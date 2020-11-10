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В ШОС отметили угрозу со стороны боевиков из зоны сирийского конфликта
В ШОС отметили угрозу со стороны боевиков из зоны сирийского конфликта
Шанхайская организация сотрудничества отмечает продолжающуюся инфильтрацию боевиков из зоны сирийского конфликта в страны-члены ШОС, заявил директор... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T15:50
2020-11-10T15:50
шос
непал
белоруссия
армения
в мире
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества отмечает продолжающуюся инфильтрацию боевиков из зоны сирийского конфликта в страны-члены ШОС, заявил директор Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) Джумахон Гиесов."По имеющимся данным, международные террористические организации сохраняют свою активность, усиливают акцент на использование информационно-коммуникационных технологий для продвижения террористических идеологий, осуществления вербовочно-пропагандистской деятельности и управления своими ячейками. Продолжается инфильтрация боевиков из сирийской зоны в страны исхода, в том числе, в страны-члены ШОС", - сказал он в ходе заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.Он отметил, что наблюдается концентрация боевиков вдоль границ центральноазиатских государств."Отмечается рост потенциальной угрозы для государств-членов ШОС", - добавил Гиесов.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В состав ШОС сейчас входят восемь стран - Россия, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан. Четыре страны - Белоруссия, Афганистан, Иран и Монголия - имеют статус наблюдателей. Шесть стран являются "партнерами по диалогу ШОС" - это Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. В 2020 году в организации председательствует Россия.
https://radiosputnik.ria.ru/20201106/naryshkin-1583333331.html
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шос, непал, белоруссия, армения, в мире

В ШОС отметили угрозу со стороны боевиков из зоны сирийского конфликта

15:50 10.11.2020
 
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкУчастники заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
Участники заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества отмечает продолжающуюся инфильтрацию боевиков из зоны сирийского конфликта в страны-члены ШОС, заявил директор Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) Джумахон Гиесов.
"По имеющимся данным, международные террористические организации сохраняют свою активность, усиливают акцент на использование информационно-коммуникационных технологий для продвижения террористических идеологий, осуществления вербовочно-пропагандистской деятельности и управления своими ячейками. Продолжается инфильтрация боевиков из сирийской зоны в страны исхода, в том числе, в страны-члены ШОС", - сказал он в ходе заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
Директор СВР Сергей Нарышкин во время интервью в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
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Нарышкин раскрыл информацию о воюющих в Карабахе боевиках из Сирии
Он отметил, что наблюдается концентрация боевиков вдоль границ центральноазиатских государств.
"Отмечается рост потенциальной угрозы для государств-членов ШОС", - добавил Гиесов.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В состав ШОС сейчас входят восемь стран - Россия, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан. Четыре страны - Белоруссия, Афганистан, Иран и Монголия - имеют статус наблюдателей. Шесть стран являются "партнерами по диалогу ШОС" - это Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. В 2020 году в организации председательствует Россия.
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Путин заявил, что миру угрожают терроризм и наркотрафик
 
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