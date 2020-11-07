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Военнослужащий азербайджанской армии у села Талыш
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201107/obstrel-1583534427.html
В Карабахе заявили о ракетном обстреле Степанакерта
В Карабахе заявили о ракетном обстреле Степанакерта
Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили о ракетном обстреле Степанакерта со стороны Азербайджана. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T17:19
2020-11-07T17:59
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорно-карабахская республика
степанакерт
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 7 ноя — РИА Новости. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили о ракетном обстреле Степанакерта со стороны Азербайджана."По городу наносятся ракетные удары из РСЗО "Град" и "Смерч". Данных о пострадавших пока нет", — сообщает Госслужба по ЧС Карабаха в Facebook.Азербайджан, со своей стороны, обвиняет в обстрелах Армению. Как заявила азербайджанская Генпрокуратура, при артиллерийском обстреле города Барда погиб подросток.Азербайджанское Минобороны также сообщает о том, что в зоне конфликта продолжаются бои и на Агдамском направлении фронта армянские подразделения несут серьезные потери.В армянском военном ведомстве заявили о боях в районе города Шуши. "Ни одна потеря, ни одно отступление еще не поражение", — написал в Facebook представитель Минобороны Арцрун Ованнисян.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Ереван и Баку возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники конфликта объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.С 10 октября вступил в силу режим прекращения огня для обмена пленными и телами убитых, о чем Армения и Азербайджан договорились в ходе многочасовых переговоров в Москве. Однако уже спустя несколько часов бои продолжились.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие стороны предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к деэскалации.Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили 26 октября, по результатам переговоров в США. Успехом это тоже не увенчалось.
https://ria.ru/20201106/stepanakert-1583342433.html
https://ria.ru/20201028/karabakh-1581911370.html
нагорно-карабахская республика
степанакерт
азербайджан
армения
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нагорно-карабахская республика, степанакерт, азербайджан, армения, в мире

В Карабахе заявили о ракетном обстреле Степанакерта

17:19 07.11.2020 (обновлено: 17:59 07.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВооруженные люди возле дома, поврежденного в результате обстрела Степанакерта
Вооруженные люди возле дома, поврежденного в результате обстрела Степанакерта - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЕРЕВАН, 7 ноя — РИА Новости. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили о ракетном обстреле Степанакерта со стороны Азербайджана.
"По городу наносятся ракетные удары из РСЗО "Град" и "Смерч". Данных о пострадавших пока нет", — сообщает Госслужба по ЧС Карабаха в Facebook.
Воздушная тревога и взрывы в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
6 ноября, 12:13
Жилые районы Степанакерта подверглись артиллерийскому удару
Азербайджан, со своей стороны, обвиняет в обстрелах Армению. Как заявила азербайджанская Генпрокуратура, при артиллерийском обстреле города Барда погиб подросток.
Азербайджанское Минобороны также сообщает о том, что в зоне конфликта продолжаются бои и на Агдамском направлении фронта армянские подразделения несут серьезные потери.
В армянском военном ведомстве заявили о боях в районе города Шуши.
"Ни одна потеря, ни одно отступление еще не поражение", — написал в Facebook представитель Минобороны Арцрун Ованнисян.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Ереван и Баку возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники конфликта объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.
С 10 октября вступил в силу режим прекращения огня для обмена пленными и телами убитых, о чем Армения и Азербайджан договорились в ходе многочасовых переговоров в Москве. Однако уже спустя несколько часов бои продолжились.
Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие стороны предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к деэскалации.
Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили 26 октября, по результатам переговоров в США. Успехом это тоже не увенчалось.
Конфликт в Нагорном Карабахе: какие районы занял Азербайджан - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября, 14:05Инфографика
Конфликт в Нагорном Карабахе: какие районы занял Азербайджан
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорно-Карабахская РеспубликаСтепанакертАзербайджанАрменияВ мире
 
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