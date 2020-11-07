https://ria.ru/20201107/obstrel-1583534427.html

В Карабахе заявили о ракетном обстреле Степанакерта

В Карабахе заявили о ракетном обстреле Степанакерта

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили о ракетном обстреле Степанакерта со стороны Азербайджана. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T17:19

2020-11-07T17:19

2020-11-07T17:59

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорно-карабахская республика

степанакерт

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 7 ноя — РИА Новости. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили о ракетном обстреле Степанакерта со стороны Азербайджана."По городу наносятся ракетные удары из РСЗО "Град" и "Смерч". Данных о пострадавших пока нет", — сообщает Госслужба по ЧС Карабаха в Facebook.Азербайджан, со своей стороны, обвиняет в обстрелах Армению. Как заявила азербайджанская Генпрокуратура, при артиллерийском обстреле города Барда погиб подросток.Азербайджанское Минобороны также сообщает о том, что в зоне конфликта продолжаются бои и на Агдамском направлении фронта армянские подразделения несут серьезные потери.В армянском военном ведомстве заявили о боях в районе города Шуши. "Ни одна потеря, ни одно отступление еще не поражение", — написал в Facebook представитель Минобороны Арцрун Ованнисян.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Ереван и Баку возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники конфликта объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.С 10 октября вступил в силу режим прекращения огня для обмена пленными и телами убитых, о чем Армения и Азербайджан договорились в ходе многочасовых переговоров в Москве. Однако уже спустя несколько часов бои продолжились.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие стороны предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к деэскалации.Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили 26 октября, по результатам переговоров в США. Успехом это тоже не увенчалось.

https://ria.ru/20201106/stepanakert-1583342433.html

https://ria.ru/20201028/karabakh-1581911370.html

нагорно-карабахская республика

степанакерт

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, степанакерт, азербайджан, армения, в мире