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Ядерные технологии
https://ria.ru/20201110/belorussiya-1583867724.html
"Росатом" обсуждает с руководством Белоруссии строительство еще одной АЭС
"Росатом" обсуждает с руководством Белоруссии строительство еще одной АЭС
Росатом обсуждает с руководством Белоруссии возможное строительство еще одной АЭС, а также сооружение в республике исследовательского ядерного реактора, заявил... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T09:24
2020-11-10T09:39
белорусская аэс
гродненская область
алексей лихачев
ядерные технологии
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Росатом обсуждает с руководством Белоруссии возможное строительство еще одной АЭС, а также сооружение в республике исследовательского ядерного реактора, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев."Сейчас с руководством республики обсуждаем возможное строительство еще одной станции и исследовательского реактора", - сказал Лихачев в видеообращении к работникам российской атомной отрасли. Текст обращения опубликован на сайте Росатома.Лихачев напомнил, что 3 ноября построенный с участием России первый энергоблок Белорусской АЭС начал работу и был подключен к энергосистеме Белоруссии. "Он стал первым блоком поколения 3+, построенным на европейском континенте, за границами России. Энергопуск белорусского блока превратился в событие национального масштаба, это совместная победа российских и белорусских специалистов, способствующая объединению людей", - отметил глава Росатома.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. БелАЭС, строящаяся рядом с городом Островец Гродненской области, состоит из двух блоков с реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт.Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года, второй – в 2022 году.
https://ria.ru/20201106/belorussiya-1583332379.html
https://ria.ru/20201108/rosatom-1583649150.html
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белорусская аэс, гродненская область, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", белоруссия, в мире

"Росатом" обсуждает с руководством Белоруссии строительство еще одной АЭС

09:24 10.11.2020 (обновлено: 09:39 10.11.2020)
 
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом" "Энергетический пуск" энергоблока № 1 Белорусской АЭС
Энергетический пуск энергоблока № 1 Белорусской АЭС - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Росатом обсуждает с руководством Белоруссии возможное строительство еще одной АЭС, а также сооружение в республике исследовательского ядерного реактора, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Сейчас с руководством республики обсуждаем возможное строительство еще одной станции и исследовательского реактора", - сказал Лихачев в видеообращении к работникам российской атомной отрасли. Текст обращения опубликован на сайте Росатома.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
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Лукашенко заявил, что Белоруссии нужна вторая АЭС
Лихачев напомнил, что 3 ноября построенный с участием России первый энергоблок Белорусской АЭС начал работу и был подключен к энергосистеме Белоруссии. "Он стал первым блоком поколения 3+, построенным на европейском континенте, за границами России. Энергопуск белорусского блока превратился в событие национального масштаба, это совместная победа российских и белорусских специалистов, способствующая объединению людей", - отметил глава Росатома.
Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. БелАЭС, строящаяся рядом с городом Островец Гродненской области, состоит из двух блоков с реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт.
Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года, второй – в 2022 году.
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Ядерные технологииБелорусская АЭСГродненская областьАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"БелоруссияВ мире
 
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