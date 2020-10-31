В Москве отменили марш в честь парада 7 ноября 1941 года
20:39 31.10.2020 (обновлено: 05:00 01.11.2020)
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРепетиция марша, посвященного 77-й годовщине парада 1941 года
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Марш в честь парада на Красной площади 7 ноября 1941 года и массовые мероприятия 4 ноября не состоятся из-за коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
"В правительство Москвы поступали уведомления о проведении публичных акций 4 ноября 2020 года в разных районах города. В соответствии со складывающейся эпидемиологической обстановкой, в целях предотвращения распространения на территории города Москвы коронавируса... В связи с изложенным заявленные на 04.11.2020 публичные мероприятия органами исполнительной власти города Москвы не согласованы", — сообщили в пресс-службе на запрос РИА Новости.
По этой же причине проведение традиционного торжественного марша, посвященного очередной годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, отменено.
При этом 7 ноября в городе запланирован ряд памятных мероприятий, приуроченных к 79-летию Военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года. Это фотовыставки и инсталляции на Арбате, Манежной и Красной площадях.
"Все они пройдут с соблюдением мер безопасности, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции", — отметили в ведомстве.
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