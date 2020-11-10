https://ria.ru/20201110/karabakh-1583889518.html

В Армении опровергли заявление Алиева о турецких миротворцах в Карабахе

В Армении опровергли заявление Алиева о турецких миротворцах в Карабахе

Заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева об участии турецких военных в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе не соответствуют действительности,... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T11:34

2020-11-10T11:34

2020-11-10T13:03

баку

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорный карабах

ильхам алиев

в мире

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ЕРЕВАН, 10 ноя - РИА Новости. Заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева об участии турецких военных в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе не соответствуют действительности, заявила во вторник пресс-секретарь премьера Армении Мане Геворкян."Заявление президента Азербайджана о том, что миротворческая миссия в Нагорном Карабахе будет развернута с участием турецких военнослужащих, не соответствует действительности", - сказала Геворкян журналистам армянского новостного сайта "Панармениан". Ее слова приводит Sputnik Армения.Ранее Алиев заявил, что турецкие военные совместно с российскими будут размещены в миротворческом центре в Нагорном Карабахе.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201110/soglashenie-1583858954.html

баку

азербайджан

армения

нагорный карабах

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

баку, азербайджан, армения, никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, в мире