https://ria.ru/20201110/karabakh-1583901420.html

Путин назвал происходящее в Карабахе большой трагедией

Путин назвал происходящее в Карабахе большой трагедией

Президент России Владимир Путин назвал происходящее сейчас в Нагорном Карабахе большой трагедией и выразил надежду на то, что предпринятые для урегулирования... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T12:25

2020-11-10T12:25

2020-11-10T15:39

никол пашинян

ильхам алиев

баку

азербайджан

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ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

владимир путин

в мире

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СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал происходящее сейчас в Нагорном Карабахе большой трагедией и выразил надежду на то, что предпринятые для урегулирования ситуации шаги приведут к установлению мира."Происходящее в Карабахе - по-настоящему большая трагедия. С большим удовлетворением хочу отметить наметившийся компромисс и достигнутые договоренности о прекращении кровопролития. Надеюсь, что все предпринятые нами шаги в последнее время приведут к установлению долгосрочного мира на благо народов Азербайджана и Армении", - сказал Путин во вторник, выступая на заседании совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).Главы России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201110/soglashenie-1583858954.html

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азербайджан

армения

нагорный карабах

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

“Большая трагедия” – Путин о ситуации в Нагорном Карабахе Президент России Владимир Путин выразил надежду на установление долгосрочного мира в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике на благо народов Азербайджана и Армении. 2020-11-10T12:25 true PT0M27S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, ильхам алиев, баку, азербайджан, армения, нагорный карабах, владимир путин, в мире