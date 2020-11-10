Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201110/shos-1583914748.html
Путин заявил о важности вопросов экологии и нацвалют в рамках ШОС
Путин заявил о важности вопросов экологии и нацвалют в рамках ШОС
Президент России Владимир Путин заявил, что вопросы совершенствования механизмов финансирования совместной деятельности стран Шанхайской Организации... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T13:22
2020-11-10T13:22
касым-жомарт токаев
нарендра моди
шос
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583912221_0:0:2230:1255_1400x0_80_0_0_85481a3fecbaa9682b2e77a515b2fae0.jpg
СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что вопросы совершенствования механизмов финансирования совместной деятельности стран Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС), а также более широкое использование нацвалют во взаимных расчетах и совместное решение экологических проблем являются крайне важными, поскольку страны соседствуют друг с другом."Вы подняли много вопросов очень важных, я бы обратил внимание на несколько из них - это совершенствование механизмов финансирования совместной деятельности, более широкое использование национальных валют во взаимных расчетах, развитие инфраструктуры, совместное решение экологических вопросов. Особенно это важно для нас, потому что многие из этих проблем являются трансграничными - мы же почти все соседи", - сказал Путин на саммите ШОС после выступления президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.По словам президента России, год культуры ШОС в связи с юбилеем тоже является важной составляющей гуманитарного характера.Путин также прокомментировал выступление премьер-министра Индии Нарендры Моди, который говорил о совместной работе в сфере инноваций. "Если мы будем объединять усилия, то мы здесь очень многого можем добиться. У нас глубокие традиции взаимоотношений друг с другом…Сила в поддержке друг друга", - сказал Путин и выразил надежду, что вся работа стран ШОС направлена на это.Шанхайская организация сотрудничества – постоянно действующая межправительственная международная организация, основанная лидерами Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Странами-наблюдателями в ШОС на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583902341.html
https://ria.ru/20201110/putin-1583901555.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583912221_98:0:2003:1429_1400x0_80_0_0_37d1ed01a97c489d8533347db0511ed4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
касым-жомарт токаев, нарендра моди, шос, владимир путин, в мире

Путин заявил о важности вопросов экологии и нацвалют в рамках ШОС

13:22 10.11.2020
 
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета глав государств - членов ШОС
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета глав государств - членов ШОС - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что вопросы совершенствования механизмов финансирования совместной деятельности стран Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС), а также более широкое использование нацвалют во взаимных расчетах и совместное решение экологических проблем являются крайне важными, поскольку страны соседствуют друг с другом.
"Вы подняли много вопросов очень важных, я бы обратил внимание на несколько из них - это совершенствование механизмов финансирования совместной деятельности, более широкое использование национальных валют во взаимных расчетах, развитие инфраструктуры, совместное решение экологических вопросов. Особенно это важно для нас, потому что многие из этих проблем являются трансграничными - мы же почти все соседи", - сказал Путин на саммите ШОС после выступления президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Медицинский работник и пациент в красной зоне ковид-госпиталя, организованного в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
12:28Распространение нового коронавируса
На саммите ШОС примут комплексный план по борьбе с коронавирусом
По словам президента России, год культуры ШОС в связи с юбилеем тоже является важной составляющей гуманитарного характера.
Путин также прокомментировал выступление премьер-министра Индии Нарендры Моди, который говорил о совместной работе в сфере инноваций. "Если мы будем объединять усилия, то мы здесь очень многого можем добиться. У нас глубокие традиции взаимоотношений друг с другом…Сила в поддержке друг друга", - сказал Путин и выразил надежду, что вся работа стран ШОС направлена на это.
Шанхайская организация сотрудничества – постоянно действующая межправительственная международная организация, основанная лидерами Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Странами-наблюдателями в ШОС на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
12:25
Путин заявил о попытках вмешательства извне в дела стран ШОС
 
Касым-Жомарт ТокаевНарендра МодиШОСВладимир ПутинВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:46В Испании в двух городах туристы смогут пользоваться аэротакси
00:20Ученые выяснили, как спойлеры влияют на кассовые сборы
00:06Вильфанд рассказал о погоде в России в конце недели
23:59Пензенца, жестоко избившего двухлетнюю дочь за беспорядок, будут судить
23:23Байден назвал нежелание Трампа признавать поражение позором
23:23Экс-резидент Comedy Club высказался о запрещенных темах для шуток
23:15В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом
23:14Процесс передачи власти демократам уже не остановить, заявил Байден
23:06В Норвегии изучат эффективность рыбьего жира в профилактике коронавируса
22:54Шойгу обсудил урегулирование в Карабахе с министром обороны Турции
22:50Муфтий Чечни высказался о запрете на межконфессиональные браки
22:46Названа стоимость новых MacBook Air в России
22:43В Дании признали ошибкой убийство всех норок из-за коронавируса
22:42Алтайские медики, привитые вакциной "Спутник V", заразились коронавирусом
22:13Госдеп прокомментировал соглашение по Карабаху
22:05Муфтий Москвы объяснил, когда мусульманин может жениться на иноверке
21:55Помпео оценил заявления о том, что Трамп не хочет признавать поражение
21:49Помпео пообещал плавную передачу власти второй администрации Трампа
21:48Власти Москвы заявили о готовности колледжей к дистанционному обучению
21:45Apple представила новые Mac на собственном процессоре
Лента новостейМолния