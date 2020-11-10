https://ria.ru/20201110/aliev-1584006122.html

Алиев заявил о равной роли России и Турции в карабахском урегулировании

Алиев заявил о равной роли России и Турции в карабахском урегулировании

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку всегда хотел одинаковой роли России и Турции в карабахском конфликте и добился этого. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T20:44

2020-11-10T20:44

2020-11-10T20:56

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорный карабах

ильхам алиев

владимир путин

турция

реджеп тайип эрдоган

баку

азербайджан

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БАКУ, 10 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку всегда хотел одинаковой роли России и Турции в карабахском конфликте и добился этого.По данным пресс-службы Алиева, президент принял во вторник в Баку глав МИД, минобороны и разведки Турции."Сегодня в ходе разговора с моим дорогим братом (президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом – ред.), в частности, обсудили совместную турецко-российскую деятельность в центре по контролю за режимом прекращения огня. Считаю, что это очень важный шаг. Это новый формат сотрудничества в регионе. Мы всегда хотели, чтобы Турция и Россия получили одинаковую роль в армяно-азербайджанском Нагорно-Карабахском конфликте и мы сегодня добились этого", - приводит слова Алиева его пресс-служба.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201110/karabakh-1584004746.html

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баку

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Самолеты Ил-76 с военными миротворческой бригады приземлились на аэродроме Эребуни Самолеты военно-транспортной авиации доставили более 80 военнослужащих, бронетранспортеры, бронеавтомобили и средства связи, сообщает Минобороны России. 2020-11-10T20:44 true PT1M16S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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