https://ria.ru/20201109/karabakh-1583677904.html

Азербайджан заявил об отступлении армянских военных в Карабахе

Азербайджан заявил об отступлении армянских военных в Карабахе

Минобороны Азербайджана заявило, что Вооруженные силы Армении понесли потери и отступили на некоторых участках фронта в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T07:29

2020-11-09T07:29

2020-11-09T13:20

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 9 ноя — РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило, что Вооруженные силы Армении понесли потери и отступили на некоторых участках фронта в Нагорном Карабахе.Как утверждают в Баку, днем 8 ноября и в ночь на 9 ноября армяне обстреляли азербайджанские позиции и населенные пункты.Там добавили, что "в течение суток было уничтожено и выведено из строя большое количество живой силы", один танк Т-72, одно орудие Д-30, один минометный расчет и один грузовик с боеприпасами.Накануне в Ереване сообщили о двух сбитых над Степанакертом азербайджанских беспилотниках. По словам пресс-секретаря Минобороны Армении Шушан Степанян, в целом на передовой сохраняется напряженная обстановка.В воскресенье днем азербайджанская сторона заявила о взятии Шуши. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что бои за этот населенный пункт продолжаются. В Армении сказали, что ситуация прояснится в понедельник.Утром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.Девятого октября в Москве прошли армяно-азербайджанские переговоры, стороны договорились о прекращении огня, а также об обмене пленными и телами убитых, однако бои продолжились.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к устойчивой деэскалации.Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили по результатам переговоров в США, которые состоялись 26 октября, успехом это тоже не увенчалось.

https://ria.ru/20201108/shushi-1583647340.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире