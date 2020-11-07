Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Модель электростанции на Международном форуме «АТОМЭКСПО»
Ядерные технологии
https://ria.ru/20201107/belaes-1583526486.html
Лукашенко объяснил, почему Запад критикует Белорусскую АЭС
Лукашенко объяснил, почему Запад критикует Белорусскую АЭС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что звучащая в адрес Белорусской АЭС критика связана с тем, что республика становится конкурентом западным... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T15:58
2020-11-07T21:24
ядерные технологии
белорусская аэс
александр лукашенко
евросоюз
белоруссия
литва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/07/1583502731_0:143:2736:1682_1400x0_80_0_0_6b91df848da3329bec5441bc92afa7f6.jpg
МИНСК, 7 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что звучащая в адрес Белорусской АЭС критика связана с тем, что республика становится конкурентом западным странам в этой области."Из Евросоюза подтолкнули, давайте, бомбите: "Станция небезопасная, станция такая-сякая". И пошло-поехало. А почему? Потому что мы — конкуренты сегодня, конкуренты западным странам, им не нужна эта станция, как и не нужна мирная, спокойная Беларусь", — приводит слова Лукашенко в субботу сайт белорусского президента.Он обратил внимание, что в тот период, когда в Литве, которая является главным противником белорусской станции, работала Игналинская АЭС, Белоруссия не предъявляла никаких претензий. Более того, подчеркнул президент, после ее закрытия предлагала возможность трудоустроить часть специалистов на будущей Белорусской АЭС. Однако под воздействием внешнего давления Литва стала резко возражать против строительства атомной электростанции в Островце, продолжил Лукашенко.Президент подчеркнул, что Белоруссия построила атомную электростанцию в соответствии с принятым в национальных интересах решением, и сделал акцент на безопасности этого объекта, что подтверждено и мнением международных экспертов.Касаясь отношений с западными соседями, президент Белоруссии предположил, что белорусы "спустя два месяца боев в Минске (акции протеста оппозиции после президентских выборов. — Прим. ред.) поняли, чего они (на Западе. — Прим. ред.) хотят". "Там уже, за рубежом, "правительств" (структур оппозиции. — Прим. ред.), созданных для Беларуси, в пять раз больше, чем этих энергоблоков. Они нами уже "управляют" оттуда. Я им часто говорю: не смейте, мы ответим — и ответим очень сильно", — предупредил белорусский лидер.В субботу в Островце Гродненской области Белоруссии состоялась официальная церемония запуска Белорусской АЭС. Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года, второй — в 2022 году. Главным противником строительства БелАЭС выступала Литва, власти которой критиковали будущую белорусскую станцию практически с момента принятия Минском решения о ее возведении и инициируют запрет импорта белорусской электроэнергии в ЕС. Парламент этой страны ранее постановил, что электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" республики.
https://ria.ru/20201107/belorusskiy-atom-1583432294.html
https://ria.ru/20200819/1575941535.html
белоруссия
литва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/07/1583502731_152:0:2584:1824_1400x0_80_0_0_580c9ce192e58b7ade05211b3faa711e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белорусская аэс, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, литва, в мире

Лукашенко объяснил, почему Запад критикует Белорусскую АЭС

15:58 07.11.2020 (обновлено: 21:24 07.11.2020)
 
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом" "Энергетический пуск" энергоблока № 1 Белорусской АЭС
Энергетический пуск энергоблока № 1 Белорусской АЭС - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
Читать ria.ru в
МИНСК, 7 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что звучащая в адрес Белорусской АЭС критика связана с тем, что республика становится конкурентом западным странам в этой области.
"Из Евросоюза подтолкнули, давайте, бомбите: "Станция небезопасная, станция такая-сякая". И пошло-поехало. А почему? Потому что мы — конкуренты сегодня, конкуренты западным странам, им не нужна эта станция, как и не нужна мирная, спокойная Беларусь", — приводит слова Лукашенко в субботу сайт белорусского президента.
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
08:00
"Назло Москве и Минску". Прибалтика мешает строительству выгодной АЭС
Он обратил внимание, что в тот период, когда в Литве, которая является главным противником белорусской станции, работала Игналинская АЭС, Белоруссия не предъявляла никаких претензий. Более того, подчеркнул президент, после ее закрытия предлагала возможность трудоустроить часть специалистов на будущей Белорусской АЭС. Однако под воздействием внешнего давления Литва стала резко возражать против строительства атомной электростанции в Островце, продолжил Лукашенко.
Президент подчеркнул, что Белоруссия построила атомную электростанцию в соответствии с принятым в национальных интересах решением, и сделал акцент на безопасности этого объекта, что подтверждено и мнением международных экспертов.
Касаясь отношений с западными соседями, президент Белоруссии предположил, что белорусы "спустя два месяца боев в Минске (акции протеста оппозиции после президентских выборов. — Прим. ред.) поняли, чего они (на Западе. — Прим. ред.) хотят". "Там уже, за рубежом, "правительств" (структур оппозиции. — Прим. ред.), созданных для Беларуси, в пять раз больше, чем этих энергоблоков. Они нами уже "управляют" оттуда. Я им часто говорю: не смейте, мы ответим — и ответим очень сильно", — предупредил белорусский лидер.
Строящаяся АЭС неподалеку от города Островец в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 19.08.2020
19 августа, 08:00
Хитрый план Литвы: оставить Белоруссию без электричества и заработать
В субботу в Островце Гродненской области Белоруссии состоялась официальная церемония запуска Белорусской АЭС. Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года, второй — в 2022 году. Главным противником строительства БелАЭС выступала Литва, власти которой критиковали будущую белорусскую станцию практически с момента принятия Минском решения о ее возведении и инициируют запрет импорта белорусской электроэнергии в ЕС. Парламент этой страны ранее постановил, что электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" республики.
 
Ядерные технологииБелорусская АЭСАлександр ЛукашенкоЕвросоюзБелоруссияЛитваВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:29Президент Казахстана поздравил Байдена с победой на выборах
00:24Трамп будет влиять на политику США даже при поражении, считает эксперт
00:16В Италии продают винодельческое поместье с усадьбой XVIII века
00:06Вице-президент Ирана надеется на изменение "деструктивной" политики США
00:02Глава Россотрудничества оценил шансы Трампа на победу в суде
00:00В Госдуме призвали не ждать изменений в отношениях с США после выборов
23:44Премьер Словении иронично прокомментировал итоги выборов в США
23:33Жириновский дал совет Трампу
23:32Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Екатеринбурге
23:26В Госдуме назвали победу Байдена на выборах предсказуемой
23:26Источник в МИД сообщил, что Лавров и Чавушоглу обсудили Карабах
23:13Пашинян назвал проведение переговоров по Карабаху нереалистичным
23:08В Екатеринбурге обрушилась кровля горящего склада
23:07В Москве умерли 74 пациента с коронавирусом
23:01Пашинян назвал российских миротворцев самыми подходящими для Карабаха
22:51Трамп возвращается в Белый дом после игры в гольф
22:49Пашинян заявил, что Армения получает ожидаемую поддержку от России
22:43В Петербурге обвиняемой в убийстве ребенка назначили домашний арест
22:38Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Карабахе
22:35Косачев прокомментировал победу Байдена на выборах
Лента новостейМолния