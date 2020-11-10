https://ria.ru/20201110/karabakh-1583901038.html

В Кремле ответили на вопрос о мониторинговом центре по Карабаху

В Кремле ответили на вопрос о мониторинговом центре по Карабаху

Мониторинговый центр по Карабаху может быть размещен в Азербайджане, но это предмет отдельных договоренностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T12:23

2020-11-10T12:23

2020-11-10T13:14

никол пашинян

ильхам алиев

баку

армения

ситуация в нагорном карабахе

дмитрий песков

азербайджан

в мире

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Мониторинговый центр по Карабаху может быть размещен в Азербайджане, но это предмет отдельных договоренностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Действительно, шла речь о создании на азербайджанской территории центра мониторинга условий прекращения огня. Это в Азербайджане, и нюансы размещения этого центра мониторинга совместного уже являются предметом отдельной договоренности", - сообщил Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать возможность нахождения в Карабахе, наряду с российскими, турецких миротворцев.При этом он пояснил, что мониторинговый центр будет расположен не в Карабахе. "Нет, это не Карабах", - заявил представитель Кремля в ответ на вопрос, могут ли разместить центр на территории, которая сейчас контролируется азербайджанскими войсками.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.По данным Минобороны РФ, в зоне нагорно-карабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

https://ria.ru/20201110/soglashenie-1583858954.html

баку

армения

азербайджан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, ильхам алиев, баку, армения, дмитрий песков, азербайджан, в мире