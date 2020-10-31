https://ria.ru/20201031/parad-1582482897.html

В Москве отменили марш в честь парада 7 ноября 1941 года

В Москве отменили марш в честь парада 7 ноября 1941 года

Марш в честь парада на Красной площади 7 ноября 1941 года и массовые мероприятия 4 ноября не состоятся из-за коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T20:39

2020-10-31T20:39

2020-11-01T05:00

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

парад на красной площади 7 ноября

москва

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Марш в честь парада на Красной площади 7 ноября 1941 года и массовые мероприятия 4 ноября не состоятся из-за коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.По этой же причине проведение традиционного торжественного марша, посвященного очередной годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, отменено.При этом 7 ноября в городе запланирован ряд памятных мероприятий, приуроченных к 79-летию Военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года. Это фотовыставки и инсталляции на Арбате, Манежной и Красной площадях."Все они пройдут с соблюдением мер безопасности, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции", — отметили в ведомстве.

https://radiosputnik.ria.ru/20201028/yarmarka-1581894868.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, парад на красной площади 7 ноября, москва