В Москве завершился торжественный марш, посвященный параду 1941 года

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Торжественный марш, посвящённый 78-й годовщине военного парада на Красной площади, завершился в Москве, в нем приняло участие около 4 тысяч участников, передаёт корреспондент РИА Новости.
Торжественный марш начался в 10.00. В марше в память о параде 7 ноября 1941 года в Москве, по данным мэрии, приняли участие около 4 тысяч человек. Гостями мероприятия стали 7 тысяч человек, в том числе 1,2 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны.
В марше приняли участие почетный караул трех видов Вооруженных сил РФ, военный оркестр, воспитанники суворовских училищ, кадеты, военнослужащие Минобороны РФ, а также 600 артистов и 250 волонтеров.
В течение всего дня на Красной площади будет работать Музей под открытым небом. Посетители смогут увидеть образцы боевой техники времен Великой Отечественной войны, посетить тематические интерактивные площадки и фотозоны, посмотреть отечественные фильмы о войне.
После завершения парада мэр Москвы Сергей Собянин, представители правительства Москвы и Мосгордумы возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного солдата. Также на церемонии возложения присутствовали ветераны-участники исторического парада 1941 года и Парада Победы 1945 года, представители общественных и религиозных объединений и военнослужащие Московского гарнизона.