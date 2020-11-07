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Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Карабахе
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Карабахе
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Таийп Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T22:38
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россия
владимир путин
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Таийп Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба Кремля.Отмечается, что российский лидер проинформировал своего коллегу о серии переговоров с лидерами Азербайджана и Армении.Как, в свою очередь, сообщили в администрации Эрдогана, турецкий лидер заявил Путину, что Армения должна уйти с оккупированных азербайджанских территорий, "а контрнаступление Азербайджана ограничено его территорией".Эрдоган также отметил, что руководство Армении необходимо убедить сесть за стол переговоров с позиции здравого смысла и подчеркнул, что это является ключом к прекращению конфликта и стабилизации в регионе.
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россия, владимир путин, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире

Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Карабахе

22:38 07.11.2020 (обновлено: 23:51 07.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров. 8 апреля 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров. 8 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Таийп Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба Кремля.
Отмечается, что российский лидер проинформировал своего коллегу о серии переговоров с лидерами Азербайджана и Армении.

"Эти контакты были ориентированы на поиск вариантов скорейшего прекращения боевых действий и выхода на политико-дипломатическое урегулирование. Подтверждена обоюдная готовность к взаимодействию с целью достижения мирного решения конфликта", — добавили в Кремле.

Как, в свою очередь, сообщили в администрации Эрдогана, турецкий лидер заявил Путину, что Армения должна уйти с оккупированных азербайджанских территорий, "а контрнаступление Азербайджана ограничено его территорией".
Эрдоган также отметил, что руководство Армении необходимо убедить сесть за стол переговоров с позиции здравого смысла и подчеркнул, что это является ключом к прекращению конфликта и стабилизации в регионе.
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговор - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
17:06
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РоссияВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
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