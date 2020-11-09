https://ria.ru/20201109/konkurs-1583746524.html

В конкурсе Up Great по искусственному интеллекту участвуют 11 команд

В конкурсе Up Great по искусственному интеллекту участвуют 11 команд

Одиннадцать российских команд принимают участие в конкурсе по разработке системы искусственного интеллекта для выявления смысловых, логических и фактических... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T14:01

2020-11-09T14:01

2020-11-09T14:01

технологические конкурсы up great

российская венчурная компания

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Одиннадцать российских команд принимают участие в конкурсе по разработке системы искусственного интеллекта для выявления смысловых, логических и фактических ошибок в текстах, в том числе в реальных эссе школьников, написанных ранее на ЕГЭ, говорится в сообщении организатора конкурса Российской венчурной компании (РВК)."Одиннадцать команд примут участие в испытаниях первого цикла технологического конкурса Up Great ПРО//ЧТЕНИЕ. … Чтобы победить в конкурсе и выиграть приз в 100 миллионов рублей, алгоритм должен справиться с задачей не хуже преподавателя", — сообщается в релизе.В испытаниях примут участие команды компаний "Лаборатория Наносемантика", "Антиплагиат", "Экстрема", Лаборатории нейронных систем и глубокого обучения МФТИ, специалистов из МГУ им. М.В. Ломоносова, РХТУ им. Д.И. Менделеева, Института систем информатики СО РАН и независимых разработчиков. Команды представляют Москву, Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Уфу, Новосибирск и Сочи. Всего на участие в конкурсе поступило более 180 заявок.Испытания для текстов на русском языке проходят 9 ноября, для текстов на английском – 16 ноября. Системам предстоит проанализировать и найти ошибки в 500 эссе по русскому и английскому языкам, литературе, обществознанию и истории, значительная часть из них – реальные примеры сочинений школьников в рамках ЕГЭ. На проверку каждого текста отводится не более 30 секунд. После завершения испытаний аналогичную задачу предстоит решить педагогам – с лимитом времени в 10 минут на каждую работу.Итоги первого цикла испытаний будут подведены в декабре. Команды, чьи алгоритмы найдут наибольшее число грамматических ошибок в эссе, смогут претендовать на победу в специальных номинациях с призовым фондом в 20 миллионов рублей. Конкурс проходит в несколько циклов и продлится до конца 2022 года.Как пояснил заместитель генерального директора – директор по развитию инновационной инфраструктуры РВК Михаил Антонов, подготовка к конкурсу велась в течение года: в партнерстве с десятками экспертов в области ИИ, технических специалистов, педагогов были формализованы критерии оценки качества решений, собраны датасеты, разработана специализированная ИТ-платформа .В свою очередь, старший вице-президент по инновациям Фонда "Сколково" Кирилл Каем отметил, что технологии искусственного интеллекта для обработки естественного языка являются одним из приоритетных направлений государственной политики в области научно-технического развития. "Нет сомнений, что после того, как решения участников справятся с проверкой эссе на семантическом уровне, эти разработки найдут свое применение не только в сфере образования, но и в других областях. Среди команд, принимающих участие в первых испытаниях конкурса ПРО//ЧТЕНИЕ, есть резиденты "Сколково": "Лаборатория Наносемантика" и "Антиплагиат". Мы верим, что, несмотря на сложность задачи, российские разработчики имеют все шансы решить ее, если не в рамках этих первых испытаний, то в последующих", — приводятся в сообщении его слова.Конкурс организован РВК, АСИ и Фондом "Сколково" в рамках Национальной технологической инициативы".

https://ria.ru/20201001/prizy-1578070374.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская венчурная компания