчитала, что необходимо действовать", - сказал Кавано.Он также выразил надежду на то, что удастся вернуть в свои дома значительное число беженцев с обеих сторон."Большинство этих территорий разрушены. Необходимо колоссальное восстановление", - уточнил экс-дипломат.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях и должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым для него. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен, и можно переходить к политическим вопросам.
https://ria.ru/20201103/karabakh-1582808961.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201111/politika-1584031417.html
https://ria.ru/20201110/mirotvortsy-1583878119.html
евразия
нагорный карабах
сша
азербайджан
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никол пашинян, евразия, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, сша, азербайджан, армения, в мире

Экс-посол США рассказал о работе Минской группы над договором по Карабаху

09:17 11.11.2020
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкГород Степанакерт утром 10 ноября 2020 года
Город Степанакерт утром 10 ноября 2020 года - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости
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ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости, Алексей Богдановский. Соглашение по Карабаху, подписанное при посредничестве России, содержит многие положения, которые разрабатывались в рамках Минской группы, и выходит далеко за пределы простого прекращения огня, закладывая основы для возможного урегулирования, сказал РИА Новости бывший спецпредставитель США по урегулированию конфликтов в Евразии Кэри Кавано.
"Это не гуманитарное перемирие и прекращение огня, над которым ранее работали (глава МИД РФ Сергей - ред.) Лавров и (президент РФ Владимир - ред.) Путин, Путин и (лидер Франции Эммануэль - ред.) Макрон, которое обсуждал (госсекретарь США Майк - ред.) Помпео, когда министры иностранных дел (Армении и Азербайджана) приезжали в США. Это идет намного дальше. Это режим прекращения огня с основными элементами мирного урегулирования. Эти элементы на самом деле обсуждались в Минской группе в последние 20 лет", - сказал Кавано, который на протяжении ряда лет был переговорщиком США по карабахскому урегулированию.
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Среди этих элементов он назвал территориальные уступки, ввод миротворцев, возвращение беженцев, гарантию транспортных коридоров между Арменией и Нагорным Карабахом с одной стороны и основной территорией Азербайджана и Нахичеванской автономной республикой — с другой.
"Политически Россия не отошла далеко от тех позиций, которые поддерживали (другие сопредседатели Минской группы — ред.) Франция и Соединенные Штаты. Единственное, что отличается от того, в чем было в основном согласие все это время, - это российские миротворцы", - сказал Кавано. Однако он считает, что Россия сама сомневалась в необходимости посылать собственных миротворцев, но пошла на это, когда сложилась критическая для Армении ситуация.
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"Мы видели это в первый месяц боевых действий — Россия сомневалась, следует ли ей участвовать в военном аспекте. Только когда ситуация дошла до переломного момента, она посчитала, что необходимо действовать", - сказал Кавано.
Он также выразил надежду на то, что удастся вернуть в свои дома значительное число беженцев с обеих сторон.
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"Большинство этих территорий разрушены. Необходимо колоссальное восстановление", - уточнил экс-дипломат.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях и должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым для него. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен, и можно переходить к политическим вопросам.
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Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянЕвразияНагорный КарабахИльхам АлиевВладимир ПутинСШААзербайджанАрменияВ мире
 
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