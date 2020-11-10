https://ria.ru/20201110/karabakh-1583860155.html
Российские миротворцы вылетели в Карабах
Российские миротворцы вылетели в Карабах
Шесть самолетов Ил-76 с российскими миротворцами вылетели в Карабах, сообщает Минобороны. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T07:12
2020-11-10T07:12
2020-11-10T07:38
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Шесть самолетов Ил-76 с российскими миротворцами вылетели в Карабах, сообщает Минобороны.Самолеты отправились с аэродрома Ульяновск-Восточный, они должны доставить в зону конфликта личный состав, автомобильную технику, бронетранспортеры и материальные средства.О размещении миротворцев в Нагорном Карабахе ранее договорились лидеры России, Азербайджана и Армении в рамках соглашения о прекращении боевых действий. Как уточнили в Минобороны, в регионе развернут 1970 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц другой техники. Основу миротворческого контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.Развертывание контингента будет проходить параллельно с выводом армянских вооруженных сил из Карабаха.Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий.
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583857507.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире