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РИА Новости

В Москве завершился торжественный марш, посвященный параду 1941 года

12:22 07.11.2019 (обновлено: 12:24 07.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗнаменная группа во время марша, приуроченного к 78-й годовщине парада 7 ноября 1941 года на Красной площади
Знаменная группа во время марша, приуроченного к 78-й годовщине парада 7 ноября 1941 года на Красной площади
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Торжественный марш, посвящённый 78-й годовщине военного парада на Красной площади, завершился в Москве, в нем приняло участие около 4 тысяч участников, передаёт корреспондент РИА Новости.
Торжественный марш начался в 10.00. В марше в память о параде 7 ноября 1941 года в Москве, по данным мэрии, приняли участие около 4 тысяч человек. Гостями мероприятия стали 7 тысяч человек, в том числе 1,2 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны.
В марше приняли участие почетный караул трех видов Вооруженных сил РФ, военный оркестр, воспитанники суворовских училищ, кадеты, военнослужащие Минобороны РФ, а также 600 артистов и 250 волонтеров.
В течение всего дня на Красной площади будет работать Музей под открытым небом. Посетители смогут увидеть образцы боевой техники времен Великой Отечественной войны, посетить тематические интерактивные площадки и фотозоны, посмотреть отечественные фильмы о войне.
После завершения парада мэр Москвы Сергей Собянин, представители правительства Москвы и Мосгордумы возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного солдата. Также на церемонии возложения присутствовали ветераны-участники исторического парада 1941 года и Парада Победы 1945 года, представители общественных и религиозных объединений и военнослужащие Московского гарнизона.
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