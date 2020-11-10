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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583955173.html
Пашинян пожалел об отказе от условий Азербайджана год назад
Пашинян пожалел об отказе от условий Азербайджана год назад
Ереван мог бы добиться другого разрешения ситуации, если бы год назад согласился вернуть Азербайджану пять районов вокруг Карабаха, считает премьер Армении... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T16:06
2020-11-10T16:50
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
нагорный карабах
ильхам алиев
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 10 ноя — РИА Новости. Ереван мог бы добиться другого разрешения ситуации, если бы год назад согласился вернуть Азербайджану пять районов вокруг Карабаха, считает премьер Армении Никол Пашинян.Премьер отметил, что армянская сторона не шла на это в первые дни эскалации карабахского конфликта в сентябре, поскольку боевые действия тогда были успешными. В то же время условия возвращения территорий не менялись."Мы пошли на это после того, как стало очевидно, что внести перелом в войне не было возможности и стояла задача избежать худшего развития событий", — добавил политик.Лидеры России, Армении и Азербайджана ранее приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Перемирие начинается с 10 ноября.По его условиям Баку и Ереван останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армии удалось занять более двухсот населенных пунктов, среди которых второй по величине город непризнанной Нагорно-Карабахской республики Шуша (Шуши).Кроме того, на линии соприкосновения разместятся российские миротворцы. Пашинян заявил, что это соглашение было крайне тяжелым для него.Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения. Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция — член НАТО. В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.Подписанный в ночь на 10 ноября документ — четвертая попытка добиться устойчивой деэскалации, предыдущие три оказались безуспешны. Нынешние договоренности достигнуты после того, как над Арменией вне зоны боевых действий сбили российский вертолет.
нагорный карабах
азербайджан
армения
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никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире

Пашинян пожалел об отказе от условий Азербайджана год назад

16:06 10.11.2020 (обновлено: 16:50 10.11.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЕРЕВАН, 10 ноя — РИА Новости. Ереван мог бы добиться другого разрешения ситуации, если бы год назад согласился вернуть Азербайджану пять районов вокруг Карабаха, считает премьер Армении Никол Пашинян.

"Но кто в Армении поверил бы, что это правильный путь? Очень мало людей, в том числе не поверил бы и я, так как было много неопределенностей", — сказал Пашинян.

Премьер отметил, что армянская сторона не шла на это в первые дни эскалации карабахского конфликта в сентябре, поскольку боевые действия тогда были успешными. В то же время условия возвращения территорий не менялись.
"Мы пошли на это после того, как стало очевидно, что внести перелом в войне не было возможности и стояла задача избежать худшего развития событий", — добавил политик.
Лидеры России, Армении и Азербайджана ранее приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Перемирие начинается с 10 ноября.
По его условиям Баку и Ереван останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армии удалось занять более двухсот населенных пунктов, среди которых второй по величине город непризнанной Нагорно-Карабахской республики Шуша (Шуши).
Кроме того, на линии соприкосновения разместятся российские миротворцы. Пашинян заявил, что это соглашение было крайне тяжелым для него.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения. Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция — член НАТО. В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.
Подписанный в ночь на 10 ноября документ — четвертая попытка добиться устойчивой деэскалации, предыдущие три оказались безуспешны. Нынешние договоренности достигнуты после того, как над Арменией вне зоны боевых действий сбили российский вертолет.
"Мы очень боимся": ситуация в Нагорном Карабахе
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Города и деревни Нагорного Карабаха больше месяца находятся под обстрелами.

Горящий автомобиль и автомобиль скорой помощи на горной дороге в районе города Карвачар
1 из 10

Города и деревни Нагорного Карабаха больше месяца находятся под обстрелами.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

С начала эскалации конфликта около 100 тысяч жителей республики стали беженцами.

Местные жители, покидающие Нагорный Карабах, в районе города Карвачар
2 из 10

С начала эскалации конфликта около 100 тысяч жителей республики стали беженцами.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

"Мы очень боимся, что будут бомбежки города или даже уличные бои", — говорят желающие уехать.

Местные жители, покидающие Нагорный Карабах, в районе города Карвачар
3 из 10

"Мы очень боимся, что будут бомбежки города или даже уличные бои", — говорят желающие уехать.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Среди беженцев много пожилых людей и инвалидов.

Местные жители, покидающие Нагорный Карабах, в районе города Карвачар
4 из 10

Среди беженцев много пожилых людей и инвалидов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Некоторые добираются до Степанакерта случайным транспортом, чтобы попытаться уехать в Армению.

Автомобили с людьми, покидающими Нагорный Карабах, в районе города Карвачар
5 из 10

Некоторые добираются до Степанакерта случайным транспортом, чтобы попытаться уехать в Армению.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В минувшие выходные ожесточенные бои шли во втором по величине городе Карабаха — Шуши.

Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
6 из 10

В минувшие выходные ожесточенные бои шли во втором по величине городе Карабаха — Шуши.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Контроль над городом означает укрепление позиций в карабахском конфликте.

Ракеты в небе над Нагорным Карабахом
7 из 10

Контроль над городом означает укрепление позиций в карабахском конфликте.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Азербайджанская сторона заявила о взятии Шуши под контроль. В непризнанной НКР это опровергли.

Ракеты в небе над Нагорным Карабахом
8 из 10

Азербайджанская сторона заявила о взятии Шуши под контроль. В непризнанной НКР это опровергли.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе идут с 27 сентября.

Местный житель, покидающий Нагорный Карабах, в районе города Карвачар
9 из 10

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе идут с 27 сентября.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Урегулировать конфликт пока не удается.

Местные жители, покидающие Нагорный Карабах, в районе города Карвачар
10 из 10

Урегулировать конфликт пока не удается.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 10

Города и деревни Нагорного Карабаха больше месяца находятся под обстрелами.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 10

С начала эскалации конфликта около 100 тысяч жителей республики стали беженцами.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 10

"Мы очень боимся, что будут бомбежки города или даже уличные бои", — говорят желающие уехать.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 10

Среди беженцев много пожилых людей и инвалидов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 10

Некоторые добираются до Степанакерта случайным транспортом, чтобы попытаться уехать в Армению.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 10

В минувшие выходные ожесточенные бои шли во втором по величине городе Карабаха — Шуши.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 10

Контроль над городом означает укрепление позиций в карабахском конфликте.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 10

Азербайджанская сторона заявила о взятии Шуши под контроль. В непризнанной НКР это опровергли.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 10

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе идут с 27 сентября.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 10

Урегулировать конфликт пока не удается.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянНагорный КарабахИльхам АлиевАзербайджанАрменияВ мире
 
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