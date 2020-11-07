https://ria.ru/20201107/minzdrav-1583485523.html

Омский Минздрав возглавил бывший главврач больницы, где лечили Навального

Омский Минздрав возглавил бывший главврач больницы, где лечили Навального

Новым министром здравоохранения Омской области стал Александр Мураховский, который ранее возглавлял городскую больницу, где лечили Алексея Навального. Об этом... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T08:53

2020-11-07T08:53

2020-11-07T09:51

омск

госпитализация алексея навального

алексей навальный

омская область

общество

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Новым министром здравоохранения Омской области стал Александр Мураховский, который ранее возглавлял городскую больницу, где лечили Алексея Навального. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.Пост главы областного Минздрава стал вакантным 5 ноября, когда губернатор отправил в отставку Ирину Солдатову. Поводом для этого стал инцидент со скорыми, который произошел в Омске 27 октября.Тогда к зданию областного Минздрава приехали две машины скорой помощи с пациентами в тяжелом состоянии, а затем к ним присоединилась и третья, без пациентов. Так медики хотели привлечь внимание чиновников к тому, что больницы отказываются принимать пациентов из-за нехватки мест. Вскоре больных госпитализировали в Городскую больницу скорой медицинской помощи № 2.После этого областной Минздрав и Росздравнадзор начали служебную проверку. Ситуацией занялся и Бурков, который сам перенес COVID-19. По результатам проверки он принял решение отправить Солдатову в отставку. Ее заместитель Анастасия Малова, отвечавшая за оказание скорой помощи населению и отстраненная от работы, также написала заявление об увольнении.

https://ria.ru/20201031/vertolet-1582253542.html

омск

омская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

омск, госпитализация алексея навального, алексей навальный, омская область, общество