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ШОС получила заявки 16 стран на вступление в организацию
ШОС получила заявки 16 стран на вступление в организацию
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) сохраняет настрой на дальнейшее расширение, в организацию поступило 16 заявок на вступление, заявил в понедельник... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T14:16
2020-11-09T14:59
бахтиер хакимов
шос
непал
белоруссия
армения
в мире
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) сохраняет настрой на дальнейшее расширение, в организацию поступило 16 заявок на вступление, заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов."Тема расширения организации постоянно находится в повестке дня, поскольку организация не может саморазвиваться в ограниченном формате. Для эволюции требуется прилив "свежей крови", идей. Интерес к такому сотрудничеству проявляют очень многие государства", - сказал Хакимов на брифинге, организованном на площадке МИА "Россия сегодня".Хакимов упомянул в качестве примера Индию, вступившую наряду с Пакистаном в организацию в 2017 году. По его словам, после этого вступления "мощь ШОС укрепилась значительно". "Если говорить о ШОС на сегодняшний день, это практически 60% территории всего Евразийского континента, порядка 45% населения всего земного шара... Это мощная организация, которая уверенно занимает свою нишу в системе международных отношений", - подчеркнул он.Подтверждением авторитета ШОС, добавил спецпредставитель президента РФ, являются "16 заявок на столе". Готовность присоединиться к организации уже много лет выражают Иран, Афганистан, а также ряд других стран, напомнил Хакимов.В состав ШОС сейчас входят восемь стран - Россия, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан. Четыре страны - Белоруссия, Афганистан, Иран и Монголия имеют статус наблюдателей. Шесть стран являются "партнерами по диалогу ШОС" - это Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. В 2020 году в организации председательствует Россия.
https://ria.ru/20201109/shos-1583733601.html
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бахтиер хакимов, шос, непал, белоруссия, армения, в мире

ШОС получила заявки 16 стран на вступление в организацию

14:16 09.11.2020 (обновлено: 14:59 09.11.2020)
 
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкУчастница совещания руководителей министерств и ведомств науки и техники государств-членов ШОС фотографирует логотип председательства России в ШОС
Участница совещания руководителей министерств и ведомств науки и техники государств-членов ШОС фотографирует логотип председательства России в ШОС - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) сохраняет настрой на дальнейшее расширение, в организацию поступило 16 заявок на вступление, заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов.
"Тема расширения организации постоянно находится в повестке дня, поскольку организация не может саморазвиваться в ограниченном формате. Для эволюции требуется прилив "свежей крови", идей. Интерес к такому сотрудничеству проявляют очень многие государства", - сказал Хакимов на брифинге, организованном на площадке МИА "Россия сегодня".
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Хакимов упомянул в качестве примера Индию, вступившую наряду с Пакистаном в организацию в 2017 году. По его словам, после этого вступления "мощь ШОС укрепилась значительно". "Если говорить о ШОС на сегодняшний день, это практически 60% территории всего Евразийского континента, порядка 45% населения всего земного шара... Это мощная организация, которая уверенно занимает свою нишу в системе международных отношений", - подчеркнул он.
Подтверждением авторитета ШОС, добавил спецпредставитель президента РФ, являются "16 заявок на столе". Готовность присоединиться к организации уже много лет выражают Иран, Афганистан, а также ряд других стран, напомнил Хакимов.
"Учитывая те задачи, которые мы перед собой ставим: пространство, партнерство, взаимодействие, равноправное сотрудничество, в том числе в контексте большого евразийского партнерства, мы понимаем, что ШОС - это структура, которая естественным образом должна объединять вокруг себя все заинтересованные во взаимодействии государства. Поэтому, к вопросу о расширении мы относимся крайне серьезно. Общий настрой на это имеется, в этом сомнений нет", - указал представитель России в ШОС.
В состав ШОС сейчас входят восемь стран - Россия, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан. Четыре страны - Белоруссия, Афганистан, Иран и Монголия имеют статус наблюдателей. Шесть стран являются "партнерами по диалогу ШОС" - это Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. В 2020 году в организации председательствует Россия.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
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Бахтиер ХакимовШОСНепалБелоруссияАрменияВ мире
 
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