https://ria.ru/20201110/shos-1583950717.html

В ШОС отметили угрозу со стороны боевиков из зоны сирийского конфликта

В ШОС отметили угрозу со стороны боевиков из зоны сирийского конфликта

Шанхайская организация сотрудничества отмечает продолжающуюся инфильтрацию боевиков из зоны сирийского конфликта в страны-члены ШОС, заявил директор... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T15:50

2020-11-10T15:50

2020-11-10T15:50

шос

непал

белоруссия

армения

в мире

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества отмечает продолжающуюся инфильтрацию боевиков из зоны сирийского конфликта в страны-члены ШОС, заявил директор Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) Джумахон Гиесов."По имеющимся данным, международные террористические организации сохраняют свою активность, усиливают акцент на использование информационно-коммуникационных технологий для продвижения террористических идеологий, осуществления вербовочно-пропагандистской деятельности и управления своими ячейками. Продолжается инфильтрация боевиков из сирийской зоны в страны исхода, в том числе, в страны-члены ШОС", - сказал он в ходе заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.Он отметил, что наблюдается концентрация боевиков вдоль границ центральноазиатских государств."Отмечается рост потенциальной угрозы для государств-членов ШОС", - добавил Гиесов.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В состав ШОС сейчас входят восемь стран - Россия, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан. Четыре страны - Белоруссия, Афганистан, Иран и Монголия - имеют статус наблюдателей. Шесть стран являются "партнерами по диалогу ШОС" - это Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. В 2020 году в организации председательствует Россия.

https://radiosputnik.ria.ru/20201106/naryshkin-1583333331.html

https://ria.ru/20201110/putin-1583901259.html

непал

белоруссия

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шос, непал, белоруссия, армения, в мире