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Ядерные технологии
https://ria.ru/20201108/belaes-1583660727.html
В Минске заявили о готовности продавать электричество с БелАЭС
В Минске заявили о готовности продавать электричество с БелАЭС
Белоруссия готова продавать электроэнергию, выработанную на БелАЭС, за границу по конкурентным ценам, заявил министр энергетики республики Виктор Каранкевич. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T21:40
2020-11-08T21:50
ядерные технологии
белорусская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
гродненская область
белоруссия
атомстройэкспорт
в мире
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МИНСК, 8 ноя - РИА Новости. Белоруссия готова продавать электроэнергию, выработанную на БелАЭС, за границу по конкурентным ценам, заявил министр энергетики республики Виктор Каранкевич."Атомная электростанция строится для нужд Республики Беларусь. Эта электрическая энергия будет в первую очередь потребляться именно здесь. В то же время белорусская энергосистема готова обеспечить поставку электрической энергии и за пределы страны по конкурентным ценам. Если такая потребность возникнет, то белорусская энергосистема готова и потребности наших иностранных субъектов хозяйствования обеспечить необходимой электроэнергией по конкурентным ценам", - заявил Каранкевич в интервью телеканалу "Беларусь 1", которое показано в воскресенье.Как заверил министр, переизбытка электроэнергии в стране после ввода БелАЭС не будет. По словам Каранкевича, "это неразрывный процесс: произвели ровно столько, сколько потребили". При этом он указал, что с учетом ввода БелАЭС "потенциал производства электрической энергии возрастет".В том числе, как сообщил Каранкевич, в Белоруссии созданы определенные стимулы к развитию электромобилестроения, электрозарядной инфраструктуры. "...К концу 2021 года более 600 электрозарядных станций будут установлены по стране. Если в прошлом году электромобили в целом в стране потребили два миллиона киловатт-часов, то в 2020 году будет значительное увеличение. Прогнозируются цифры до 12 миллионов киловатт-часов", - добавил министр.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). В субботу в Островце Гродненской области Белоруссии состоялась официальная церемония запуска первой Белорусской АЭС. Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года, второй - в мае 2022 года.
https://ria.ru/20201107/belaes-1583526486.html
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белорусская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", гродненская область, белоруссия, атомстройэкспорт, в мире

В Минске заявили о готовности продавать электричество с БелАЭС

21:40 08.11.2020 (обновлено: 21:50 08.11.2020)
 
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом" "Энергетический пуск" энергоблока № 1 Белорусской АЭС
Энергетический пуск энергоблока № 1 Белорусской АЭС - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
Читать ria.ru в
МИНСК, 8 ноя - РИА Новости. Белоруссия готова продавать электроэнергию, выработанную на БелАЭС, за границу по конкурентным ценам, заявил министр энергетики республики Виктор Каранкевич.
"Атомная электростанция строится для нужд Республики Беларусь. Эта электрическая энергия будет в первую очередь потребляться именно здесь. В то же время белорусская энергосистема готова обеспечить поставку электрической энергии и за пределы страны по конкурентным ценам. Если такая потребность возникнет, то белорусская энергосистема готова и потребности наших иностранных субъектов хозяйствования обеспечить необходимой электроэнергией по конкурентным ценам", - заявил Каранкевич в интервью телеканалу "Беларусь 1", которое показано в воскресенье.
Энергетический пуск энергоблока № 1 Белорусской АЭС - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
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Как заверил министр, переизбытка электроэнергии в стране после ввода БелАЭС не будет. По словам Каранкевича, "это неразрывный процесс: произвели ровно столько, сколько потребили". При этом он указал, что с учетом ввода БелАЭС "потенциал производства электрической энергии возрастет".
В том числе, как сообщил Каранкевич, в Белоруссии созданы определенные стимулы к развитию электромобилестроения, электрозарядной инфраструктуры. "...К концу 2021 года более 600 электрозарядных станций будут установлены по стране. Если в прошлом году электромобили в целом в стране потребили два миллиона киловатт-часов, то в 2020 году будет значительное увеличение. Прогнозируются цифры до 12 миллионов киловатт-часов", - добавил министр.
Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). В субботу в Островце Гродненской области Белоруссии состоялась официальная церемония запуска первой Белорусской АЭС. Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года, второй - в мае 2022 года.

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Ядерные технологииБелорусская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Гродненская областьБелоруссияАтомстройэкспортВ мире
 
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