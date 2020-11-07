Омский Минздрав возглавил бывший главврач больницы, где лечили Навального
08:53 07.11.2020 (обновлено: 09:51 07.11.2020)
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГлавный врач омской БСМП №1 Александр Мураховский
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Новым министром здравоохранения Омской области стал Александр Мураховский, который ранее возглавлял городскую больницу, где лечили Алексея Навального. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
"Кандидатура главного врача БУЗОО "Городская клиническая больница № 1 имени А. Н. Кабанова согласована с руководством Министерства здравоохранения Российской Федерации. <…> Сегодня губернатор Александр Бурков подписал соответствующее распоряжение", — говорится в сообщении.
Пост главы областного Минздрава стал вакантным 5 ноября, когда губернатор отправил в отставку Ирину Солдатову. Поводом для этого стал инцидент со скорыми, который произошел в Омске 27 октября.
Тогда к зданию областного Минздрава приехали две машины скорой помощи с пациентами в тяжелом состоянии, а затем к ним присоединилась и третья, без пациентов. Так медики хотели привлечь внимание чиновников к тому, что больницы отказываются принимать пациентов из-за нехватки мест. Вскоре больных госпитализировали в Городскую больницу скорой медицинской помощи № 2.
После этого областной Минздрав и Росздравнадзор начали служебную проверку. Ситуацией занялся и Бурков, который сам перенес COVID-19. По результатам проверки он принял решение отправить Солдатову в отставку. Ее заместитель Анастасия Малова, отвечавшая за оказание скорой помощи населению и отстраненная от работы, также написала заявление об увольнении.