Алиев заявил о равной роли России и Турции в карабахском урегулировании
20:44 10.11.2020 (обновлено: 20:56 10.11.2020)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев перед началом 5-го Саммита Восточного партнерства в Брюсселе
БАКУ, 10 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку всегда хотел одинаковой роли России и Турции в карабахском конфликте и добился этого.
По данным пресс-службы Алиева, президент принял во вторник в Баку глав МИД, минобороны и разведки Турции.
"Сегодня в ходе разговора с моим дорогим братом (президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом – ред.), в частности, обсудили совместную турецко-российскую деятельность в центре по контролю за режимом прекращения огня. Считаю, что это очень важный шаг. Это новый формат сотрудничества в регионе. Мы всегда хотели, чтобы Турция и Россия получили одинаковую роль в армяно-азербайджанском Нагорно-Карабахском конфликте и мы сегодня добились этого", - приводит слова Алиева его пресс-служба.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.