"Росатом" обсуждает с руководством Белоруссии строительство еще одной АЭС
09:24 10.11.2020 (обновлено: 09:39 10.11.2020)
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом" "Энергетический пуск" энергоблока № 1 Белорусской АЭС
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Росатом обсуждает с руководством Белоруссии возможное строительство еще одной АЭС, а также сооружение в республике исследовательского ядерного реактора, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Сейчас с руководством республики обсуждаем возможное строительство еще одной станции и исследовательского реактора", - сказал Лихачев в видеообращении к работникам российской атомной отрасли. Текст обращения опубликован на сайте Росатома.
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Лихачев напомнил, что 3 ноября построенный с участием России первый энергоблок Белорусской АЭС начал работу и был подключен к энергосистеме Белоруссии. "Он стал первым блоком поколения 3+, построенным на европейском континенте, за границами России. Энергопуск белорусского блока превратился в событие национального масштаба, это совместная победа российских и белорусских специалистов, способствующая объединению людей", - отметил глава Росатома.
Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. БелАЭС, строящаяся рядом с городом Островец Гродненской области, состоит из двух блоков с реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт.
Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года, второй – в 2022 году.