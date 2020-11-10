https://ria.ru/20201110/belorussiya-1583867724.html

"Росатом" обсуждает с руководством Белоруссии строительство еще одной АЭС

"Росатом" обсуждает с руководством Белоруссии строительство еще одной АЭС

Росатом обсуждает с руководством Белоруссии возможное строительство еще одной АЭС, а также сооружение в республике исследовательского ядерного реактора, заявил... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T09:24

2020-11-10T09:24

2020-11-10T09:39

белорусская аэс

гродненская область

алексей лихачев

ядерные технологии

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Росатом обсуждает с руководством Белоруссии возможное строительство еще одной АЭС, а также сооружение в республике исследовательского ядерного реактора, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев."Сейчас с руководством республики обсуждаем возможное строительство еще одной станции и исследовательского реактора", - сказал Лихачев в видеообращении к работникам российской атомной отрасли. Текст обращения опубликован на сайте Росатома.Лихачев напомнил, что 3 ноября построенный с участием России первый энергоблок Белорусской АЭС начал работу и был подключен к энергосистеме Белоруссии. "Он стал первым блоком поколения 3+, построенным на европейском континенте, за границами России. Энергопуск белорусского блока превратился в событие национального масштаба, это совместная победа российских и белорусских специалистов, способствующая объединению людей", - отметил глава Росатома.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. БелАЭС, строящаяся рядом с городом Островец Гродненской области, состоит из двух блоков с реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт.Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года, второй – в 2022 году.

https://ria.ru/20201106/belorussiya-1583332379.html

https://ria.ru/20201108/rosatom-1583649150.html

гродненская область

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белорусская аэс, гродненская область, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", белоруссия, в мире