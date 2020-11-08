https://ria.ru/20201108/belaes-1583660727.html

В Минске заявили о готовности продавать электричество с БелАЭС

В Минске заявили о готовности продавать электричество с БелАЭС

Белоруссия готова продавать электроэнергию, выработанную на БелАЭС, за границу по конкурентным ценам, заявил министр энергетики республики Виктор Каранкевич. РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T21:40

2020-11-08T21:40

2020-11-08T21:50

ядерные технологии

белорусская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

гродненская область

белоруссия

атомстройэкспорт

в мире

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МИНСК, 8 ноя - РИА Новости. Белоруссия готова продавать электроэнергию, выработанную на БелАЭС, за границу по конкурентным ценам, заявил министр энергетики республики Виктор Каранкевич."Атомная электростанция строится для нужд Республики Беларусь. Эта электрическая энергия будет в первую очередь потребляться именно здесь. В то же время белорусская энергосистема готова обеспечить поставку электрической энергии и за пределы страны по конкурентным ценам. Если такая потребность возникнет, то белорусская энергосистема готова и потребности наших иностранных субъектов хозяйствования обеспечить необходимой электроэнергией по конкурентным ценам", - заявил Каранкевич в интервью телеканалу "Беларусь 1", которое показано в воскресенье.Как заверил министр, переизбытка электроэнергии в стране после ввода БелАЭС не будет. По словам Каранкевича, "это неразрывный процесс: произвели ровно столько, сколько потребили". При этом он указал, что с учетом ввода БелАЭС "потенциал производства электрической энергии возрастет".В том числе, как сообщил Каранкевич, в Белоруссии созданы определенные стимулы к развитию электромобилестроения, электрозарядной инфраструктуры. "...К концу 2021 года более 600 электрозарядных станций будут установлены по стране. Если в прошлом году электромобили в целом в стране потребили два миллиона киловатт-часов, то в 2020 году будет значительное увеличение. Прогнозируются цифры до 12 миллионов киловатт-часов", - добавил министр.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). В субботу в Островце Гродненской области Белоруссии состоялась официальная церемония запуска первой Белорусской АЭС. Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года, второй - в мае 2022 года.

https://ria.ru/20201107/belaes-1583526486.html

https://ria.ru/20201108/rosatom-1583649150.html

гродненская область

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белорусская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", гродненская область, белоруссия, атомстройэкспорт, в мире