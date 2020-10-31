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В Москве отменили марш в честь парада 7 ноября 1941 года
В Москве отменили марш в честь парада 7 ноября 1941 года
Марш в честь парада на Красной площади 7 ноября 1941 года и массовые мероприятия 4 ноября не состоятся из-за коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T20:39
2020-11-01T05:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
парад на красной площади 7 ноября
москва
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Марш в честь парада на Красной площади 7 ноября 1941 года и массовые мероприятия 4 ноября не состоятся из-за коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.По этой же причине проведение традиционного торжественного марша, посвященного очередной годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, отменено.При этом 7 ноября в городе запланирован ряд памятных мероприятий, приуроченных к 79-летию Военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года. Это фотовыставки и инсталляции на Арбате, Манежной и Красной площадях."Все они пройдут с соблюдением мер безопасности, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции", — отметили в ведомстве.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, парад на красной площади 7 ноября, москва

В Москве отменили марш в честь парада 7 ноября 1941 года

20:39 31.10.2020 (обновлено: 05:00 01.11.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРепетиция марша, посвященного 77-й годовщине парада 1941 года
Репетиция марша, посвященного 77-й годовщине парада 1941 года - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Марш в честь парада на Красной площади 7 ноября 1941 года и массовые мероприятия 4 ноября не состоятся из-за коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
"В правительство Москвы поступали уведомления о проведении публичных акций 4 ноября 2020 года в разных районах города. В соответствии со складывающейся эпидемиологической обстановкой, в целях предотвращения распространения на территории города Москвы коронавируса... В связи с изложенным заявленные на 04.11.2020 публичные мероприятия органами исполнительной власти города Москвы не согласованы", — сообщили в пресс-службе на запрос РИА Новости.
По этой же причине проведение традиционного торжественного марша, посвященного очередной годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, отменено.
При этом 7 ноября в городе запланирован ряд памятных мероприятий, приуроченных к 79-летию Военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года. Это фотовыставки и инсталляции на Арбате, Манежной и Красной площадях.
"Все они пройдут с соблюдением мер безопасности, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции", — отметили в ведомстве.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Парад на Красной площади 7 ноябряМосква
 
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