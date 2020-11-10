https://ria.ru/20201110/karabakh-1583973388.html

В Совете Федерации не исключили провокаций в зоне карабахского конфликта

В Совете Федерации не исключили провокаций в зоне карабахского конфликта

Провокации со стороны отдельных радикалов Армении и Азербайджана возможны после подписания соглашения о прекращении огня в зоне карабахского конфликта, поэтому... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T17:11

2020-11-10T17:11

2020-11-10T17:11

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

совет федерации рф

константин косачев

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Провокации со стороны отдельных радикалов Армении и Азербайджана возможны после подписания соглашения о прекращении огня в зоне карабахского конфликта, поэтому очень важно присутствие там российских миротворцев, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.Ранее Россия, Армения и Азербайджан подписали трехстороннее соглашение о прекращении боевых действий в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. В этот регион были направлены российские миротворцы."Провокации будут и в Азербайджане, и в Армении, достигнутым компромиссом удовлетворены далеко не все", - сказал Косачев в эфире телеканала Совета Федерации "Вместе РФ".По его словам, у них есть возможности для отслеживания действий сторон, они в состоянии реагировать на провокации военными методами и сообщать российскому руководству, какие нужны дополнительные усилия для поддержания перемирия. Эти сведения также могут направляться руководству Армении и Азербайджана.Сенатор выразил надежду, что общими усилиями удастся выйти на плато в карабахском конфликте.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.По данным Минобороны РФ, в зоне нагорнокарабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

https://ria.ru/20201027/ssha-karabakh-1581640560.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Колонна военной техники российских миротворцев выдвинулась для отправки в Карабах Колонна военной техники российских миротворцев готовится к отправке в Нагорный Карабах. 2020-11-10T17:11 true PT1M58S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, совет федерации рф, константин косачев, азербайджан, армения, в мире