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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583931950.html
МИД: Москва исходит из того, что заявление по Карабаху будет исполнено
МИД: Москва исходит из того, что заявление по Карабаху будет исполнено
Россия исходит из того, что трёхстороннее заявление по Нагорному Карабаху будет исполнено, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T14:40
2020-11-10T15:47
никол пашинян
мария захарова
ильхам алиев
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
москва
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Россия исходит из того, что трёхстороннее заявление по Нагорному Карабаху будет исполнено, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова"Мы исходим из того, что это надо сделать, и надо реализовать то, под чем подписалась каждая сторона, и это вопрос, который, в общем-то, был достигнут, как вы понимаете, путём переговоров, консенсуса, и все согласились, я имею в виду все те, кто подписывал этот документ, все стороны - с необходимостью его реализации, этого заявления", - сказала Захарова в эфире телеканал RTVI."Давайте не будет сейчас говорить о сценариях нереализуемости этого документа, давайте будем говорить о том, что делать, чтобы его реализовать, а делается немало", -добавила она.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
https://ria.ru/20201110/soglashenie-1583858954.html
нагорный карабах
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никол пашинян, мария захарова, ильхам алиев, нагорный карабах, москва, азербайджан, армения, в мире

МИД: Москва исходит из того, что заявление по Карабаху будет исполнено

14:40 10.11.2020 (обновлено: 15:47 10.11.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВооруженные мужчины на улице города Степанакерт
Вооруженные мужчины на улице города Степанакерт - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Россия исходит из того, что трёхстороннее заявление по Нагорному Карабаху будет исполнено, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Мы исходим из того, что это надо сделать, и надо реализовать то, под чем подписалась каждая сторона, и это вопрос, который, в общем-то, был достигнут, как вы понимаете, путём переговоров, консенсуса, и все согласились, я имею в виду все те, кто подписывал этот документ, все стороны - с необходимостью его реализации, этого заявления", - сказала Захарова в эфире телеканал RTVI.
Взрывы на юго-востоке от Степанакерта - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
Вчера, 06:19Ситуация в Нагорном Карабахе
О чем договорились по Карабаху Россия, Армения и Азербайджан
"Давайте не будет сейчас говорить о сценариях нереализуемости этого документа, давайте будем говорить о том, что делать, чтобы его реализовать, а делается немало", -добавила она.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Отправка российских миротворцев в Нагорный Карабах
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Самолеты, которые должны доставить в зону конфликта личный состав и технику, отправились с аэродрома Ульяновск-Восточный.

Погрузка военной техники и личного состава в тяжёлые военно-транспортные самолёты Ил-76 на аэродроме Ульяновск-Восточный
1 из 10

Самолеты, которые должны доставить в зону конфликта личный состав и технику, отправились с аэродрома Ульяновск-Восточный.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

В Нагорный Карабах отправят 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и специальных машин.

Погрузка военной техники и личного состава в тяжёлые военно-транспортные самолёты Ил-76 на аэродроме Ульяновск-Восточный
2 из 10

В Нагорный Карабах отправят 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и специальных машин.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Погрузка военной техники и личного состава в тяжёлые военно-транспортные самолёты Ил-76 на аэродроме Ульяновск-Восточный
3 из 10

Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Из Ульяновска в Карабах вылетели уже более десяти самолетов Ил-76.

Тяжёлый военно-транспортный самолёт Ил-76 с военной техникой и личным составом на борту взлетает с аэродрома Ульяновск-Восточный
4 из 10

Из Ульяновска в Карабах вылетели уже более десяти самолетов Ил-76.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместят только российских миротворцев.

Погрузка военной техники и личного состава в тяжёлые военно-транспортные самолёты Ил-76 на аэродроме Ульяновск-Восточный
5 из 10

На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместят только российских миротворцев.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Для управления операцией в районе Степанакерта будет развернуто командование миротворческих сил.

Погрузка военной техники и личного состава в тяжёлые военно-транспортные самолёты Ил-76 на аэродроме Ульяновск-Восточный
6 из 10

Для управления операцией в районе Степанакерта будет развернуто командование миротворческих сил.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Главной задачей контингента будет наблюдение за тем, соблюдают ли стороны конфликта перемирие.

Погрузка военной техники и личного состава в тяжёлые военно-транспортные самолёты Ил-76 на аэродроме Ульяновск-Восточный
7 из 10

Главной задачей контингента будет наблюдение за тем, соблюдают ли стороны конфликта перемирие.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Мониторинговый центр по Карабаху могут разместить в Азербайджане, но это предмет отдельных договоренностей.

Погрузка военной техники и личного состава в тяжёлые военно-транспортные самолёты Ил-76 на аэродроме Ульяновск-Восточный
8 из 10

Мониторинговый центр по Карабаху могут разместить в Азербайджане, но это предмет отдельных договоренностей.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Российские миротворцы останутся в Карабахе на пять лет с автоматическим продлением, если Баку и Ереван не будут против.

Погрузка военной техники и личного состава в тяжёлые военно-транспортные самолёты Ил-76 на аэродроме Ульяновск-Восточный
9 из 10

Российские миротворцы останутся в Карабахе на пять лет с автоматическим продлением, если Баку и Ереван не будут против.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Ил-76 с миротворцами на борту на аэродроме Ульяновск-Восточный.

Тяжёлый военно-транспортный самолёт Ил-76 с военной техникой и личным составом на борту на аэродроме Ульяновск-Восточный
10 из 10

Ил-76 с миротворцами на борту на аэродроме Ульяновск-Восточный.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
1 из 10

Самолеты, которые должны доставить в зону конфликта личный состав и технику, отправились с аэродрома Ульяновск-Восточный.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
2 из 10

В Нагорный Карабах отправят 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и специальных машин.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
3 из 10

Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
4 из 10

Из Ульяновска в Карабах вылетели уже более десяти самолетов Ил-76.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
5 из 10

На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместят только российских миротворцев.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
6 из 10

Для управления операцией в районе Степанакерта будет развернуто командование миротворческих сил.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
7 из 10

Главной задачей контингента будет наблюдение за тем, соблюдают ли стороны конфликта перемирие.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
8 из 10

Мониторинговый центр по Карабаху могут разместить в Азербайджане, но это предмет отдельных договоренностей.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
9 из 10

Российские миротворцы останутся в Карабахе на пять лет с автоматическим продлением, если Баку и Ереван не будут против.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
10 из 10

Ил-76 с миротворцами на борту на аэродроме Ульяновск-Восточный.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянМария ЗахароваИльхам АлиевНагорный КарабахМоскваАзербайджанАрменияВ мире
 
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