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Белорусская атомная станция (БелАЭС)
Белорусская атомная станция (БелАЭС)
Белорусская АЭС – первая в истории Белоруссии атомная электростанция, крупнейший проект российско-белорусского сотрудничества. Строительство АЭС ведется в... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T12:47
2020-11-10T12:47
белорусская аэс
белоруссия
справки
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Белорусская АЭС – первая в истории Белоруссии атомная электростанция, крупнейший проект российско-белорусского сотрудничества. Строительство АЭС ведется в соответствии с соглашением между правительствами Российской Федерации и Республики Белоруссия, заключенным в марте 2011 года, на условиях полной ответственности генерального подрядчика – Инжинирингового дивизиона Госкорпорации "Росатом" ("под ключ"). Станция расположена в 18 километрах от города Островец (Гродненская область). Она сооружается по типовому проекту поколения 3+, полностью соответствующему всем "постфукусимским" требованиям, международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ. Проект предусматривает сооружение двухблочной атомной электростанции с водо-водяными энергетическими ядерными реакторами (ВВЭР-1200) общей мощностью 2400 мегаватт. Функции заказчика по сооружению и оператора (эксплуатирующей организации) по вводу в эксплуатацию, эксплуатации, ограничению эксплуатационных характеристик, продлению срока эксплуатации и выводу из эксплуатации Белорусской АЭС осуществляет республиканское унитарное предприятие "Белорусская атомная электростанция" (Государственное предприятие "Белорусская АЭС"), в которое было в декабре 2013 года реорганизовано государственное учреждение "Дирекция строительства атомной электростанции", созданное в декабре 2007 года. Указ о сооружении Белорусской атомной электростанции президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал 2 ноября 2013 года. К этому времени была завершена необходимая подготовительная работа для начала строительства АЭС, в том числе в рамках принятых международных обязательств. Строительство первого блока БелАЭС началось 8 ноября 2013 года. В октябре 2020 года состоялся пуск ядерного реактора первого энергоблока. 3 ноября первый энергоблок Белорусской АЭС начал работу и был подключен к энергосистеме Белоруссии. Он стал первым блоком поколения 3+, построенным на европейском континенте, за границами России.Официальная церемония, посвященная началу работы блока №1, состоялась 7 ноября. Ее посетил глава государства Александр Лукашенко, который заявил, что Белоруссия в этот день стала ядерной державой. В настоящее время на первом энергоблоке АЭС продолжается этап "Энергетический пуск". Он предусматривает режимы работы энергоблока на различных уровнях мощности и проверку устойчивости работы энергосистемы при неоднократном ее понижении.На энергоблоке №2 завершаются строительные работы. Основное оборудование смонтировано. Наращиваются темпы тепломонтажных и электромонтажных работ для обеспечения подачи напряжения на собственные нужды, что позволит специалистам приступить в 2020 году к полномасшабным пусконаладочным работам.Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года, второй – в 2022 году.По словам министра энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича, атомная электростанция строится для нужд страны, но в тоже время белорусская энергосистема готова обеспечить поставку электрической энергии и за пределы государства по конкурентным ценам. Главным противником строительства БелАЭС выступала Литва, власти которой критиковали будущую белорусскую станцию практически с момента принятия Минском решения о ее возведении и инициируют запрет импорта белорусской электроэнергии в ЕС. Парламент этой страны ранее постановил, что электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" республики. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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60
белорусская аэс, белоруссия, справки

Белорусская атомная станция (БелАЭС)

12:47 10.11.2020
 
© AP Photo / Sergei GritsБелорусская АЭС
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© AP Photo / Sergei Grits
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Белорусская АЭС – первая в истории Белоруссии атомная электростанция, крупнейший проект российско-белорусского сотрудничества. Строительство АЭС ведется в соответствии с соглашением между правительствами Российской Федерации и Республики Белоруссия, заключенным в марте 2011 года, на условиях полной ответственности генерального подрядчика – Инжинирингового дивизиона Госкорпорации "Росатом" ("под ключ"). Станция расположена в 18 километрах от города Островец (Гродненская область). Она сооружается по типовому проекту поколения 3+, полностью соответствующему всем "постфукусимским" требованиям, международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ. Проект предусматривает сооружение двухблочной атомной электростанции с водо-водяными энергетическими ядерными реакторами (ВВЭР-1200) общей мощностью 2400 мегаватт.
Функции заказчика по сооружению и оператора (эксплуатирующей организации) по вводу в эксплуатацию, эксплуатации, ограничению эксплуатационных характеристик, продлению срока эксплуатации и выводу из эксплуатации Белорусской АЭС осуществляет республиканское унитарное предприятие "Белорусская атомная электростанция" (Государственное предприятие "Белорусская АЭС"), в которое было в декабре 2013 года реорганизовано государственное учреждение "Дирекция строительства атомной электростанции", созданное в декабре 2007 года.
Указ о сооружении Белорусской атомной электростанции президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал 2 ноября 2013 года. К этому времени была завершена необходимая подготовительная работа для начала строительства АЭС, в том числе в рамках принятых международных обязательств.
Строительство первого блока БелАЭС началось 8 ноября 2013 года. В октябре 2020 года состоялся пуск ядерного реактора первого энергоблока.
3 ноября первый энергоблок Белорусской АЭС начал работу и был подключен к энергосистеме Белоруссии. Он стал первым блоком поколения 3+, построенным на европейском континенте, за границами России.
Официальная церемония, посвященная началу работы блока №1, состоялась 7 ноября. Ее посетил глава государства Александр Лукашенко, который заявил, что Белоруссия в этот день стала ядерной державой.
В настоящее время на первом энергоблоке АЭС продолжается этап "Энергетический пуск". Он предусматривает режимы работы энергоблока на различных уровнях мощности и проверку устойчивости работы энергосистемы при неоднократном ее понижении.
На энергоблоке №2 завершаются строительные работы. Основное оборудование смонтировано. Наращиваются темпы тепломонтажных и электромонтажных работ для обеспечения подачи напряжения на собственные нужды, что позволит специалистам приступить в 2020 году к полномасшабным пусконаладочным работам.
Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года, второй – в 2022 году.
По словам министра энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича, атомная электростанция строится для нужд страны, но в тоже время белорусская энергосистема готова обеспечить поставку электрической энергии и за пределы государства по конкурентным ценам.
Главным противником строительства БелАЭС выступала Литва, власти которой критиковали будущую белорусскую станцию практически с момента принятия Минском решения о ее возведении и инициируют запрет импорта белорусской электроэнергии в ЕС. Парламент этой страны ранее постановил, что электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" республики.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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