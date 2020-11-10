https://ria.ru/20201110/iran-1583947892.html

В Иране прокомментировали соглашение по Карабаху

В Иране прокомментировали соглашение по Карабаху

Тегеран готов помочь в размещении российских миротворцев в Карабахе и оказать содействие в достижении устойчивого мира в регионе, заявило министерство... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T15:37

2020-11-10T15:37

2020-11-10T15:48

мид ирана

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

тегеран (город)

азербайджан

армения

в мире

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ТЕГЕРАН, 10 ноя – РИА Новости. Тегеран готов помочь в размещении российских миротворцев в Карабахе и оказать содействие в достижении устойчивого мира в регионе, заявило министерство иностранных дел Ирана."Иран вновь подчеркивает свою готовность помочь обеспечению устойчивого мира и безопасности в регионе, а также готовность участвовать в региональных инициативах", - говорится в опубликованном ведомством заявлении.Министерство также подчеркнуло, что Тегеран "готов содействовать размещению российских миротворцев" по линии соприкосновения, как это указано в положениях 3 и 4 договоренности России, Армении и Азербайджана.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.По данным Минобороны РФ, в зоне нагорно-карабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

https://ria.ru/20201110/bezhentsy-1583901142.html

нагорный карабах

тегеран (город)

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мид ирана, нагорный карабах, тегеран (город), азербайджан, армения, в мире