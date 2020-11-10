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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201110/aliev-1584006122.html
Алиев заявил о равной роли России и Турции в карабахском урегулировании
Алиев заявил о равной роли России и Турции в карабахском урегулировании
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку всегда хотел одинаковой роли России и Турции в карабахском конфликте и добился этого. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T20:44
2020-11-10T20:56
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
нагорный карабах
ильхам алиев
владимир путин
турция
реджеп тайип эрдоган
баку
азербайджан
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БАКУ, 10 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку всегда хотел одинаковой роли России и Турции в карабахском конфликте и добился этого.По данным пресс-службы Алиева, президент принял во вторник в Баку глав МИД, минобороны и разведки Турции."Сегодня в ходе разговора с моим дорогим братом (президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом – ред.), в частности, обсудили совместную турецко-российскую деятельность в центре по контролю за режимом прекращения огня. Считаю, что это очень важный шаг. Это новый формат сотрудничества в регионе. Мы всегда хотели, чтобы Турция и Россия получили одинаковую роль в армяно-азербайджанском Нагорно-Карабахском конфликте и мы сегодня добились этого", - приводит слова Алиева его пресс-служба.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
https://ria.ru/20201110/karabakh-1584004746.html
нагорный карабах
турция
баку
азербайджан
армения
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Самолеты военно-транспортной авиации доставили более 80 военнослужащих, бронетранспортеры, бронеавтомобили и средства связи, сообщает Минобороны России.
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никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, турция, реджеп тайип эрдоган, баку, азербайджан, армения, в мире

Алиев заявил о равной роли России и Турции в карабахском урегулировании

20:44 10.11.2020 (обновлено: 20:56 10.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев перед началом 5-го Саммита Восточного партнерства в Брюсселе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев перед началом 5-го Саммита Восточного партнерства в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БАКУ, 10 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку всегда хотел одинаковой роли России и Турции в карабахском конфликте и добился этого.
По данным пресс-службы Алиева, президент принял во вторник в Баку глав МИД, минобороны и разведки Турции.
"Сегодня в ходе разговора с моим дорогим братом (президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом – ред.), в частности, обсудили совместную турецко-российскую деятельность в центре по контролю за режимом прекращения огня. Считаю, что это очень важный шаг. Это новый формат сотрудничества в регионе. Мы всегда хотели, чтобы Турция и Россия получили одинаковую роль в армяно-азербайджанском Нагорно-Карабахском конфликте и мы сегодня добились этого", - приводит слова Алиева его пресс-служба.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
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Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянНагорный КарабахИльхам АлиевВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
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