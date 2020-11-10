https://ria.ru/20201110/karabakh-1583935513.html

В МИД рассказали об отправке миротворцев в Карабах

В МИД рассказали об отправке миротворцев в Карабах

Отправка российских миротворцев в Нагорный Карабах проведена в рамках международного права и на основании постановления Совета Федерации РФ от 30 сентября 2015... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T14:54

2020-11-10T14:54

2020-11-10T15:12

россия

никол пашинян

совет федерации рф

ильхам алиев

владимир путин

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Отправка российских миротворцев в Нагорный Карабах проведена в рамках международного права и на основании постановления Совета Федерации РФ от 30 сентября 2015 года, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."У нас есть документ - это постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ (№ 355-СФ) от 30 сентября 2015 года ("Об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации"). Пункт первый: дать согласие Президенту Российской Федерации на использование Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации на основе общепризнанных принципов и норм международного права", - заявила Захарова в эфире телеканала RTVI.Она подчеркнула, что для отправки российских миротворцев существует ключевой аспект - это согласие на это сторон.Главы России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583926454.html

россия

азербайджан

армения

нагорный карабах

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Колонна военной техники российских миротворцев выдвинулась для отправки в Карабах Колонна военной техники российских миротворцев готовится к отправке в Нагорный Карабах. 2020-11-10T14:54 true PT1M58S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, никол пашинян, совет федерации рф, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, нагорный карабах, в мире