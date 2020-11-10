В ШОС отметили угрозу со стороны боевиков из зоны сирийского конфликта
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкУчастники заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества отмечает продолжающуюся инфильтрацию боевиков из зоны сирийского конфликта в страны-члены ШОС, заявил директор Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) Джумахон Гиесов.
"По имеющимся данным, международные террористические организации сохраняют свою активность, усиливают акцент на использование информационно-коммуникационных технологий для продвижения террористических идеологий, осуществления вербовочно-пропагандистской деятельности и управления своими ячейками. Продолжается инфильтрация боевиков из сирийской зоны в страны исхода, в том числе, в страны-члены ШОС", - сказал он в ходе заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
Он отметил, что наблюдается концентрация боевиков вдоль границ центральноазиатских государств.
"Отмечается рост потенциальной угрозы для государств-членов ШОС", - добавил Гиесов.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В состав ШОС сейчас входят восемь стран - Россия, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан. Четыре страны - Белоруссия, Афганистан, Иран и Монголия - имеют статус наблюдателей. Шесть стран являются "партнерами по диалогу ШОС" - это Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. В 2020 году в организации председательствует Россия.