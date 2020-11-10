https://ria.ru/20201110/karabakh-1583959909.html

Президент Армении отметил роль России в урегулировании в Карабахе

Президент Армении отметил роль России в урегулировании в Карабахе

Армянский президент Армен Саркисян обсудил во вторник с послом РФ в Армении Сергеем Копыркиным прекращение боевых действий в непризнанной Нагорно-Карабахской... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T16:23

2020-11-10T16:23

2020-11-10T16:23

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

армен саркисян

обсе

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 10 ноя – РИА Новости. Армянский президент Армен Саркисян обсудил во вторник с послом РФ в Армении Сергеем Копыркиным прекращение боевых действий в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, сообщили в пресс-службе лидера республики."Собеседники коснулись положений заявления, подписанного премьер-министром Армении, президентами России и Азербайджана о полном прекращении огня и всех боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Саркисян отметил, что урегулирование карабахской проблемы - вопрос общенационального значения и важности, и естественно, что связанное с ним любое решение, тем более подписание какого-то документа, вызывает резкую реакцию, часто и протест", - отмечается в сообщении.Президент подчеркнул важную роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ, особенно РФ, в деле прекращения военных действий. На встрече была отмечена необходимость обеспечения безопасности и стабильного мира во всем регионе, заявили в пресс-службе.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.По данным Минобороны РФ, в зоне нагорно-карабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, армен саркисян, обсе, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире