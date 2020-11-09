https://ria.ru/20201109/karabakh-1583817825.html

МИД заявил, что силового решения конфликта в Карабахе не существует

МИД заявил, что силового решения конфликта в Карабахе не существует

Силового решения конфликта в Карабахе не существует, Москва не разделяет точку зрения Анкары по этому вопросу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T19:44

2020-11-09T19:44

2020-11-09T19:51

обсе

мария захарова

реджеп тайип эрдоган

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

нагорный карабах

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

турция

азербайджан

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Силового решения конфликта в Карабахе не существует, Москва не разделяет точку зрения Анкары по этому вопросу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы очень четко характеризовали наш подход к нагорно-карабахскому урегулированию, говоря о том, что мы не видим силового, военного решения этой проблемы. Как вы слышали, наверное, неоднократно, из Анкары звучали другие заявления на этот счет. Я могу лишь переподтвердить еще раз российскую точку зрения, что наша страна не поддерживает силовой путь разрешения, урегулирования этого кризиса, и мы как раз стремимся и призываем стороны к скорейшему прекращению боевых действий", - сказала Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы".Ранее в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Азербайджан не прекратит борьбу до полного перехода под его контроль Нагорного Карабаха.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201109/azerbaydzhan-1583812820.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, мария захарова, реджеп тайип эрдоган, россия, нагорный карабах, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), турция, азербайджан, армения, в мире