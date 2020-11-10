https://ria.ru/20201110/karabakh-1583860155.html

Российские миротворцы вылетели в Карабах

Российские миротворцы вылетели в Карабах

Шесть самолетов Ил-76 с российскими миротворцами вылетели в Карабах, сообщает Минобороны. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T07:12

2020-11-10T07:12

2020-11-10T07:38

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Шесть самолетов Ил-76 с российскими миротворцами вылетели в Карабах, сообщает Минобороны.Самолеты отправились с аэродрома Ульяновск-Восточный, они должны доставить в зону конфликта личный состав, автомобильную технику, бронетранспортеры и материальные средства.О размещении миротворцев в Нагорном Карабахе ранее договорились лидеры России, Азербайджана и Армении в рамках соглашения о прекращении боевых действий. Как уточнили в Минобороны, в регионе развернут 1970 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц другой техники. Основу миротворческого контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.Развертывание контингента будет проходить параллельно с выводом армянских вооруженных сил из Карабаха.Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий.

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583857507.html

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нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире