https://ria.ru/20201110/karabakh-1583931950.html

МИД: Москва исходит из того, что заявление по Карабаху будет исполнено

МИД: Москва исходит из того, что заявление по Карабаху будет исполнено

Россия исходит из того, что трёхстороннее заявление по Нагорному Карабаху будет исполнено, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T14:40

2020-11-10T14:40

2020-11-10T15:47

никол пашинян

мария захарова

ильхам алиев

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

москва

азербайджан

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в мире

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Россия исходит из того, что трёхстороннее заявление по Нагорному Карабаху будет исполнено, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова"Мы исходим из того, что это надо сделать, и надо реализовать то, под чем подписалась каждая сторона, и это вопрос, который, в общем-то, был достигнут, как вы понимаете, путём переговоров, консенсуса, и все согласились, я имею в виду все те, кто подписывал этот документ, все стороны - с необходимостью его реализации, этого заявления", - сказала Захарова в эфире телеканал RTVI."Давайте не будет сейчас говорить о сценариях нереализуемости этого документа, давайте будем говорить о том, что делать, чтобы его реализовать, а делается немало", -добавила она.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201110/soglashenie-1583858954.html

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москва

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, мария захарова, ильхам алиев, нагорный карабах, москва, азербайджан, армения, в мире