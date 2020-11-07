https://ria.ru/20201107/parad-1583169879.html

Военный парад на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года

Военный парад на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года

В Советском Союзе военный парад в Москве на Красной площади 7 ноября был традицией и главным событием празднования годовщины Октябрьской революции. Однако... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T00:31

2020-11-07T00:31

2020-11-07T00:31

справки

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В Советском Союзе военный парад в Москве на Красной площади 7 ноября был традицией и главным событием празднования годовщины Октябрьской революции. Однако осенью 1941 года в обстановке стремительного продвижения немецко-фашистских войск по территории СССР, многие, особенно за границей, полагали, что проведение торжеств в честь дня Октябрьской революции не будет даже планироваться. В эти дни советские войска вели тяжелые оборонительные бои с немецкими войсками в 70-100 километрах от столицы. В Москве минировались заводы, мосты через канал Москва – Волга. В этой сложной обстановке руководство СССР 24 октября приняло решение провести парад для укрепления морального духа советского народа. Его подготовка осуществлялась в условиях строжайшей секретности. Только около 23 часов 6 ноября, после торжественного заседания Моссовета, которое проходило на платформе станции метро "Маяковская", до командиров частей было доведено решение об участии в параде. Приглашенным на Красную площадь представителям трудящихся сообщали о проведении торжества с пяти часов утра 7 ноября. Сводный оркестр, чтобы его никто не слышал, репетировал в манеже, где в мирное время устраивали конные состязания.Беспримерными были и меры безопасности. Время начала парада в последний момент перенесли с привычных 10 часов утра на два часа раньше. Для безопасности руководства страны у всех солдат, участвовавших в параде, были изъяли патроны, также были извлечены все снаряды из танков и артиллерийских орудий.Опасаясь германской авиации, которая могла нанести во время парада удар по Красной площади с целью уничтожения советского руководства, с 5 ноября советская авиация наносила упреждающие бомбовые удары по аэродромам войск противника. Кроме того, погодные условия 7 ноября были сложными (низкая облачность и метель). Германская авиация пыталась прорваться к Москве, но ни один вражеский самолет не достиг центра столицы. На подступах к городу силами 6-го истребительного корпуса и зенитчиками противовоздушной обороны Москвы было сбито 34 германских самолета. По приказу председателя Государственного комитета обороны СССР, Верховного главнокомандующего и наркома обороны СССР Иосифа Сталина в ночь перед парадом были расчехлены и зажжены кремлевские звезды, также освобожден от маскировки мавзолей Ленина.7 ноября в 7 часов 50 минут на трибуне мавзолея появились Сталин и члены советского правительства, остававшиеся в Москве. В 8 часов утра по всем громкоговорителям, которые в те дни не выключались ни днем, ни ночью, раздался торжественный голос диктора – известного советского радиокомментатора и журналиста Вадима Синявского: "Говорят все радиостанции Советского Союза. Центральная радиостанция Москвы начинает передачу с Красной площади парада частей Красной Армии, посвященного 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции...". В это время из ворот Спасской башни Кремля на коне выехал маршал Семен Буденный, который принимал парад. После рапорта командующего парадом начальника гарнизона столицы генерал-лейтенанта Павла Артемьева и объезда войск оркестр подал сигнал "Слушайте все!". Затем вопреки традиции проведения подобных парадов выступил лично Иосиф Сталин (обычно речь произносилась принимающим парад). Руководитель государства сообщил о некоторых успехах в битве под Москвой, а также о том, что главные цели немецкой операции "Тайфун" достигнуты не были, взять стремительным наступлением столицу фашистам не удалось. Из-за переноса времени начала парада звукооператорская группа, которой об этом не сообщили, не смогла снять речь с синхронной звукозаписью, поэтому позднее на фанерном макете Мавзолея, сооруженном в одном из дворцов Кремля, сделали повторную запись речи Сталина и вмонтировали в кинохронику.После выступления главы государства сводный оркестр заиграл мелодию "Интернационала", а с Софийской набережной грянул орудийный салют. Затем началось движение войск под боевые революционные марши, исполняемые сводным оркестром под управлением Василия Агапкина – автора знаменитого "Прощания славянки". Торжественный марш открыли курсанты 1-го Московского артиллерийского училища имени Л.Б. Красина. Далее с развернутыми знаменами прошли полки 2-й Московской и 332-й Ивановской им. М.В. Фрунзе стрелковых дивизий, 1-й полк Отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД, истребительный мотострелковый полк, полк Отдельной мотомеханизированной дивизии особого назначения им. Ф.Э. Дзержинского (ныне Отдельная дивизия оперативного назначения Внутренних войск МВД РФ), Московский флотский экипаж, Особый батальон Военного совета Московского военного округа и Московской зоны обороны, батальон бывших красногвардейцев-ветеранов и 2 батальона Всевобуча. Потом по Красной площади двинулись конница, знаменитые пулеметные тачанки, моторизованная пехота, автомобили с зенитными установками. В параде участвовали кавалерийские и артиллерийские части Московской зоны обороны, сводный зенитный полк ПВО. Завершили марш военной техники 31-я и 33-я танковые бригады.Всего в параде участвовало около 28,5 тысячи человек, 16 тачанок, 296 пулеметов, 18 минометов, 12 зенитных пулеметов, 140 артиллерийских орудий, 160 танков, 232 автомашины. Из-за плохой погоды (сильный снегопад, пурга) в нем не приняла участия авиация. После торжественного шествия, которое длилось всего 25 минут, части уходили к местам дислокации, чтобы на следующий день убыть на фронт. Весь парад продолжался чуть более одного часа. Во время него на трибунах по обе стороны Мавзолея, помимо рабочих и служащих, находились аккредитованные в столице корреспонденты иностранных газет. Для гитлеровцев парад стал полной неожиданностью. Радиотрансляция с Красной площади была включена на весь мир в ту минуту, когда парад уже начался. Ее услышали и в Берлине. Гитлеру о нем не осмелились доложить. Он сам узнал о параде случайно, включив приемник. Как свидетельствуют историки, Гитлер пришел в неописуемую ярость.Военный парад 7 ноября 1941 года в Москве имел огромное внутриполитическое и международное значение. Он способствовал укреплению морального духа советского народа и его вооруженных сил, продемонстрировал их решимость отстоять Москву и разгромить врага. Он вызвал восхищение и уважение к советскому народу и его армии, способствовал укреплению международного престижа СССР. В тоже время парад произвел деморализующее впечатление на врага. Мужество и воля к победе защитников столицы надломили дух и боеспособность немецких войск. Впервые за все кампании Второй мировой войны в дневниковых записях, письмах и донесениях немецких генералов, офицеров и солдат появились пораженческие настроения. Военный парад 7 ноября 1941 года по решению Ставки прошел не только в Москве, но и в Куйбышеве (ныне Самара) и Воронеже. Через месяц началось контрнаступление советских войск под Москвой, в ходе которого вермахт, имевший до этого репутацию непобедимого, потерпел свое первое крупное поражение, а план "молниеносной войны" против СССР был сорван.В соответствии с Федеральным законом "О днях воинской славы и памятных датах России" от 13 марта 1995 года (с последующими изменениями), 7 ноября – День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Октябрьской социалистической революции (1941 год) – является днем воинской славы.Участники парада красноармейцев, который прошел 7 ноября 1941 года в осажденной фашистами Москве, поклялись приходить каждый год в этот день на Красную площадь до тех пор, пока будет жив хоть один солдат. В последнее десятилетие каждый год 7 ноября вместе с ветеранами на Красную площадь приходят их внуки и правнуки.Ежегодно с 2003 года в Москве проводится торжественный марш в честь исторического военного парада 7 ноября 1941 года. В 2019 году в нем приняли участие почетный караул трех видов Вооруженных сил РФ, военный оркестр, воспитанники суворовских училищ, кадеты, военнослужащие Минобороны РФ, а также 600 артистов и 250 волонтеров. Всего около четырех тысяч человек. Гостями мероприятия стали семь тысяч человек, в том числе 1,2 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны.В 2020 году в соответствии со складывающейся эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса в Москве проведение традиционного торжественного марша, посвященного очередной годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, было отменено. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки