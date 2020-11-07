Азербайджан заявил об уничтожении военной колонны ВС Армении в Карабахе
21:22 07.11.2020 (обновлено: 22:43 07.11.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСпецтехника на разборке домов, разрушенных в результате обстрела Степанакерта
БАКУ, 7 ноя — РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило об уничтожении военной колонны ВС Армении в зоне боевых действий в Карабахе.
"Подразделения азербайджанской армии уничтожили очередную военную колонну 4-го мотострелкового полка 37-й стрелковой дивизии Вооруженных сил Армении. В результате обстрела направляющейся из Агдама в Ханкенди военной колонны, состоящей из трех "КамАзов", двух "Уралов" и двух БМП, было уничтожено большое количество военнослужащих противника. Кроме того, около 30 военнослужащих были ранены, а военная техника в колонне сгорела", — сообщает пресс-служба военного ведомства.
13 октября, 12:16ИнфографикаНагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента России прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский Госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07:00 мск (08:00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.