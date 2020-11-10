https://ria.ru/20201110/karabakh-1583955173.html

Пашинян пожалел об отказе от условий Азербайджана год назад

Пашинян пожалел об отказе от условий Азербайджана год назад

Ереван мог бы добиться другого разрешения ситуации, если бы год назад согласился вернуть Азербайджану пять районов вокруг Карабаха, считает премьер Армении... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T16:06

2020-11-10T16:06

2020-11-10T16:50

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорный карабах

ильхам алиев

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 10 ноя — РИА Новости. Ереван мог бы добиться другого разрешения ситуации, если бы год назад согласился вернуть Азербайджану пять районов вокруг Карабаха, считает премьер Армении Никол Пашинян.Премьер отметил, что армянская сторона не шла на это в первые дни эскалации карабахского конфликта в сентябре, поскольку боевые действия тогда были успешными. В то же время условия возвращения территорий не менялись."Мы пошли на это после того, как стало очевидно, что внести перелом в войне не было возможности и стояла задача избежать худшего развития событий", — добавил политик.Лидеры России, Армении и Азербайджана ранее приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Перемирие начинается с 10 ноября.По его условиям Баку и Ереван останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армии удалось занять более двухсот населенных пунктов, среди которых второй по величине город непризнанной Нагорно-Карабахской республики Шуша (Шуши).Кроме того, на линии соприкосновения разместятся российские миротворцы. Пашинян заявил, что это соглашение было крайне тяжелым для него.Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения. Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция — член НАТО. В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.Подписанный в ночь на 10 ноября документ — четвертая попытка добиться устойчивой деэскалации, предыдущие три оказались безуспешны. Нынешние договоренности достигнуты после того, как над Арменией вне зоны боевых действий сбили российский вертолет.

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире