https://ria.ru/20201107/peregovory-1583564506.html

Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Карабахе

Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Карабахе

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Таийп Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T22:38

2020-11-07T22:38

2020-11-07T23:51

россия

владимир путин

турция

реджеп тайип эрдоган

в мире

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Таийп Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба Кремля.Отмечается, что российский лидер проинформировал своего коллегу о серии переговоров с лидерами Азербайджана и Армении.Как, в свою очередь, сообщили в администрации Эрдогана, турецкий лидер заявил Путину, что Армения должна уйти с оккупированных азербайджанских территорий, "а контрнаступление Азербайджана ограничено его территорией".Эрдоган также отметил, что руководство Армении необходимо убедить сесть за стол переговоров с позиции здравого смысла и подчеркнул, что это является ключом к прекращению конфликта и стабилизации в регионе.

https://ria.ru/20201107/peregovory-1583532993.html

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турция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире