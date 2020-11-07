https://ria.ru/20201107/shushi-1583536950.html

Армения заявила о продолжении боев близ Шуши

Армения заявила о продолжении боев близ Шуши

Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил в субботу о продолжении боев в окрестностях карабахского Шуши. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T17:40

2020-11-07T17:40

2020-11-07T17:40

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны азербайджана

минобороны армении

арцрун ованнисян

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

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армения

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ЕРЕВАН, 7 ноя - РИА Новости. Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил в субботу о продолжении боев в окрестностях карабахского Шуши.Ранее госслужба по ЧС непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила о периодических ракетных обстрелах силами Азербайджана Шуши. Также в Карабахе говорили об упорных ночных боях в окрестностях Шуши. Минобороны Азербайджана отвергло эти данные.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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