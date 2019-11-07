В Москве завершился торжественный марш, посвященный параду 1941 года

Торжественный марш начался в 10.00. В марше в память о параде 7 ноября 1941 года в Москве, по данным мэрии, приняли участие около 4 тысяч человек. Гостями мероприятия стали 7 тысяч человек, в том числе 1,2 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны.