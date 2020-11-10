https://ria.ru/20201110/shos-1583914748.html

Путин заявил о важности вопросов экологии и нацвалют в рамках ШОС

Путин заявил о важности вопросов экологии и нацвалют в рамках ШОС

Президент России Владимир Путин заявил, что вопросы совершенствования механизмов финансирования совместной деятельности стран Шанхайской Организации... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T13:22

2020-11-10T13:22

2020-11-10T13:22

касым-жомарт токаев

нарендра моди

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владимир путин

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СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что вопросы совершенствования механизмов финансирования совместной деятельности стран Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС), а также более широкое использование нацвалют во взаимных расчетах и совместное решение экологических проблем являются крайне важными, поскольку страны соседствуют друг с другом."Вы подняли много вопросов очень важных, я бы обратил внимание на несколько из них - это совершенствование механизмов финансирования совместной деятельности, более широкое использование национальных валют во взаимных расчетах, развитие инфраструктуры, совместное решение экологических вопросов. Особенно это важно для нас, потому что многие из этих проблем являются трансграничными - мы же почти все соседи", - сказал Путин на саммите ШОС после выступления президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.По словам президента России, год культуры ШОС в связи с юбилеем тоже является важной составляющей гуманитарного характера.Путин также прокомментировал выступление премьер-министра Индии Нарендры Моди, который говорил о совместной работе в сфере инноваций. "Если мы будем объединять усилия, то мы здесь очень многого можем добиться. У нас глубокие традиции взаимоотношений друг с другом…Сила в поддержке друг друга", - сказал Путин и выразил надежду, что вся работа стран ШОС направлена на это.Шанхайская организация сотрудничества – постоянно действующая межправительственная международная организация, основанная лидерами Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Странами-наблюдателями в ШОС на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583902341.html

https://ria.ru/20201110/putin-1583901555.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

касым-жомарт токаев, нарендра моди, шос, владимир путин, в мире