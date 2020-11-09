https://ria.ru/20201109/shos-1583750577.html

ШОС получила заявки 16 стран на вступление в организацию

ШОС получила заявки 16 стран на вступление в организацию

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) сохраняет настрой на дальнейшее расширение, в организацию поступило 16 заявок на вступление, заявил в понедельник... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T14:16

2020-11-09T14:16

2020-11-09T14:59

бахтиер хакимов

шос

непал

белоруссия

армения

в мире

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) сохраняет настрой на дальнейшее расширение, в организацию поступило 16 заявок на вступление, заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов."Тема расширения организации постоянно находится в повестке дня, поскольку организация не может саморазвиваться в ограниченном формате. Для эволюции требуется прилив "свежей крови", идей. Интерес к такому сотрудничеству проявляют очень многие государства", - сказал Хакимов на брифинге, организованном на площадке МИА "Россия сегодня".Хакимов упомянул в качестве примера Индию, вступившую наряду с Пакистаном в организацию в 2017 году. По его словам, после этого вступления "мощь ШОС укрепилась значительно". "Если говорить о ШОС на сегодняшний день, это практически 60% территории всего Евразийского континента, порядка 45% населения всего земного шара... Это мощная организация, которая уверенно занимает свою нишу в системе международных отношений", - подчеркнул он.Подтверждением авторитета ШОС, добавил спецпредставитель президента РФ, являются "16 заявок на столе". Готовность присоединиться к организации уже много лет выражают Иран, Афганистан, а также ряд других стран, напомнил Хакимов.В состав ШОС сейчас входят восемь стран - Россия, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан. Четыре страны - Белоруссия, Афганистан, Иран и Монголия имеют статус наблюдателей. Шесть стран являются "партнерами по диалогу ШОС" - это Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. В 2020 году в организации председательствует Россия.

https://ria.ru/20201109/shos-1583733601.html

https://ria.ru/20200910/lavrov-1577020388.html

непал

белоруссия

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бахтиер хакимов, шос, непал, белоруссия, армения, в мире