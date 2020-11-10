https://ria.ru/20201110/pashinyan-1583900108.html

Песков отметил усилия Пашиняна по разъяснению сути заявления по Карабаху

Песков отметил усилия Пашиняна по разъяснению сути заявления по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прилагает изрядные усилия, чтобы объяснить суть и смысл договоренностей по Карабаху гражданам Армении, в Кремле надеются,... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T12:21

2020-11-10T12:21

2020-11-10T12:26

ильхам алиев

баку

азербайджан

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

дмитрий песков

армения

в мире

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян прилагает изрядные усилия, чтобы объяснить суть и смысл договоренностей по Карабаху гражданам Армении, в Кремле надеются, что эти объяснения будут должным образом восприняты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы не хотели бы их оценивать", - заявил Песков журналистам в ответ на просьбу оценить начавшиеся в Армении протестные выступления."Мы знаем, что премьер-министр Пашинян прикладывает изрядные усилия для того, чтобы объяснить суть этих договоренностей и смысл этих договоренностей. Мы надеемся, что эти объяснения будут должным образом восприняты", - подчеркнул Песков.Главы России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201110/soglashenie-1583858954.html

баку

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ильхам алиев, баку, азербайджан, никол пашинян, дмитрий песков, армения, в мире