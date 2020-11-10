https://ria.ru/20201110/karabakh-1583934240.html

В Карабахе заявили о 81 погибшем военном за минувшие сутки

В Карабахе заявили о 81 погибшем военном за минувшие сутки

Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) опубликовало во вторник новый список погибших военных, в который включена 81 фамилия. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T14:50

2020-11-10T14:50

2020-11-10T14:50

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 10 ноя - РИА Новости. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) опубликовало во вторник новый список погибших военных, в который включена 81 фамилия.По данным на понедельник, согласно спискам оборонного ведомства республики, число погибших составляло 1220. Во вторник был опубликован новый список с 81 фамилией.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.По данным Минобороны РФ, в зоне нагорно-карабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

https://ria.ru/20201110/soglashenie-1583858954.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире