https://ria.ru/20201107/belaes-1583526486.html

Лукашенко объяснил, почему Запад критикует Белорусскую АЭС

Лукашенко объяснил, почему Запад критикует Белорусскую АЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что звучащая в адрес Белорусской АЭС критика связана с тем, что республика становится конкурентом западным... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T15:58

2020-11-07T15:58

2020-11-07T21:24

ядерные технологии

белорусская аэс

александр лукашенко

евросоюз

белоруссия

литва

в мире

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МИНСК, 7 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что звучащая в адрес Белорусской АЭС критика связана с тем, что республика становится конкурентом западным странам в этой области."Из Евросоюза подтолкнули, давайте, бомбите: "Станция небезопасная, станция такая-сякая". И пошло-поехало. А почему? Потому что мы — конкуренты сегодня, конкуренты западным странам, им не нужна эта станция, как и не нужна мирная, спокойная Беларусь", — приводит слова Лукашенко в субботу сайт белорусского президента.Он обратил внимание, что в тот период, когда в Литве, которая является главным противником белорусской станции, работала Игналинская АЭС, Белоруссия не предъявляла никаких претензий. Более того, подчеркнул президент, после ее закрытия предлагала возможность трудоустроить часть специалистов на будущей Белорусской АЭС. Однако под воздействием внешнего давления Литва стала резко возражать против строительства атомной электростанции в Островце, продолжил Лукашенко.Президент подчеркнул, что Белоруссия построила атомную электростанцию в соответствии с принятым в национальных интересах решением, и сделал акцент на безопасности этого объекта, что подтверждено и мнением международных экспертов.Касаясь отношений с западными соседями, президент Белоруссии предположил, что белорусы "спустя два месяца боев в Минске (акции протеста оппозиции после президентских выборов. — Прим. ред.) поняли, чего они (на Западе. — Прим. ред.) хотят". "Там уже, за рубежом, "правительств" (структур оппозиции. — Прим. ред.), созданных для Беларуси, в пять раз больше, чем этих энергоблоков. Они нами уже "управляют" оттуда. Я им часто говорю: не смейте, мы ответим — и ответим очень сильно", — предупредил белорусский лидер.В субботу в Островце Гродненской области Белоруссии состоялась официальная церемония запуска Белорусской АЭС. Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года, второй — в 2022 году. Главным противником строительства БелАЭС выступала Литва, власти которой критиковали будущую белорусскую станцию практически с момента принятия Минском решения о ее возведении и инициируют запрет импорта белорусской электроэнергии в ЕС. Парламент этой страны ранее постановил, что электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" республики.

https://ria.ru/20201107/belorusskiy-atom-1583432294.html

https://ria.ru/20200819/1575941535.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белорусская аэс, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, литва, в мире