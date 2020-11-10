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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201110/armeniya-1583872689.html
Протестующие покинули зал заседаний парламента Армении и ждут депутатов
Протестующие покинули зал заседаний парламента Армении и ждут депутатов
Участники акции протеста против принятия заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе покинули зал заседаний парламента Армении, однако ждут... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T10:11
2020-11-10T10:11
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
обсе
нагорно-карабахская республика
ереван
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 10 ноя - РИА Новости. Участники акции протеста против принятия заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе покинули зал заседаний парламента Армении, однако ждут депутатов, рассчитывая, что те отменят это решение, передает корреспондент РИА Новости.Один из участников акции Ваагн Чахалян призвал депутатов правящей фракции "Мой шаг" явиться в парламент, чтобы созвать заседание и обсудить вопрос. С тем же призывом обратился командир отряда добровольцев "Арабо" Манвел Егазарян, воевавший в Карабахе еще во время конфликта в начале 1990-х годов. Он заявил, что протестующие ждут депутатов до полудня.Депутат от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Иветта Тоноян ранее сообщила РИА Новости, что фракция собирает подписи депутатов для созыва внеочередного заседания парламента.Ранее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что это соглашение было крайне тяжелым для него. После объявления о договоренностях в Ереване начались протесты.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.Подробнее о беспорядках в Ереване читайте в&nbsp;онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20201110/pashinyan-1583871879.html
https://ria.ru/20201110/erevan-1583869728.html
нагорно-карабахская республика
ереван
азербайджан
армения
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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60
Кадры протестующих в парламенте Армении
Протестующие в парламенте Армении требуют сформировать новое правительство, которое отменит участие республики в мирных договоренностях по Карабаху.
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никол пашинян, обсе, нагорно-карабахская республика, ереван, азербайджан, армения, в мире

Протестующие покинули зал заседаний парламента Армении и ждут депутатов

10:11 10.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСитуация в Ереване
Ситуация в Ереване - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЕРЕВАН, 10 ноя - РИА Новости. Участники акции протеста против принятия заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе покинули зал заседаний парламента Армении, однако ждут депутатов, рассчитывая, что те отменят это решение, передает корреспондент РИА Новости.
Один из участников акции Ваагн Чахалян призвал депутатов правящей фракции "Мой шаг" явиться в парламент, чтобы созвать заседание и обсудить вопрос. С тем же призывом обратился командир отряда добровольцев "Арабо" Манвел Егазарян, воевавший в Карабахе еще во время конфликта в начале 1990-х годов. Он заявил, что протестующие ждут депутатов до полудня.
Депутат от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Иветта Тоноян ранее сообщила РИА Новости, что фракция собирает подписи депутатов для созыва внеочередного заседания парламента.
Ранее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что это соглашение было крайне тяжелым для него. После объявления о договоренностях в Ереване начались протесты.
Кадры протестующих в парламенте Армении - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
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Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Подробнее о беспорядках в Ереване читайте в онлайн-репортаже >>
Ситуация в Ереване - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
Вчера, 09:43Ситуация в Нагорном Карабахе
Сотрудники МВД Армении досматривают автомобили при въезде в Ереван
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаЕреванАзербайджанАрменияВ мире
 
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