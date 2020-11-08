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Военнослужащий азербайджанской армии у села Талыш
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201108/pashinyan-1583656604.html
Пашинян надеется, что Байден поможет остановить войну в Карабахе
Пашинян надеется, что Байден поможет остановить войну в Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравительном послании Джо Байдену по случаю его избрания президентом США выразил надежду, что его администрация... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T21:04
2020-11-08T21:19
никол пашинян
обсе
джо байден
нагорно-карабахская республика
сша
армения
в мире
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
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ЕРЕВАН, 8 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравительном послании Джо Байдену по случаю его избрания президентом США выразил надежду, что его администрация предпримет действенные шаги по прекращению боевых действий в Карабахе."Я полон надежды, что ваша администрация предпримет активные шаги для прекращения войны и всеобъемлющего урегулирования проблемы, которое должно быть основано на обеспечении безопасности народа Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) через реализацию его права на самоопределение", - говорится в поздравительном послании, текст которого размещен на сайте кабмина.Пашинян отметил, что Армения придает большое значение роли США в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта как сопредседателя Минской группы ОБСЕ. "Как вы знаете, уже более месяца Азербайджан и Турция, игнорируя все усилия сопредседателей по установлению режима прекращения огня, продолжают агрессию против Армении и Арцаха, привлекая иностранных террористов. В этой связи приветствую ваше видение решения вопроса исключительно мирным путем, которое вы выразили в качестве кандидата в президенты", - сказал премьер.Глава армянского правительства заявил, что Байден внес большой вклад в дело укрепления армяно-американской дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. "Армянский народ высоко оценивает вашу принципиальную позицию в вопросе защиты его интересов и признания геноцида армян. Уверен, что в период вашего президентства армяно-американские отношения, которые базируются на общих демократических ценностях, продолжат развиваться созвучно уровню двустороннего стратегического диалога между государствами", - заявил Пашинян.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201108/turtsiya-1583613506.html
https://ria.ru/20201107/peregovory-1583566315.html
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никол пашинян, обсе, джо байден, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире

Пашинян надеется, что Байден поможет остановить войну в Карабахе

21:04 08.11.2020 (обновлено: 21:19 08.11.2020)
 
© Фото : сайт Премьер-министра Республики АрменияПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© Фото : сайт Премьер-министра Республики Армения
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ЕРЕВАН, 8 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравительном послании Джо Байдену по случаю его избрания президентом США выразил надежду, что его администрация предпримет действенные шаги по прекращению боевых действий в Карабахе.
"Я полон надежды, что ваша администрация предпримет активные шаги для прекращения войны и всеобъемлющего урегулирования проблемы, которое должно быть основано на обеспечении безопасности народа Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) через реализацию его права на самоопределение", - говорится в поздравительном послании, текст которого размещен на сайте кабмина.
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Пашинян отметил, что Армения придает большое значение роли США в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта как сопредседателя Минской группы ОБСЕ. "Как вы знаете, уже более месяца Азербайджан и Турция, игнорируя все усилия сопредседателей по установлению режима прекращения огня, продолжают агрессию против Армении и Арцаха, привлекая иностранных террористов. В этой связи приветствую ваше видение решения вопроса исключительно мирным путем, которое вы выразили в качестве кандидата в президенты", - сказал премьер.
Глава армянского правительства заявил, что Байден внес большой вклад в дело укрепления армяно-американской дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. "Армянский народ высоко оценивает вашу принципиальную позицию в вопросе защиты его интересов и признания геноцида армян. Уверен, что в период вашего президентства армяно-американские отношения, которые базируются на общих демократических ценностях, продолжат развиваться созвучно уровню двустороннего стратегического диалога между государствами", - заявил Пашинян.
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Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНикол ПашинянОБСЕДжо БайденНагорно-Карабахская РеспубликаСШААрменияВ мире
 
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