В Карабахе заявили о ракетном обстреле Степанакерта
17:19 07.11.2020 (обновлено: 17:59 07.11.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВооруженные люди возле дома, поврежденного в результате обстрела Степанакерта
ЕРЕВАН, 7 ноя — РИА Новости. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили о ракетном обстреле Степанакерта со стороны Азербайджана.
"По городу наносятся ракетные удары из РСЗО "Град" и "Смерч". Данных о пострадавших пока нет", — сообщает Госслужба по ЧС Карабаха в Facebook.
6 ноября, 12:13Жилые районы Степанакерта подверглись артиллерийскому удару
Азербайджан, со своей стороны, обвиняет в обстрелах Армению. Как заявила азербайджанская Генпрокуратура, при артиллерийском обстреле города Барда погиб подросток.
Азербайджанское Минобороны также сообщает о том, что в зоне конфликта продолжаются бои и на Агдамском направлении фронта армянские подразделения несут серьезные потери.
В армянском военном ведомстве заявили о боях в районе города Шуши.
"Ни одна потеря, ни одно отступление еще не поражение", — написал в Facebook представитель Минобороны Арцрун Ованнисян.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Ереван и Баку возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники конфликта объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
С 10 октября вступил в силу режим прекращения огня для обмена пленными и телами убитых, о чем Армения и Азербайджан договорились в ходе многочасовых переговоров в Москве. Однако уже спустя несколько часов бои продолжились.
Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие стороны предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к деэскалации.
Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили 26 октября, по результатам переговоров в США. Успехом это тоже не увенчалось.