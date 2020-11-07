https://ria.ru/20201107/obstanovka-v-idlibe-1583386528.html

"Фанатики открыли охоту на военных": что началось в Сирии

"Фанатики открыли охоту на военных": что началось в Сирии

Минометные обстрелы, засады, налеты на военные объекты — боевики террористических организаций заметно активизировались в Идлибе. Как сообщил на неделе... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T08:00

2020-11-07T08:00

2020-11-07T08:09

воздушно-космические силы россии

сергей лавров

нато

сирия

реджеп тайип эрдоган

баку

безопасность

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Минометные обстрелы, засады, налеты на военные объекты — боевики террористических организаций заметно активизировались в Идлибе. Как сообщил на неделе российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС), только за сутки экстремисты 30 раз нарушили перемирие в зоне деэскалации. За нападениями, скорее всего, стоит группировка "Джебхат-ан-Нусра"*, сирийская армия несет потери. Провокации и "подставы"Идлиб — единственная провинция Сирии, где продолжаются боевые действия. Тут сошлись интересы сразу нескольких сторон. Мухафаза представляет собой слоеный пирог из турецких военных, боевиков группировок, подконтрольных Анкаре, "вольных" банд террористов, воюющих против всех, и подразделений правительственной армии, наводящей в регионе порядок при поддержке ВКС России. Столь запутанная обстановка создает оптимальные условия для разного рода провокаций.В начале недели представители ЦПВС сообщили, что боевики "Джебхат-ан-Нусры"* планируют окончательно рассорить Дамаск и Анкару. По данным российских специалистов, террористы намереваются обстрелять из минометов и реактивных систем залпового огня позиции турецкой армии в населенном пункте Тедиль, чтобы потом обвинить в этом сирийских военных. Не исключено, что недавние обстрелы были генеральной репетицией будущей провокации.В ЦПВС утверждают, что схожим образом боевики собираются подставить и ВКС России. По имеющимся данным, террористы готовят серию авиаударов с беспилотного летательного аппарата по гражданской инфраструктуре населенного пункта Нахлая в идлибской зоне деэскалации. Вину за бомбардировку они попытаются возложить на российскую авиацию. А в качестве доказательства хотят показать результаты артиллерийских и авиационных ударов на видео.Ранее российские военные предупреждали, что боевики привлекают местных жителей из населенных пунктов Текад и Кафер-Нуран для участия в съемках постановочных обстрелов. Таким образом террористы пытаются обвинить Дамаск в нарушении режима прекращения огня и вновь заставить Запад говорить о "зверствах кровавого режима Асада". Эта тактика всегда приносила успех. Достаточно вспомнить многочисленные постановочные видео "Белых касок" и бурную реакцию представителей стран НАТО, безоговорочно принимавших сомнительные ролики на веру. Спор союзниковЕсть свои противоречия в Идлибе и у России с Турцией. Формально Москва и Анкара действуют в регионе заодно, проводят совместные патрулирования. Но отношения между государствами заметно ухудшились на фоне поддержки Турцией азербайджанской армии в Нагорном Карабахе и сообщений о переброске подконтрольных Анкаре боевиков в зону конфликта. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что этих "гастролеров", воюющих на стороне Баку, уже не меньше двух тысяч.В конце октября СМИ сообщали, что ВКС России якобы нанесли мощный удар по лагерю крупной протурецкой группировки "Фейлак-аш-Шам"*, действующей на территории Идлиба. По некоторым данным, именно эта банда отправляет боевиков в Нагорный Карабах. "Нападение России на расположенный в районе Идлиба учебный лагерь оппозиции говорит об отсутствии желания установить там устойчивый мир", — заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития. Москва информацию об авиаударе не подтвердила и никак не прокомментировала.Вместе с тем Турция постепенно сокращает военное присутствие в Сирии. В начале ноября Анкара вывела наблюдательный пункт из города Мурек провинции Хама, соседствующей с Идлибом. На очереди еще три: в Шейр-Магаре, Ас-Сурмане и Маар Хаттате. Эти объекты с января находятся на территории, подконтрольной Дамаску, в тылу сирийской армии. Снабжение осуществлялось при посредничестве российских военных. Сейчас, по всей видимости, из-за охлаждения между Москвой и Анкарой, сотрудничество решили свернуть. Над бывшей турецкой базой в Муреке уже подняли сирийский государственный флаг.Гуманитарные усилияНапомним, Россия и Турция так и не договорились, кого из идлибских боевиков считать террористами, а кого — "умеренной оппозицией".В конце октября руководитель ЦПВС контр-адмирал Александр Гринкевич отметил, что в центр поступают сообщения от мирных жителей об арестах и похищениях общественных активистов и местных граждан, выступающих против бесчинств экстремистов. "Призываем турецкую сторону принять действенные меры по ликвидации террористических группировок на территории Идлибской зоны деэскалации и освобождению граждан, незаконно удерживаемых боевиками", — сказал контр-адмирал.По данным российских военных, боевики в Идлибе собрали внушительный "живой щит" из мирных жителей. В тюрьмах и лагерях террористов находятся не менее двух тысяч человек, включая сотрудников СМИ, медиков и представителей духовенства. Многих их них незаконно удерживают экстремисты из бандгрупп, подконтрольных Турции. Россия уже не первый раз выражает озабоченность судьбой пленных сирийцев. Москва всегда старалась не допустить гуманитарной катастрофы в зоне боевых действий. Только на этой неделе российские военные в провинциях Дамаск и Идлиб раздали местному населению 880 продовольственных наборов общим весом более пяти тонн. Кроме того, военная полиция продолжает патрулировать провинции Алеппо, Хасака и Дейр-эз-Зор, следя за порядком и помогая мирным сирийцам наладить послевоенную жизнь. * Запрещенные в России террористические организации.

https://ria.ru/20201105/siriya-1583275237.html

https://ria.ru/20201028/erdogan-1581919748.html

https://ria.ru/20201027/terroristy-1581846594.html

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баку

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воздушно-космические силы россии, сергей лавров, нато, сирия, реджеп тайип эрдоган, баку, безопасность